L'ESG sort renforcé de la crise du Covid-19, observe BNPP AM

BNP Paribas Asset Management révèle les principales conclusions de son étude sur l'importance des critères extra-financiers ESG (Environnement, Social et Gouvernance) pour les investisseurs dans un environnement impacté par le Covid-19. Les critères ESG sont devenus une priorité encore plus grande pour 23% des répondants depuis le début de la crise : 81% utilisent déjà les critères ESG dans tout ou partie de la gestion de leurs portefeuilles et 16% prévoient de le faire.L'impact du Covid-19 met en évidence une nette émergence des enjeux sociaux dans les approches d'investissement, qui gagnent 20 points de pourcentage en matière d'importance depuis le début de la crise sanitaire.79% des répondants citent les facteurs sociaux comme ayant un impact positif sur la performance d'investissement à long terme et la gestion des risques.Cependant de nombreux freins persistent dans l'adoption de critères sociaux, avec en tête, l'absence de mesures standardisées communiquées par les sociétés (soulignée par 42% des répondants).