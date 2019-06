L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 02H00 GMT (05/06)

SÉCURITÉ RENFORCÉE POUR L'ANNIVERSAIRE DE TIANANMEN

PEKIN - Les mesures de sécurité ont été renforcées mardi place Tiananmen, à l'occasion du 30e anniversaire de la répression du Printemps de Pékin, mais la plupart des touristes interrogés sur les lieux ont dit tout ignorer de ces événements ou ont refusé d'en parler.

L'intervention de l'armée, le 4 juin 1989, contre les milliers d'étudiants rassemblés sur la place pour réclamer entre autre la liberté d'expression et le droit de manifester reste un sujet tabou en Chine. Aucun bilan n'a jamais été communiqué, mais certaines ONG parlent de plusieurs milliers de morts. La semaine dernière, le ministère de la Défense a condamné l'emploi du terme "répression".

Pour les leaders du mouvement qui ont trouvé refuge à l'étranger, les aspirations des militants démocrates de 1989 sont plus que jamais étouffées par les autorités chinoises.

Sous la pression des autorités chinoises, le fournisseur d'informations financières Refinitiv a retiré de ses terminaux Eikon des dépêches de l'agence Reuters consacrées au 30e anniversaire.

A HONG KONG, des dizaines de milliers de personnes se sont réunies mardi soir, des bougies à la main, pour marquer le 30e anniversaire des événements du 4 juin 1989.

Le rassemblement s'est tenu dans le parc Victoria, où avait été installée une réplique de la Déesse de la démocratie, la statue érigée par les étudiants dans la capitale chinoise lors des manifestations du printemps 1989.

"Ne laissons pas les autorités chinoises tenter d'effacer la mémoire d'une nation entière", a commenté Richard Tsoi, vice-président de l'Alliance de Hong Kong en soutien aux mouvements démocratiques patriotes de Chine.

En vertu du principe "un pays, deux systèmes" ayant régi la restitution de l'ancienne colonie britannique à la Chine, en 1997, Hong Kong est pratiquement le seul territoire chinois à commémorer, année après année, le massacre de la place Tiananmen. Un rassemblement bien plus modeste s'est également tenu mardi à Macao.

---

TRUMP PROMET À MAY UN ACCORD POST-BREXIT "PHÉNOMÉNAL"

LONDRES - Donald Trump a encouragé mardi le Royaume-Uni à rompre les ponts avec l'Union européenne, lui promettant un accord commercial "phénoménal" après le Brexit et apportant son soutien à Boris Johnson pour succéder à Theresa May, dont il a poliment salué le travail "fantastique".

Au deuxième jour de sa visite d'Etat au Royaume-Uni et au lendemain d'un accueil en grande pompe par la reine Elizabeth, le président américain a promis de développer la "relation spéciale" entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni - mais à ses termes.

S'il a salué le travail accompli par la Première ministre britannique, et l'a invitée à ne pas se retirer des affaires publiques après sa démission vendredi prochain, il a surtout tressé des louanges à celui qu'il voit lui succéder à la tête du Parti conservateur puis du pays: l'ancien ministre des Affaires étrangères Boris Johnson.

Le dirigeant américain a également rencontré Nigel Farage, vétéran du mouvement pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et large vainqueur des élections européennes.

---

DES DIZAINES DE MILLIERS DE TCHÈQUES RÉCLAMENT LA DÉMISSION DU PREMIER MINISTRE ANDREJ BABIS

PRAGUE - Des dizaines de milliers de Tchèques ont manifesté mardi à Prague pour exiger la démission du Premier ministre Andrej Babis, homme d'affaires milliardaire qu'ils accusent de conflits d'intérêts liés à son ancien empire financier.

Les organisateurs ont annoncé que 120.000 personnes s'étaient rassemblées sur l'imposante place Wenceslas, dans le centre de la capitale, soit l'une des manifestations les plus massives depuis la Révolution de velours qui a mis fin au régime communiste en 1989.

Babis est soupçonné d'avoir illégalement perçu 2 millions d'euros d'aides européennes il y a dix ans pour des projets de construction d'une ferme et d'un centre de congrès.

Un audit mené par la Commission européenne, dont les résultats préliminaires ont fuite, a par ailleurs déterminé que le groupe Agrofert, l'ancien conglomérat de Babis présent dans la chimie, l'agroalimentaire, l'élevage et les médias, n'aurait pas dû avoir accès aux fonds de développement européens ces dernières années du fait de conflits d'intérêts.

---

UN AN APRÈS SINGAPOUR, LA CORÉE DU NORD MET LES ÉTATS-UNIS EN GARDE

SEOUL - Près d'un an après le sommet historique de Singapour entre Donald Trump et Kim Jong-un, la Corée du Nord a adressé mardi une mise en garde aux Etats-Unis, qu'elle accuse d'exercer des pressions injustifiées et contre-productives.

La déclaration de clôture du sommet du 12 juin 2018, scellant l'engagement des deux dirigeants à mener une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne tout en garantissant la sécurité de la Corée du Nord, pourrait être remise en cause si Washington continue à "insister uniquement sur notre renoncement unilatéral à l'armement nucléaire", prévient le texte, publié par l'agence de presse officielle KCNA.

Si les Etats-Unis ne reviennent pas avec quelque chose de nouveau "avant qu'il ne soit trop tard", cette déclaration de Singapour "ne sera plus qu'une feuille de papier vierge".

---

LES EXPORTATIONS D'ARMES FRANÇAISES EN HAUSSE DE 30% EN 2018

PARIS - Les exportations d'armements français ont augmenté de 30% en 2018 par rapport à 2017 pour atteindre 9,1 milliards d'euros, notamment grâce à l'Arabie saoudite, selon le rapport annuel du ministère des Armées au Parlement publié mardi.

C'est "un des meilleurs chiffres de ces 20 dernières années", se félicite la ministre des Armées, Florence Parly. "C'est 50% de plus que la moyenne de nos exportations se situant à six milliards d'euros."

La ministre salue notamment la réorientation européenne d'une partie de ces exportations. "Cette année, 25% de nos exportations d'armement ont été à destination de nos partenaires européens, contre une moyenne de seulement 10% les années précédentes", souligne-t-elle.

La Belgique et l'Espagne figurent ainsi parmi les cinq premiers clients de la France en 2018. Mais sur la période 2009-2018, le trio de tête des clients de la France reste constitué par l'Inde, l'Arabie saoudite et le Qatar, avec notamment une augmentation de plus de 50% en un an des ventes d'armes au gouvernement saoudien, engagé dans une guerre très controversée contre les rebelles houthis du Yémen.

---

LARCHER PROPOSE UNE "CONVENTION NATIONALE" DE LA DROITE

PARIS - Le président Les Républicains (LR) du Sénat, Gérard Larcher, a proposé mardi la tenue en octobre d'une "convention nationale" de la droite et du centre à l'issue d'une réunion des caciques de son camp après la déroute aux élections européennes et la démission de leur président, Laurent Wauquiez.

"Nous voulons nous rassembler dans notre diversité pour proposer une grande alternative aux Français", a dit le président du Sénat devant la presse à sa sortie de la réunion organisée, notamment entouré de Valérie Pécresse, la présidente LR de la région Ile-de-France et du président de l'Assemblée des Départements de France, Dominique Bussereau.

Des conventions "régionales, départementales et locales" se tiendront ce mois-ci, a aussi précisé Gérard Larcher.

Le 26 mai, la liste conduite par François-Xavier Bellamy a obtenu 8,48% des suffrages, score historiquement bas pour la droite.

APPEL À UN "BIG BANG" DE LA GAUCHE

PARIS - Un millier de personnes, dont les députées La France insoumise Clémentine Autain et communiste Elsa Faucillon ainsi que l'écrivain François Bégaudeau, prônent un "big bang de la gauche" dans une tribune https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/06/04/le-pire-serait-de-continuer-comme-avant_5471094_3232.html publiée mardi dans Le Monde.

"Nous invitons au débat partout pour la construction d'un cadre de rassemblement politique et citoyen, avec l'objectif de participer activement à la réussite de cette invention à gauche que nous appelons de nos voeux", écrivent les signataires, qui prennent acte des résultats des élections européennes du 26 mai. "Nous savons la difficulté de l'entreprise. Mais elle est indispensable."

---

AUGMENTATION "INQUIÉTANTE" DE L'EMPLOI PRÉCAIRE EN FRANCE

PARIS - La précarité de l'emploi augmente de façon "inquiétante" en France depuis 2014, après une stabilisation de près de 10 ans, accentuant les risques d'inégalités, révèle mardi le rapport annuel de l'Observatoire sur les inégalités.

Le taux de précarité, soit la proportion d'actifs en CDD, intérim ou apprentissage, est passé de 12% en 2007 à 13,6% en 2017 et poursuit son augmentation depuis trois ans, "ce qui constitue un phénomène nouveau et inquiétant", peut-on lire dans le rapport qui se penche sur les inégalités de revenus, d'éducation, de travail et de mode de vie.

Plus largement, près de huit millions de personnes, soit un actif sur quatre, se trouvent en situation de "mal-emploi", c'est-à-dire en contrat de CDD, intérim, au chômage, ou encore ont arrêté de chercher un travail.

---

L'ENQUÊTE POUR VIOL VISANT DEPARDIEU CLASSÉE SANS SUITE

PARIS - L'enquête préliminaire ouverte en août 2018 à l'encontre de l'acteur Gérard Depardieu pour viols et agressions sexuelles, a été classée sans suite mardi, a annoncé le parquet de Paris.

L'enquête avait été ouverte à la suite d'une plainte déposée en août 2018 auprès du parquet d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Selon des informations diffusées à l'époque par la presse, la plainte avait été déposée par une jeune actrice qui avait dénoncé des faits commis selon elle dans une résidence parisienne de l'acteur, dans le cadre d'une collaboration professionnelle.