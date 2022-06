L'EPA fixe les mandats de mélange de biocarburants pour 2020-2022 et refuse des dérogations aux raffineurs.

L'EPA a fixé les mandats de mélange de biocarburants pour 2022 à 20,63 milliards de gallons et les mandats de volume rétroactif pour 2021 à 18,84 milliards de gallons et pour 2020 à 17,13 milliards de gallons. Bien qu'elle ait rejeté les demandes d'exemption des raffineurs de pétrole, l'agence a déclaré qu'elle accorderait un délai supplémentaire aux petits raffineurs pour qu'ils remplissent leurs obligations de mélange pour 2020.

En décembre, l'EPA a proposé de fixer les volumes pour 2022 à 20,77 milliards de gallons, pour 2021 à 18,52 milliards de gallons et pour 2020 à 17,13 milliards de gallons.

Les mandats de volume, généralement fixés à l'avance chaque année, ont été retardés en raison des retombées de la pandémie de coronavirus, qui a fortement réduit la demande d'énergie aux États-Unis.

"Ensemble, ces actions reflètent l'engagement de l'administration Biden à réinitialiser et à renforcer la RFS (norme américaine sur les carburants renouvelables), à renforcer la sécurité énergétique de notre pays et à soutenir les biocarburants nationaux qui remplacent le pétrole comme carburant de transport", a déclaré Tim Carroll, porte-parole de l'EPA.

La décision sur les mandats a impliqué les membres du personnel de la Maison Blanche, qui ont dû évaluer comment la politique pourrait affecter les prix record de l'essence, la flambée des coûts alimentaires et l'inflation, ainsi que les électeurs de Farm Belt. Des mandats plus élevés peuvent augmenter la demande de maïs et imposer des coûts aux producteurs de carburant.

En vertu de la norme sur les carburants renouvelables, les raffineurs de pétrole doivent mélanger des milliards de gallons de biocarburants dans le pool de carburants du pays ou acheter des crédits à ceux qui le font. Les crédits, connus sous le nom de RIN, sont utilisés par les raffineurs de pétrole et les importateurs pour montrer leur conformité aux mandats.

Les petits raffineurs peuvent recevoir une exemption des exigences s'ils peuvent prouver que les mandats leur causent un préjudice financier.

La loi a été un foyer de controverse, opposant généralement les puissants lobbies du pétrole et du maïs.

L'annonce de vendredi a été saluée par les défenseurs des biocarburants, car l'EPA a fixé les volumes de biocarburants conventionnels, qui incluent l'éthanol, à 15 milliards de gallons pour 2022.

"Alors que l'administration précédente s'est vendue au Big Oil, le président (Joe) Biden prend des mesures sans précédent pour soutenir les marchés des agriculteurs familiaux et stimuler la croissance économique dans l'Amérique rurale", a déclaré Cheri Bustos, membre démocrate du Congrès américain de l'Illinois.

L'industrie du raffinage du pétrole a déclaré que la décision de fixer des volumes de 2022 aussi élevés menaçait la viabilité des petites raffineries. Les raffineurs disent depuis longtemps que les obligations sont trop coûteuses.

"Il est clair que les seuils de biocarburants sont désormais inatteignables", a déclaré Mike Smith, du syndicat United Steelworkers, qui représente les travailleurs employés par l'industrie du raffinage.

Reuters a d'abord rapporté les volumes de biocarburants pour 2020-2022 plus tôt ce vendredi.