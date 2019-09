L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 02H00 GMT (01/09)

BREXIT

MANIFESTATIONS CONTRE LA SUSPENSION DU PARLEMENT BRITANNIQUE

LONDRES - De Londres à Belfast, quelques milliers de Britanniques ont manifesté samedi pour dénoncer le "coup de force" de Boris Johnson, sa décision de suspendre le Parlement à quelques semaines du retrait britannique de l'Union européenne.

Arrivé au pouvoir en juillet, Boris Johnson promet que le Brexit se fera le 31 octobre, avec ou sans accord. Sa décision d'interrompre pendant plus d'un mois les travaux des parlementaires, de la mi-septembre au 14 octobre, prive les adversaires du Brexit de moyens de s'y opposer.

---

NOUVELLES VIOLENCES PENDANT UNE MANIFESTATION À HONG KONG

HONG KONG - Des milliers de manifestants antigouvernementaux ont marché samedi dans les rues de Hong Kong malgré l'interdiction d'un rassemblement par les autorités, nouvel épisode du puissant mouvement de contestation qui ébranle depuis juin le territoire semi-autonome chinois.

La police a tiré des cartouches de gaz lacrymogène et brièvement utilisé des canons à eau contre des protestataires rassemblés près du siège local de l'Armée populaire de libération. Des manifestants ont répliqué en jetant des briques et des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre.

---

COMMERCE

TRUMP CONFIRME DROITS DE DOUANE ET RÉUNION AVEC PÉKIN

WASHINGTON - Négociateurs américains et chinois poursuivent les discussions commerciales et se rencontreront en septembre, a déclaré vendredi Donald Trump, précisant que l'entrée en vigueur de droits de douane sur des produits chinois supplémentaires, dimanche, ne serait pas reportée.

S'exprimant devant les journalistes à la Maison blanche, Donald Trump a déclaré que les échanges sur le commerce se poursuivaient entre Washington et Pékin. "La réunion de septembre est toujours prévue", a-t-il ajouté.

Une taxe de 15% entre en vigueur dimanche à 04h01 GMT sur environ 125 milliards de dollars de produits chinois importés, parmi lesquels les montres connectées, les casques Bluetooth et de nombreux produits vestimentaires.

---

USA-UNE FUSILLADE AU TEXAS FAIT CINQ MORTS DONT L'ASSAILLANT

Quatre personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres blessées par balles samedi à Midland et Odessa par un individu ayant parcouru les deux villes texanes à bord de deux véhicules différents, ont rapporté les autorités locales.

Le suspect, un homme blanc âgé d'une trentaine d'années connu des services de police, a été abattu devant un complexe d'Odessa abritant un cinéma, a déclaré la police.

Aucun élément n'a pour l'heure été communiqué sur les motivations du tireur présumé.

---

L'OURAGAN DORIAN SE DIRIGE VERS LA FLORIDE MAIS POURRAIT L'ÉPARGNER

JACKSONVILLE, Floride - L'ouragan Dorian, désormais classé en catégorie 4 avec des vents atteignant 230 km/h, devrait passer au nord des Bahamas samedi avant de se diriger vers la Floride, qu'il pourrait cependant relativement épargner, selon les dernières prévisions.

Le Centre national des ouragans (NHC), basé à Miami, a indiqué qu'un "changement notable" était intervenu depuis vendredi soir, les dernières prévisions semblant indiquer que l'oeil de l'ouragan pourrait bifurquer vers le Nord et rester au large des côtes américaines.

La trajectoire d'un tel phénomène reste néanmoins assez imprévisible, a rappelé le NHC.

---

LES TALIBAN ATTAQUENT KUNDUZ, DANS LE NORD DE L'AFGHANISTAN

KUNDUZ, Afghanistan - Les taliban ont attaqué samedi la ville de Kunduz dans le nord de l'Afghanistan, alors même que les rebelles islamistes et les Etats-Unis semblent proches d'un accord sur un retrait des troupes américaines déployées dans le pays.

Les insurgés ont lancé vendredi soir des assauts simultanés sur Kunduz, obligeant les forces afghanes à solliciter des renforts pour éviter que les miliciens étendent leur emprise sur la ville, ont rapporté les deux camps.

---

SYRIE-ENTRÉE EN VIGUEUR DU CESSEZ-LE-FEU À IDLIB

BEYROUTH - Le pilonnage de la région syrienne d'Idlib par les forces gouvernementales et la Russie a cessé samedi matin à l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu unilatéral annoncé par Moscou.

Il s'agit de la deuxième trêve en vigueur dans ce dernier bastion de la rébellion syrienne, situé dans le nord-ouest du pays, depuis le lancement d'une offensive des troupes de Damas en avril, avec l'appui de la Russie. La première trêve avait duré trois jours début août.

Par ailleurs, le Commandement central de l'armée des Etats-Unis a annoncé que l'armée américaine avait bombardé samedi un bâtiment dans lequel se trouvaient des dirigeants d'Al Qaïda dans le nord de la province d'Idlib.

---

ALLEMAGNE

LA COALITION DE MERKEL MENACÉE PAR DES ÉLECTIONS RÉGIONALES

BERLIN - Les élections régionales prévues dimanche dans l'est de l'Allemagne, dans le Brandebourg et en Saxe, pourraient constituer un nouveau revers pour les sociaux-démocrates du SPD et favoriser l'éclatement de la coalition qu'ils forment à Berlin avec les conservateurs de la chancelière Angela Merkel.

Le parti Alternative pour l'Allemagne (AfD, extrême droite) devrait cumuler les gains au détriment de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) de Merkel et du SPD, attendu lui comme le principal perdant des deux scrutins.

Une victoire de l'extrême droite dans le Brandebourg, Etat frontalier de la Pologne que les sociaux-démocrates gouvernent sans interruption depuis la réunification de l'Allemagne, amplifierait certainement les appels au sein du SPD demandant une rupture avec la coalition fédérale.

---

LA GRÈCE CONFRONTÉE À UN NOUVEL AFFLUX DE MIGRANTS

ATHENES - Le gouvernement grec a dévoilé samedi une série de mesures destinées à faire face à un nouvel afflux de migrants en provenance de Turquie, le mois d'août ayant été marqué par un nombre record d'arrivées depuis trois ans.

Le Conseil pour les Affaires étrangères et la défense du gouvernement s'est réuni en urgence après l'arrivée simultanée de plus d'une dizaine de bateaux de migrants jeudi, une première depuis l'accord conclu entre l'UE et la Turquie en mars 2016.

En réponse à cette situation, Athènes a annoncé que les demandeurs d'asile hébergés sur les îles grecques seraient transférés sur le continent. Les patrouilles frontalières vont également être renforcées en coopération avec Frontex, l'agence chargée du contrôle des frontières extérieures de l'UE.

---

NOUVELLE MANIFESTATION À MOSCOU EN FAVEUR D'ÉLECTIONS LIBRES

MOSCOU - Plus de 2.000 personnes ont une nouvelle fois défié le Kremlin samedi en manifestant dans le centre de Moscou pour réclamer la tenue d'élections municipales libres le 8 septembre.

Les Russes protestent depuis des semaines contre l'éviction de candidats à la mairie de la capitale proches de l'opposition. Ils réclament aussi désormais la libération de manifestants arrêtés lors de précédents rassemblements.

La manifestation de samedi, la dernière avant le scrutin, a attiré beaucoup moins de monde que certaines autres, qui ont rassemblé jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de personnes. Elle s'est déroulée sans incident.

---

FRANCE

AGRESSION AU COUTEAU À VILLEURBANNE, UN MORT, NEUF BLESSÉS

LYON - Un jeune homme de 19 ans a été tué et neuf autres personnes ont été blessées, dont une grièvement, samedi à Villeurbanne (Rhône), près de Lyon, par un homme armé d'un couteau qui a été arrêté, a-t-on appris de source policière.

L'assaillant présumé a soudainement attaqué des personnes qui se trouvaient à un arrêt de bus puis a pris la fuite en direction de la station de métro Laurent Bonnevay avant d'être maîtrisé par des agents du Réseau des transports en commun lyonnais (TCL) et des passants, a déclaré le maire de Lyon, Gérard Collomb, à des journalistes.

Les motivations de l'agresseur ne sont pour l'heure pas connues. L'homme s'est présenté aux enquêteurs comme un demandeur d'asile d'origine afghane, a-t-on dit de source policière. La piste terroriste n'est pour l'heure pas retenue.

---

LA DROITE ENTAME SA DIFFICILE RECONSTRUCTION

PARIS - Les Républicains, qui effectuent une rentrée politique clairsemée, se sont efforcés samedi de conjurer la menace d'un effacement durable après la débâcle des européennes, appelant au rassemblement autour d'un projet qui reste à écrire.

"Nous sommes toujours vivants!", a lancé le président par intérim de LR, Jean Leonetti, à son arrivée aux Universités d'été des Républicains à La Baule (Loire-Atlantique), boudés par de nombreux ténors.

Les trois candidats à l'élection à la présidence de LR, qui se déroulera les 12 et 13 octobre prochains (19-20 octobre en cas de second tour) se sont succédé devant une assemblée clairsemée, Christian Jacob, le favori, affichant sa confiance malgré les sécessions, les rapprochements d'élus avec La République en marche, la désaffection des militants et la prééminence à la droite de LR du Rassemblement national.