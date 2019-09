L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 02H00 GMT (06/09)

JOHNSON RENONCE À BLOQUER LA LOI SUR LE REPORT DU BREXIT, SON FRÈRE DÉMISSIONNE DU GOUVERNEMENT

LONDRES - Le gouvernement de Boris Johnson a renoncé à essayer d'empêcher l'adoption définitive d'une proposition de loi qui le contraint à demander un nouveau report de trois mois du Brexit s'il ne conclut pas un accord avec l'Union européenne d'ici à la mi-octobre.

Le texte voté mercredi soir par la Chambre des communes va être transmis à la Chambre des Lords, où il devrait être adopté d'ici vendredi soir, avant la suspension des activités du Parlement pour cinq semaines lundi prochain.

Boris Johnson, qui promettait encore mercredi que le Royaume-Uni sortirait de l'UE le 31 octobre "quoi qu'il arrive", espère désormais qu'une fois cette loi adoptée, les députés se montreront disposés à voter en faveur de sa motion proposant la tenue d'élections anticipées, après l'avoir nettement rejetée mercredi. Un nouveau vote aura lieu lundi, a annoncé le ministre des Relations avec le Parlement, Jacob Rees-Mogg.

En déplacement dans le Yorkshire, Johnson a réaffirmé en fin d'après-midi que dans les circonstances présentes, la seule façon d'avancer était d'organiser de nouvelles élections, le 15 octobre ou en tout cas avant le conseil européen des 17 et 18 octobre.

Quant à savoir s'il serait prêt à demander aux Européens un nouveau report du Brexit ? "Plutôt crever la gueule ouverte", a-t-il dit. "Cela ne résoud absolument rien. Quel sens aurait un nouveau report ?"

Autre développement révélateur des divisions ouvertes au sein du Parti conservateur, dont plusieurs figures ont d'ores et déjà été exclues, le frère de Boris Johnson, Jo, a démissionné jeudi de son poste de secrétaire d'Etat et annoncé qu'il rendrait son tablier de député en expliquant ne plus pouvoir concilier la loyauté envers son frère et l'intérêt national.

"Au cours des dernières semaines, j'ai été déchiré entre la loyauté familiale et l'intérêt national. C'est une tension insoluble et le temps est venu pour d'autres d'assumer mes fonctions de député et de ministre", a déclaré Joseph "Jo" Johnson, 47 ans, fermement opposé au Brexit sans accord prôné par son frère et partisan affiché d'un nouveau référendum.

VOIR AUSSI

ENCADRE Vingt-quatre heures dans la saga du Brexit

ECLAIRAGE Dominic Cummings, le conseiller de Johnson qui inquiète les conservateurs modérés

CHRONOLOGIE L'interminable feuilleton du Brexit

Volte-face de Londres sur la liberté de circulation des citoyens européens

---

L'IRAN ANNONCE LA TROISIÈME ÉTAPE DE SON DÉSENGAGEMENT DE L'ACCORD DE 2015 SUR LE NUCLÉAIRE

DUBAI - L'Iran a annoncé vendredi (heure locale) qu'il s'affranchissait des limites fixées à son programme nucléaire en matière de recherche et développement, rapporte l'agence de presse Isna citant le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

Cette mesure est la troisième étape de son désengagement progressif de l'accord de 2015 en riposte au retrait des Etats-Unis, en mai 2018, et au rétablissement des sanctions américaines qui avaient été levées après la négociation du Plan d'action global commun (PAGC ou JCPOA en anglais), le nom officiel de l'accord de 2015.

A Londres, le Foreign Office, dans un communiqué diffusé avant l'annonce de cette décision attendue, a souligné dans la soirée que le projet iranien de suspendre les limites encadrant ses activités de R&D en matière de nucléaire était "profondément inquiétant".

En fin d'après-midi, la France avait estimé pareillement que l'Iran doit "s'abstenir de toute action concrète non conforme à ses engagements susceptible de nuire aux efforts de désescalade".

---

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT ITALIEN OFFICIELLEMENT INVESTI

ROME - Le nouveau gouvernement de Giuseppe Conte, alliance inédite entre le Mouvement 5 Etoiles (M5S) et le Parti démocrate (centre gauche), a prêté serment jeudi matin et va désormais solliciter la confiance du Parlement italien.

Le président du Conseil a dévoilé mercredi la composition de sa nouvelle équipe gouvernementale, qui pourrait permettre un réchauffement des relations entre Rome et l'Union européenne.

Officiellement investi lors d'une cérémonie au palais du Quirinal, siège de la présidence, le gouvernement doit encore obtenir la confiance des deux chambres du Parlement.

---

DORIAN REMONTE LE LONG DE LA CAROLINE DU SUD, LES BAHAMAS CRAIGNENT UN BILAN "AHURISSANT"

CHARLESTON, Caroline du Sud - L'ouragan Dorian est arrivé jeudi au large des Etats-Unis, longeant vers le nord les côtes de la Caroline du Sud après avoir dévasté les Bahamas.

Le cyclone, qui avait touché terre dimanche aux Bahamas alors qu'il était classé en catégorie 5, la plus élevée sur l'échelle de Saffir-Simpson, avant de perdre en puissance s'est de nouveau renforcé en remontant le long les côtes de Floride.

Dans son dernier point, le Centre national américain des ouragans (NHC), basé à Miami, localisait son "oeil" à 90 km à l'est de Charleston, Caroline du Sud, avec des vents soutenus soufflant à 175 km/h, le plaçant entre les catégories 2 et 3.

La houle et les fortes pluies qui le précèdent ont inondé les rues désertées de Charleston, où il est tombé par endroits jusqu'à 180 mm d'eau. Sur le front de mer historique de la ville, les prévisionnistes s'attendent à une montée des eaux pouvant atteindre les deux mètres.

Avant d'atteindre les côtes des Etats-Unis, l'ouragan a dévasté les Bahamas où 23 personnes ont été tuées selon un nouveau bilan toujours provisoire et près de 80.000 autres ont besoin d'aide humanitaire urgente, selon les Nations unies.

"Je crois que le bilan définitif sera ahurissant", a déclaré le ministre bahaméen de la Santé, Duane Sands, au micro de la radio du Nassau Guardian. "Je n'ai jamais vécu une chose pareille et je ne veux pas le revivre", a-t-il ajouté.

---

DISCUSSIONS COMMERCIALES USA-CHINE DÉBUT OCTOBRE

PEKIN/WASHINGTON - La Chine et les Etats-Unis ont convenu d'organiser des discussions commerciales début octobre à Washington, a annoncé jeudi le ministère chinois du Commerce, tandis qu'un représentant américain a annoncé la tenue de réunions sino-américaines à niveau ministériel "dans les prochaines semaines".

Cette annonce intervient quelques jours après que les deux plus grandes puissances économiques au monde ont commencé à prélever de nouveaux droits de douane sur leurs importations mutuelles, marquant une nouvelle escalade dans le conflit qui les oppose depuis un an et demi.

---

BFMTV: FACE AU FRONT ORANGE-FREE, ALTICE RECULE

PARIS - Le PDG d'Altice France, Alain Weill, a renoncé jeudi à réclamer une rémunération aux opérateurs télécoms pour la diffusion de BFMTV sur leurs "box" face à la fronde d'Orange et de Free, qui ont coupé le signal de la chaîne.

Le groupe contrôlé par l'entrepreneur milliardaire Patrick Drahi avait engagé des négociations depuis plusieurs mois avec les opérateurs télécoms en vue d'obtenir une rémunération en contrepartie de la distribution sur leur box internet de BFMTV, RMC Story et RMC Découverte.