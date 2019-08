L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 02H00 GMT (02/08)

COMMERCE-TRUMP TAXERA 300 MDS D'IMPORTATIONS CHINOISES À 100% À COMPTER DU 01/09

WASHINGTON - Donald Trump a annoncé jeudi qu'il imposerait à compter du 1er septembre des droits de douane additionnels de 10% sur les 300 milliards de dollars d'importations chinoises non encore taxées (environ 270 milliards d'euros).

"Les discussions commerciales se poursuivent, et durant ces discussions, les Etats-Unis commenceront, le 1er septembre, à imposer de faibles droits de douanes additionnels de 10% sur les 300 milliards de dollars restants de biens et de produits venant de Chine dans notre pays", a tweeté le président américain.

Trump a précisé que cela ne concerne pas les 250 milliards de dollars d'importations chinoises déjà taxées à 25%.

S'exprimant ensuite devant les journalistes, il a affirmé qu'il continuerait de "taxer" la Chine jusqu'à ce qu'un accord commercial soit trouvé entre les deux pays.

L'annonce inattendue du président américain survient alors que les négociateurs américains et chinois ont repris cette semaine à Shanghai leurs discussions qui avaient été suspendues en mai dernier. Le ministère chinois du Commerce a décrit ces échanges comme "sincères, hautement efficaces, constructifs et profonds", la Maison blanche évoquant elle aussi des négociations "constructives".

Les tweets de Trump ont aussitôt fait baisser les marchés à Wall Street. Les cours du pétrole ont plongé de 8% et la progression du dollar a été stoppée net tandis que le rendement des obligations du Trésor à 10 ans a touché un creux de près de trois ans.

LES CONSERVATEURS DE BORIS JOHNSON PERDENT UN SIÈGE AUX COMMUNES AU PROFIT DES PRO-EUROPÉENS

LLANELWEDD, Pays de Galles - L'Union libérale-démocrate, formation pro-européenne, a remporté un siège à la Chambre des communes qu'espérait conserver le Parti conservateur du Premier ministre britannique Boris Johnson lors d'une élection partielle jeudi dans la circonscription galloise de Brecon et Radnorshire.

Il s'agit d'un revers important pour Boris Johnson, qui faisait face à son premier test électoral en tant que nouveau chef du gouvernement britannique et dont la majorité à la Chambre des communes s'est désormais réduite à une seule voix.

Le scrutin a été rendu nécessaire par l'annulation du mandat du député conservateur Chris Davies, condamné pour avoir falsifié des dépenses.

Davies, qui était de nouveau le candidat des Tories, est arrivé deuxième derrière la libérale-démocrate Jane Dodds, selon les résultats officiels communiqués vendredi.

NOUVEAUX TIRS DE PROJECTILES NORD-CORÉENS, TRUMP MINIMISE LEUR IMPORTANCE

WASHINGTON - Le président américain Donald Trump a minimisé jeudi l'importance de ce qui semble être le troisième tir de missiles de la Corée du Nord en à peine plus d'une semaine, et s'est dit disposé à poursuivre les négociations avec Pyongyang.

L'armée sud-coréenne a rapporté que des "projectiles" non identifiés et de courte portée ont été tirés dans la nuit de jeudi à vendredi depuis la côte est de la Corée du Nord, et en direction de l'est, vers la mer du Japon.

Selon les premiers éléments recueillis par le renseignement américain, ont dit deux représentants, il s'agirait d'essais similaires aux tirs de missiles à courte portée effectués par la Corée du Nord les 25 et 31 juillet.

Interrogé à Washington par les journalistes, Donald Trump a déclaré ces tirs ne violaient pas les promesses que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un lui a faites. "Nous n'avons jamais conclu d'accord à propos (de missiles à courte portée)", a-t-il dit. "Nous n'avons pas parlé de ces missiles. Nous avons discuté du nucléaire (...)", a poursuivi le président américain.

RYAD LÈVE LES RESTRICTIONS DE VOYAGE IMPOSÉES AUX FEMMES

RYAD - L'Arabie saoudite a levé vendredi l'interdiction qui était faite aux femmes de voyager sans autorisation préalable de leur mari ou d'un parent masculin, une nouvelle mesure du vaste programme de réformes engagé par le prince héritier Mohammed ben Salman il y a deux ans.

Une série de décrets publiés vendredi au journal officiel stipulent qu'un passeport saoudien doit être délivré à tout citoyen qui en fait la demande et que toute personne âgée d'au moins 21 ans peut voyager sans autorisation.

Parmi les amendements apportés à la loi, l'autorisation faite aux femmes d'enregistrer naissance, mariage ou divorce et de demander des documents familiaux officiels.

Cette ouverture sociétale s'est toutefois accompagnée d'une répression contre la dissidence, et notamment l'arrestation et la torture présumée de plus d'une dizaine de militantes de la cause des femmes.

IRAN: ROHANI JUGE "PUÉRILES" LES SANCTIONS CONTRE ZARIF

DUBAÏ - Les sanctions annoncées par l'administration Trump contre le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, traduisent un "comportement puérile" de la part des Etats-Unis, a déclaré jeudi le président iranien Hassan Rohani.

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi qu'ils imposaient des sanctions contre le chef de la diplomatie iranienne accusé de mettre en oeuvre la "politique imprudente" du régime de Téhéran.

"Les Américains ont recours à un comportement puérile. Ils répètent chaque jour, 'nous voulons discuter sans conditions préalables', et ils sanctionnent le ministre des Affaires étrangères", a déclaré Rohani dont les propos ont été rapportés par la télévision nationale.

"Cela signifie qu'ils ont perdu la capacité à tout raisonnement rationnel", a-t-il ajouté.

FMI: LE CANDIDAT EUROPÉEN À LA SUCCESSION DE LAGARDE SERA DÉSIGNÉ PAR UN VOTE

PARIS - Les pays de l'Union européenne sont convenus d'organiser vendredi un scrutin pour désigner leur candidat au poste de directeur général du Fonds monétaire international (FMI), a-t-on appris jeudi de source proche du ministère français de l'Economie et des Finances.

Les ministres des 28, qui se sont consultés lors d'une conférence téléphonique, "se sont mis d’accord pour procéder à plusieurs tours de vote, si nécessaire, pour choisir le candidat européen", qui a toutes les chances de succéder à la Française Christine Lagarde, en partance pour la Banque centrale européenne, indique-t-on de même source.

De source proche du dossier, à Bruxelles, on indique que les cinq candidats en lice sont l'ancien ministre néerlandais des Finances Jeroen Dijsselbloem, le gouverneur de la Banque de Finlande Olli Rehn, la ministre espagnole de l'Economie Nadia Calvino, le ministre portugais des Finances Mario Centeno, qui préside actuellement l'Eurogroupe, et la Bulgare Kristalina Georgieva, directrice générale de la Banque mondiale.

L'OPPOSANT RUSSE ALEXEÏ NAVALNY PORTE PLAINTE POUR EMPOISONNEMENT

MOSCOU - L'opposant russe Alexeï Navalny a porté plainte après l'empoisonnement dont il affirme avoir été victime en détention, a annoncé jeudi son avocat.

L'opposant, qui purge une peine de 30 jours de prison pour avoir appelé à une manifestation illégale, a saisi le comité d'enquête de Moscou, a précisé Vadim Kobzev.

Bête noire du Kremlin, Navalny a dû être hospitalisé en urgence dimanche dernier à la suite d'une violente allergie.

Son médecin personnel a affirmé que son patient présentait les symptômes d'un empoisonnement, une thèse rejetée, examens médicaux à l'appui, par la direction de l'hôpital où l'opposant a été admis.

Mais le Dr Anastasia Vasilyeva a maintenu sa version, expliquant que l'hôpital en question ne dispose pas des équipements nécessaires pour mener à bien des examens toxicologiques rigoureux.

EDF VISÉ PAR UNE AMENDE RECORD POUR DES RETARDS DE PAIEMENT

PARIS - EDF s'est vu infliger une amende record de 1,8 million d'euros pour des manquements "graves" aux règles relatives aux délais de paiement de ses fournisseurs, a officialisé jeudi le ministère de l'Economie et des Finances.

Il s'agit de la sanction la plus élevée jamais prononcée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), pour un tel motif.

La lourdeur de la sanction s'explique par le montant des sommes en jeu: l'électricien français, qui a l'Etat pour principal actionnaire, est sanctionné pour des retards constatés entre mars et août 2017 sur un total de 13.000 factures, soit plus de 10% des factures réglées par la société, précise Bercy.