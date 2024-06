Sion (awp/ats) - L'Ecole polytechnique fédérale (EPFL) s'engage à créer six chaires supplémentaires dans le domaine des énergies vertes sur son campus à Sion. Dans cette optique, l'école et l'Etat du Valais ont signé vendredi un avenant qui complète la convention adoptée en 2012.

Sur les six nouvelles chaires prévues, deux sont déjà sur les rails et une troisième le sera "prochainement". Les autres s'échelonneront jusqu'en 2032, ont indiqué les partenaires lors d'un point presse.

Une chaire se constitue d'un ou d'une professeure et d'une équipe de chercheurs, et coûte 1,5 million de francs suisses par an (chaire junior) ou 2,1 millions de francs suisses par an (chaire senior). L'EPFL en financera quatre, le Valais deux.

Le canton met aussi à disposition gratuitement les locaux et les infrastructures nécessaires pour leur installation. Une fois installées, les chaires "trouveront des fonds additionnels", précise l'EPFL.

ats/fr