L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 02H00 GMT (01/07)

LES EUROPÉENS REPRENNENT LEUR MECCANO INSTITUTIONNEL

BRUXELLES - Les dirigeants européens tentaient dimanche soir de choisir leur candidat à la présidence de la Commission et d'autres hauts responsables lors d'un Conseil extraordinaire à Bruxelles, après avoir échoué à le faire il y a une dizaine de jours.

Plusieurs sources ont cité le socialiste néerlandais Frans Timmermans comme favori pour succéder à Jean-Claude Juncker à la tête de l'exécutif européen mais cette idée a provoqué une levée de boucliers des dirigeants des pays de l'Est.

Les chefs d'Etat et de gouvernement devaient également désigner les futurs président du Conseil et Haut représentant pour les affaires étrangères, le choix du prochain président de la Banque centrale européenne (BCE) intervenant plus tard, a déclaré Emmanuel Macron à son arrivée au Conseil.

Selon deux diplomates et un conseiller du Parlement européen, un compromis autour du nom de Frans Timmermans, vice-président de la Commission et ancien ministre des Affaires étrangères, a été trouvé entre la France et l'Allemagne à l'occasion du sommet du G20 vendredi et samedi.

Plusieurs dirigeants de pays d'Europe de l'Est ont répété leur hostilité à un tel choix. Frans Timmermans a plusieurs fois accusé la Pologne et la Hongrie de violation des droits civils.

Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, a écrit aux dirigeants conservateurs de l'UE pour signifier son opposition et la Pologne et la Croatie ont exprimé leurs préoccupations.

---

LA CAPITAINE DU SEA-WATCH REGRETTE SON ACCOSTAGE MOUVEMENTÉ

MILAN - La capitaine du navire humanitaire de l'ONG allemande Sea-Watch, Carola Rackete, a exprimé dimanche le regret d'avoir provoqué la frayeur des gardes-côtes italiens en compressant un de leurs bateaux contre le quai du port de l'île de Lampedusa, après avoir décidé d'y accoster sans l'aval des autorités.

Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, chef de file de la Ligue (extrême droite), a qualifié l'incident "d'acte criminel, acte de guerre".

Carola Rackete, qui a passé deux semaines en mer avec à bord de son bateau 53 migrants africains avant de décider de forcer le blocus italien, a été interpellée samedi par la police pour "résistance à un bateau militaire".

La capitaine du Sea-Watch a immédiatement coupé les moteurs lorsqu'elle a réalisé que son navire allait entrer en contact avec le navire des gardes-côtes, a déclaré dimanche son avocat, Alessandro Gamberini.

---

CORÉE DU NORD

TRUMP ET KIM CONVIENNENT DE RELANCER LES NÉGOCIATIONS

PANMUNJOM, Corée du Sud - Donald Trump et Kim Jong-un se sont rencontrés dimanche dans la Zone démilitarisée (DMZ) à la frontière entre les deux Corées et se sont mis d'accord pour relancer les discussions en vue d'une dénucléarisation de la Corée du Nord, a annoncé le président américain.

Les Etats-Unis et la Corée du Nord vont se doter d'équipes de travail qui seront opérationnelles dans un délai de deux à trois semaines, a poursuivi Trump, devenu dimanche le premier président américain à fouler le sol de la Corée du Nord.

Les négociations visant à convaincre le régime de Pyongyang de renoncer à son programme nucléaire sont au point mort depuis l'échec du sommet de Hanoï, fin février, où Trump et Kim s'étaient séparés prématurément sans être parvenus à avancer sur la voie d'une dénucléarisation de la péninsule coréenne.

La rencontre de Panmunjom, dans la DMZ, était la troisième entre le président américain et le dirigeant nord-coréen en à peine plus d'un an, après leur sommet historique de Singapour le 12 juin 2018 suivi de leur second sommet à Hanoï.

Avec la décision "courageuse" de Kim et Trump de se rencontrer dimanche à la DMZ, il y a une "confiance sans précédent" entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, a rapporté l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.

---

TENSIONS À HONG KONG POUR L'ANNIVERSAIRE DE LA RÉTROCESSION À LA CHINE

HONG KONG - La police de Hong Kong a fait usage de gaz lacrymogène lundi matin pour disperser des centaines de manifestants qui s'étaient rassemblés en amont d'une marche pro-démocratie organisée chaque année à l'anniversaire de la rétrocession de l'ex-colonie britannique à la Chine, le 1er juillet 1997.

Un grand nombre de personnes étaient attendues dans la journée pour participer au rassemblement annuel, sur fond de contestation contre un projet de loi facilitant l'extradition vers la Chine continentale et d'appels à la démission de la cheffe de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam.

Au lendemain de la suspension de l'amendement législatif controversé mi-juin, environ deux millions de personnes étaient descendues dans les rues de Hong Kong, le point fort de la contestation qui dure depuis plusieurs semaines.

---

SOUDAN-HEURTS LORS D'UNE MANIFESTATION À KHARTOUM, 7 MORTS

KHARTOUM - Au moins sept personnes ont été tuées et plus de 180 autres blessées lors d'une journée de manifestation dimanche à Khartoum pour réclamer à la junte militaire le transfert du pouvoir à un gouvernement civil au Soudan.

Plusieurs dizaines de milliers de protestataires ont répondu à l'appel de l'opposition dans le plus important mouvement de contestation depuis l'intervention meurtrière des forces de sécurité pour démanteler un campement installé devant le ministère de la Défense il y a trois semaines.

Selon un responsable du ministère de la Santé, cité par l'agence de presse Suna, les heurts qui se sont produits dimanche ont fait sept morts.

Les négociations avec les représentants de la contestation sont suspendues depuis la répression sanglante le 3 juin, malgré une tentative de médiation de l'Ethiopie.

---

BIODIVERSITÉ: LE JAPON REPREND LA CHASSE À LA BALEINE

KUSHIRO, Japon - Les bateaux baleiniers japonais sont repartis en mer alors que le Japon reprend officiellement ce lundi la pêche commerciale de la baleine après un moratoire de plus de trente ans.

Tokyo a annoncé en décembre dernier qu'il se retirait de la Commission baleinière internationale (CBI), et que le moratoire international imposé en 1986 ne s'appliquerait plus.

La pêche à la baleine reprend donc au Japon, qui n'y a jamais totalement renoncé puisqu'il pratiquait ce qu'il qualifiait de pêche à des fins scientifiques dans le Pacifique-Nord et l'Antarctique. Un moyen, disaient les défenseurs des cétacés, de contourner le moratoire.

---

POLÉMIQUE AUTOUR DE L'ÉVACUATION MUSCLÉE D'ÉCOLOS À PARIS

PARIS - Des éclaircissements ont été demandés par le ministère de l'Intérieur sur les conditions de l'évacuation par les forces de l'ordre de manifestants écologistes qui bloquaient le pont de Sully vendredi à Paris, a déclaré dimanche la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye.

"Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner (...) a demandé qu'une inspection technique des CRS soit réalisée pour comprendre ce qui s'est passé", a-t-elle dit sur LCI.

"Il a également demandé un rapport et des explications au préfet de police. Une fois que nous aurons cela, nous pourrons en juger" et "éventuellement en tirer toutes les conséquences", a-t-elle ajouté.

La polémique montait depuis vendredi après la diffusion de vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montant des CRS aspergeant de gaz lacrymogène à bout portant des manifestants assis sur le pont.

---

LE DÉFICIT PUBLIC 2020 CONTENU MALGRÉ LES BAISSES D'IMPÔTS

PARIS - Le gouvernement français a revu en très légère hausse sa prévision de déficit pour 2020, à 2,1% du produit intérieur brut (PIB) selon des chiffres publiés dimanche par Bercy, parvenant à limiter l'impact sur la trajectoire des comptes publics des mesures annoncées fin avril par le chef de l'Etat pour répondre à la crise des "Gilets jaunes".

Il a parallèlement maintenu sa prévision d'une croissance de 1,4% de l'économie française sur les années 2020, 2021 et 2022.

Dans ses dernières prévisions - publiées début avril et ne prenant donc pas en compte la baisse de cinq milliards d'euros de l'impôt sur le revenu et la revalorisation des petites pensions de retraite promise par Emmanuel Macron à l'issue du "grand débat" - le gouvernement se fixait pour objectif de ramener le déficit public à 2,0% du PIB l'an prochain.