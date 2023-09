L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a annoncé mercredi qu'elle prévoyait d'octroyer environ 100 millions de dollars de subventions pour stimuler le recyclage et la gestion des déchets. Il s'agit de sa première initiative d'envergure dans ces domaines depuis 30 ans.

La stratégie nationale de recyclage de l'agence vise à atteindre un taux de recyclage de 50 % d'ici à 2030, contre 32 % actuellement. Le taux de recyclage des déchets plastiques n'est que d'environ 5 %.

Elle a sélectionné 25 communautés qui recevront plus de 70 millions de dollars de subventions pour améliorer leurs installations de recyclage et offrira 32 millions de dollars supplémentaires aux États et aux territoires pour qu'ils mettent en œuvre leurs propres plans de gestion des déchets.

"L'EPA déploie des ressources pour fournir des services de recyclage dans tout le pays, y compris dans les communautés défavorisées, tout en évitant les déchets qui contribuent à la crise climatique, en soutenant les économies locales et en créant des emplois bien rémunérés", a déclaré Michael Regan, administrateur de l'EPA, dans un communiqué.

Les subventions ont été créées grâce à l'adoption de la loi bipartisane de 2021 sur les infrastructures.

Les subventions destinées aux collectivités vont de 500 000 à 4 millions de dollars et soutiennent toute une série de projets, depuis la modernisation des équipements des installations de récupération des matériaux qui trient le recyclage et les déchets collectés en flux unique jusqu'au financement de programmes de compostage.

Les fonds destinés aux États et aux territoires vont de 360 000 à 750 000 dollars et visent à les aider à élaborer ou à mettre à jour des plans de gestion des déchets solides et à renforcer les efforts de collecte de données.

Les taux de recyclage du plastique aux États-Unis ont diminué parallèlement à une forte baisse des exportations de déchets plastiques, des pays comme la Chine et la Turquie ayant mis en place des interdictions d'importation de plastique. Dans le même temps, les déchets plastiques par habitant aux États-Unis sont passés de 60 livres par an en 1980 à 218 livres en 2018, soit une augmentation de 263 %.