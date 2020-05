L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 02H00 GMT (05/05)

CORONAVIRUS-PLUS DE SEPT MILLIARDS D'EUROS DE PROMESSES DE DONS POUR LA RECHERCHE

BRUXELLES - Des promesses de dons représentant 7,4 milliards d'euros ont été formulées lundi dans le cadre d'une initiative mondiale pour la recherche sur les tests, les traitements et les vaccins contre le nouveau coronavirus.

La conférence des donateurs, qui s'est déroulée en l'absence des Etats-Unis, entre dans le cadre du plan d'action international contre la pandémie lancé fin avril par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour accélérer l'accès aux outils de lutte contre le COVID-19 à travers le monde.

L'Union européenne a promis un milliard d'euros, l'Allemagne 525 millions et la France 500 millions, tandis que des organisations comme la Banque mondiale, la Fondation Bill et Melinda Gates ou encore des particuliers fortunés sont également invités à apporter leur contribution.

Les Etats-Unis n'ont pas participé à cette initiative. Donald Trump a suspendu mi-avril la contribution américaine au budget de l'OMS en accusant l'agence onusienne d'avoir "failli à ses devoirs essentiels" dans la lutte contre la pandémie, suscitant un concert de désapprobation.

Selon un décompte de Reuters lundi, le coronavirus a tué plus de 250.000 personnes à travers le monde et contaminé plus de 3,5 millions de personnes.

FRANCE-LE SÉNAT NE VALIDE PAS LE PLAN DE DÉCONFINEMENT DE L'EXÉCUTIF

PARIS - Le Sénat, à majorité de droite, a rejeté lundi, lors d'un vote purement consultatif, le plan de déconfinement du gouvernement, qui prévoit une réouverture des commerces et une reprise progressive de l'activité économique à partir du 11 mai en France, sur fond d'inquiétudes des élus locaux concernant leur responsabilité pénale et juridique.

Six jours après avoir été validée par l'Assemblée nationale (), la "stratégie nationale de déconfinement" n'a été approuvée que par 81 sénateurs (89 contre) lors d'un scrutin marqué par une forte abstention (174), notamment dans les rangs du parti Les Républicains, et une opposition de la gauche.

Engagé dans la dernière ligne droite avant le déconfinement, l'exécutif doit composer depuis plusieurs jours avec des critiques et des inquiétudes émises par plusieurs acteurs du terrain et professionnels qui estiment que le délai imparti est trop court et la mise en place de la distanciation physique difficilement tenable.

Les maires redoutent par ailleurs des poursuites judiciaires en cas de propagation du coronavirus qu'entraînerait la réouverture des écoles maternelle et primaire, prévue pour le 11 mai "sur la base du volontariat".

Interrogé à ce sujet, Edouard Philippe a exprimé des réserves sur une atténuation de la loi Fauchon, portant sur la responsabilité des maires, tout en se disant ouvert à la préciser. Le Premier ministre a aussi déclaré que la réouverture des écoles était une priorité.

PLUS DE 25.000 MORTS DU VIRUS EN FRANCE, LA CARTE INCHANGÉE

PARIS - Le bilan de l'épidémie de coronavirus dépasse désormais les 25.000 morts en France, dont la carte des départements en vue du déconfinement progressif prévu à partir du 11 mai est inchangée, a annoncé lundi la direction générale de la Santé (DGS).

Le COVID-19 a fait 306 morts de plus en 24 heures en France pour un bilan de 25.201 décès depuis le 1er mars, dont 15.826 dans les hôpitaux et 9.375 dans les établissements sociaux et médico-sociaux, essentiellement des Ehpad, a précisé la DGS.

Le nombre de personnes hospitalisées en réanimation pour leur contamination au nouveau coronavirus continue de baisser, avec 123 malades de moins depuis dimanche pour un total de 3.696.

NEUF MILLIONS DE MASQUES MIS À DISPOSITION DANS LES TRANSPORTS EN FRANCE

PARIS - Neuf millions de masques à usage unique vont être mis à disposition dans les transports en commun en France pour les usagers ayant oublié d'en prendre un, a annoncé lundi le secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari.

Le port du masque sera obligatoire dans les transports en commun à partir du 11 mai, date prévue de la levée progressive du confinement de la population imposé pour freiner la propagation du nouveau coronavirus.

Le montant de l'amende en cas de non port du masque dans les transports n'a pas encore été fixé mais il sera connu "au plus tard jeudi", a indiqué le secrétaire d'Etat sur BFM TV.

L'ALLEMAGNE POURRAIT ROUVRIR TOUS LES COMMERCES LE 11 MAI

BERLIN - Les présidents des Länder vont convenir lors d'un entretien téléphonique avec la chancelière allemande Angela Merkel mercredi d'un assouplissement accru des restrictions instaurées dans le but de stopper la propagation du coronavirus, a appris lundi Reuters de deux personnes au fait de la question.

Les pouvoirs locaux devraient donner leur feu vert à la réouverture des commerces de toute superficie, probablement à compter du 11 mai, ont dit les sources. Les commerces de petite taille ont déjà été autorisés à rouvrir à condition de respecter les règles de distanciation sociale.

L'Allemagne a franchi lundi une nouvelle étape dans le déconfinement avec la réouverture des musées et des salons de coiffure, des lieux de cultes et de plusieurs usines automobile, mais la classe politique est divisée sur le rythme et l'étendue de la levée des restrictions.

USA-FORTE HAUSSE DES DÉCÈS ANTICIPÉE AVEC LE DÉCONFINEMENT

NEW YORK - Près de 135.000 personnes pourraient avoir succombé du coronavirus aux Etats-Unis d'ici début août, principalement à cause du processus de déconfinement en cours, a déclaré lundi un institut de l'Université de Washington, dont les projections sont utilisées par la Maison blanche.

Le bilan désormais anticipé par l'Institut de mesure et d'évaluation sanitaire (IHME) est près de deux fois supérieur à ses précédentes projections. Il a indiqué que cela reflète l'allègement des restrictions imposées pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Ces nouvelles projections ont été communiquées après que le New York Times et le Washington Post ont rapporté des données internes au gouvernement américain selon lesquelles le nombre de décès devrait bondir en avril, pour atteindre 3.000 décès quotidiens d'ici la fin mai contre environ 2.000 morts actuellement selon un décompte de Reuters.

UN LÉGIONNAIRE DE L'ARMÉE FRANÇAISE TUÉ AU COMBAT AU MALI

PARIS - Un légionnaire de l'armée française est mort lundi au Mali lors d'un affrontement contre des djihadistes, ont annoncé l'Elysée, le ministère des Armées et l'état-major militaire français.

Le légionnaire de 1e classe Kévin Clément est le deuxième membre du même régiment à mourir en l'espace de trois jours après le décès vendredi du brigadier Dmytro Martynyouk, qui avait été blessé le 23 avril lors d'une autre opération au Mali.

Tous deux appartenaient au 1er régiment étranger de cavalerie de Carpiagne, dans les Bouches-du-Rhône.

---

LES NÉGOCIATIONS COMMERCIALES USA-GB DÉBUTENT MARDI

LONDRES - Les négociations en vue de la conclusion d'un "accord de libre-échange ambitieux" entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis débuteront mardi par visioconférence, a annoncé le porte-parole du Premier ministre Boris Johnson.

La Grande-Bretagne, qui a quitté l'Union européenne en janvier, négocie actuellement le cadre de ses futures relations commerciales avec Bruxelles.