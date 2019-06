L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 02H00 GMT (04/06)

THERESA MAY ENTEND RENFORCER LES LIENS ENTRE WASHINGTON ET LONDRES

LONDRES - La Première ministre britannique Theresa May rappellera mardi à Donald Trump les liens forts qui unissent les deux pays en offrant au président américain une copie de la charte de l'Atlantique de 1941, un document qui définit les bases de la paix après la Seconde guerre mondiale.

Donald Trump et son épouse Melania ont entamé lundi une visite d'Etat de trois jours. Le couple présidentiel a eu droit à tous les égards de la monarchie britannique.

Les questions politiques seront abordées ce mardi, notamment celle de la "relation spéciale" entre Washington et Londres, au cours d'entretiens programmés avec Theresa May au 10 Downing Street.

La Première ministre marquera l'événement en offrant à Donald Trump une reproduction de la Charte de l'Atlantique, qui fut accrochée en temps de guerre au mur du Premier ministre Winston Churchill.

Le choix de Theresa May d'offrir cette reproduction souligne la volonté des Britanniques de nouer de nouvelles relations avec les Etats-Unis après le Brexit, alors que Londres quitte l'Union européenne et cherche à maintenir ses liens étroits avec Washington en concluant un nouvel accord commercial.

La Première ministre demandera par ailleurs mardi à Trump de consolider la coopération économique transatlantique et appellera à conclure un accord commercial visant à rendre leur coopération "encore plus large".

---

SOUDAN

LE CONSEIL DE TRANSITION ANNULE TOUS LES ACCORDS AVEC L'OPPOSITION

LE CAIRE - Le Conseil militaire de transition (CMT), au pouvoir au Soudan, a annoncé mardi l'annulation de tous les précédents accords conclus avec l'opposition et a appelé à organiser des élections anticipées, au lendemain de l'assaut meurtrier qui s'est déroulé dans le centre de Khartoum.

Les négociations entre le CMT et la Déclaration des forces de la liberté et du changement (DFLC), alliance d'organisations d'opposition et de la société civile, sont dans l'impasse depuis plusieurs semaines.

Malgré un accord partiel sur une période de transition de trois ans et la composition d'un organe législatif, les discussions butent sur la question de la répartition du pouvoir entre civils et militaires.

S'exprimant lors d'une allocution à la télévision, le général Abdel Fattah al Bourhan estime que la coalition était tout aussi responsable du retard pris pour parvenir à un accord définitif.

Abdel Fattah al Bourhan a indiqué par ailleurs que des élections seraient organisées d'ici à neuf mois.

Il s'est également engagé à mener une enquête sur les événements de lundi, qui ont fait 35 morts, le grave accès de violence au Soudan depuis la destitution du président Omar el Béchir le 11 avril dernier.

---

EN ITALIE, CONTE MENACE DE DÉMISSIONNER

ROME - Le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, a menacé de démissionner lundi en raison des querelles incessantes entre les deux partis qui forment la coalition au pouvoir à Rome.

Lors d'une conférence de presse archicomble organisée au palais Chigi, Conte a sommé la Ligue de Matteo Salvini et le Mouvement 5 étoiles de Luigi Di Maio, ses deux vice-présidents du Conseil, de décider rapidement s'ils veulent des élections anticipées ou préfèrent continuer à gouverner ensemble.

Il a ajouté qu'il n'avait pas l'intention de rester à son poste sans être assuré de la loyauté des deux formations au pouvoir.

---

DEUX AUTRES DJIHADISTES FRANÇAIS CONDAMNÉS À MORT EN IRAK

BAGDAD - Deux Français ont été condamnés à mort lundi à Bagdad pour avoir rejoint les rangs de l'État islamique, a annoncé un procureur irakien interrogé par Reuters.

Ce verdict porte à onze le nombre de Français condamnés à la peine capitale en Irak. Le ministère français des Affaires étrangères a assuré la semaine dernière que Paris faisait le nécessaire pour qu'ils échappent à la peine capitale.

Les onze condamnés faisaient partie d'un groupe de 280 détenus remis en février aux autorités irakiennes par les rebelles des Forces démocratiques syriennes (FDS). Quatorze Français en faisaient partie, selon des sources militaires, mais il semble que d'autres aient été pris pour des Irakiens.

---

RETRAIT DE WAUQUIEZ, RETOUR À LA CASE DÉPART POUR LR

PARIS - Les Républicains se cherchent un chef et une ligne politique après le départ de Laurent Wauquiez, une démission qui ne résout rien et expose le parti aux appétits décuplés du Rassemblement national et de La République en marche.

Jean Leonetti, jusqu'ici vice-président délégué de LR et défenseur d'un "courant social et humaniste", assume désormais l'intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau président ou d'une nouvelle présidente. Les statuts du mouvement stipulent que l'élection du nouveau dirigeant - pour cinq ans par les adhérents réunis en congrès - doit avoir lieu "dans les 50 jours au moins et 65 jours au plus après l'ouverture de la vacance".

Aucun des caciques pouvant prétendre à la succession du mal-aimé Laurent Wauquiez n'a pour l'heure fait acte de candidature : Valérie Pécresse, Xavier Bertrand (qui a quitté LR en décembre 2017), François Baroin, Bruno Retailleau...

---

POUR LE MAIRE, 1.050 EMPLOIS EN MOINS CHEZ GE, C’EST TROP

BELFORT - Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a invité lundi General Electric à "revoir sa copie" s’agissant des 1.044 suppressions d’emplois annoncées il y a moins d'une semaine par l'entreprise américaine, principalement à Belfort, dont 792 dans l’activité turbines à gaz.

Sur le site belfortain où le groupe emploie 4.400 salariés, le ministre a rencontré des membres de la direction du groupe avant de s'entretenir avec les représentants de l’intersyndicale CFE-CGC, CGT et Sud.

"Le plan social, en l'état, ne va pas. Mille-cinquante emplois supprimés, c'est trop et je pense que GE peut et doit faire mieux et que c'est un préalable pour que les choses s’apaisent sur le site", leur a-t-il dit dès l'ouverture. "GE doit revoir sa copie", a-t-il ajouté.

---

L'ATTRACTIVITÉ DE LA FRANCE A TENU LE CHOC EN 2018

PARIS - La France a tiré son épingle du jeu en matière d'investissements étrangers l'an dernier, à l'inverse du marasme constaté dans le reste de l'Europe, selon le baromètre annuel EY de l'attractivité publié mardi.

Malgré un climat social marqué par des grèves à la SNCF et Air France au printemps, puis en fin d'année par la grogne des "Gilets jaunes", 1.027 projets d'implantation - généralement décidés plusieurs mois auparavant - ont été recensés en France en 2018, soit 1% de plus que les 1.019 projets enregistrés en 2017.

Ce net ralentissement, après deux années marquées par une progression des investissements étrangers d'environ 30%, n'a pas empêché la France de surperformer pour la troisième année consécutive le marché européen.

---

USA-LES GÉANTS DU NUMÉRIQUE DANS LE VISEUR DES AUTORITÉS DE LA CONCURRENCE

WASHINGTON - Le département américain de la Justice a été chargé de la conduite d'une éventuelle enquête sur Apple dans le cadre d'un examen plus général entrepris par les autorités de la concurrence aux Etats-Unis sur les pratiques des géants du numérique, ont dit deux sources à Reuters lundi.

Des représentants du département de la Justice et de la Commission fédérale du Commerce (FTC) se sont réunis ces dernières semaines pour se répartir les dossiers.

Ils sont convenus que le premier aurait la responsabilité de déclencher d'éventuelles enquêtes sur Apple et sur Google, filiale d'Alphabet, et que la seconde serait chargée d'Amazon et de Facebook, ont dit les sources.