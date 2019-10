L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 02H00 GMT (06/10)

PRÉFECTURE-RÉVISION DES MODES DE DÉTECTION DES SIGNES DE RADICALISATION

PARIS - Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé samedi qu'il lancerait deux missions pour réévaluer les procédures de détection des signes de radicalisation chez les agents du renseignement, deux jours après l'attaque au couteau d'un employé de la préfecture de police de Paris qui a fait quatre victimes.

Le procureur du parquet antiterroriste, Jean-François Ricard, a annoncé dans l'après-midi que l'auteur de l'agression, un adjoint administratif chargé de la maintenance informatique, semblait avoir prémédité l'attaque et avait manifesté des signes de radicalisation.

Converti à l'islam depuis une dizaine d'années, Mickaël H., né en 1974 en Martinique, a échangé 33 sms "à connotation exclusivement religieuse" avec son épouse avant d'acheter les couteaux qui lui ont servi à passer à l'acte, a précisé le procureur.

L'analyse de son téléphone a permis de "faire apparaître des contacts (avec) plusieurs individus susceptibles d'appartenir à la mouvance islamiste salafiste", a indiqué Jean-François Ricard, ajoutant que "plusieurs témoignages ont fait apparaître qu'il aurait adhéré à une vision radicale de l'islam".

"Le Premier ministre a décidé de saisir aujourd’hui l’inspection des services de renseignement (ISR)", peut-on lire dans un communiqué transmis par Matignon. "Deux missions lui sont confiées".

La première consiste à vérifier si les outils et procédures de détection étaient bien en place au sein de la direction du renseignement de la préfecture de police au moment où le suspect y a travaillé et s'ils ont fonctionné correctement.

La seconde concerne l'ensemble des services de renseignement associés à la lutte antiterroriste. Il s'agit de vérifier si les procédures sont adéquates et de s'assurer que les signalements ont été traités correctement.

Les résultats de ces missions sont attendus, pour la première, pour la fin du mois d'octobre et, pour la seconde, d'ici la fin de l'année.

Edouard Philippe a par ailleurs voulu apporter son soutien à Christophe Castaner, qui avait déclaré jeudi que le suspect n'avait jamais présenté de signe d'alerte, et dont une partie de l'opposition de droite et d'extrême droite réclame la démission.

"J'ai toute confiance en Christophe Castaner, qui a fait état de ce qu'il savait au moment où il s'est exprimé. Il est dans le rôle qui est celui du ministre de l'Intérieur dans de telles circonstances", a-t-il dit au JDD.

Les Républicains (LR) ont exigé samedi la convocation d'une commission d'enquête parlementaire pour faire toute la lumière sur cette affaire. La demande devrait être formellement déposée mardi par Christian Jacob, président du groupe à l'Assemblée nationale.

Le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, et la présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen, ont réclamé pour leur part la démission de Christophe Castaner et, pour la seconde, une enquête parlementaire.

---

LA CORÉE DU NORD ANNONCE L'ÉCHEC DES DISCUSSIONS AVEC LES ETATS-UNIS

STOCKHOLM - La Corée du Nord a annoncé samedi que les discussions entamées dans la journée avec les Etats-Unis pour faire avancer la question de la dénucléarisation de la péninsule coréenne, s'étaient soldées par un échec.

Ces négociations, qui se tenaient à Stockholm, en Suède, devaient relancer le dialogue entre les deux pays, au point mort depuis l'échec du sommet de Hanoï en février dernier.

"Les négociations n'ont pas répondu à nos attentes et ont finalement échoué", a déclaré à la presse le négociateur en chef de la Corée du Nord sur la question nucléaire, Kim Myong Gil, devant l'ambassade de son pays.

"Les Etats-Unis nous ont laissé croire qu'ils utiliseraient une approche plus flexible, une nouvelle méthode et des solutions innovantes, mais ils nous ont grandement déçus et ont douché notre enthousiasme en n'apportant rien sur la table des négociations", a-t-il ajouté.

Pour Washington, ces commentaires ne reflètent ni l'esprit, ni le contenu des discussions. Le département d'Etat américain a fait savoir qu'il avait déjà accepté l'invitation de la Suède à reprendre les discussions dans deux semaines.

"Les Etats-Unis sont venus avec des idées innovantes et ont eu des discussions très intéressantes avec leurs homologues de la République populaire démocratique de Corée", a déclaré la porte-parole du département d'Etat, Morgan Ortagus, dans un communiqué.

---

ELECTIONS LÉGISLATIVES AU PORTUGAL, LES SOCIALISTES FAVORIS

LISBONNE - Les Portugais sont appelés aux urnes dimanche pour des élections législatives que le socialiste Antonio Costa devrait remporter sans majorité absolue, selon les derniers sondages, après des années de croissance économique solide.

Les socialistes du Premier ministre sortant obtiendraient entre 36,5 et 38,8% des voix, selon des enquêtes d'opinion publiées vendredi. La principale force d'opposition de centre droit, constituée par les sociaux-démocrates, est loin derrière, avec des scores entre 25,5% et 26,8%.

Avec 38% des voix, les socialistes n'auraient besoin que du soutien d'un seul autre parti pour atteindre la majorité absolue des sièges.

Le parti animaliste (PAN) pourrait ainsi avoir le rôle de faiseur de roi: les quatre sièges ou plus attribués au PAN par certains sondages suffiraient aux socialistes pour gouverner. Le PAN a déclaré qu'il était prêt à soutenir un gouvernement socialiste s'il s'engageait à soutenir certaines de ses propositions environnementales.

En cas d'échec avec le parti animaliste, Antonio Costa pourrait reconduire son alliance avec le Bloc de gauche ou les communistes, voire les deux, même si leurs relations se sont détériorées récemment, notamment avec le Bloc de gauche.

---

LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES EN TUNISIE MARQUÉES PAR L'INCERTITUDE

TUNIS - Les Tunisiens sont appelés aux urnes dimanche pour des élections législatives où l'incertitude prévaut, ce qui pourrait compliquer le processus de formation d'une coalition dans un contexte économique fortement dégradé.

Plus de huit ans et demi après le renversement de l'autocrate Zine Ben Ali en janvier 2011, au terme de la "révolution du jasmin", de nombreux Tunisiens ont un sentiment de frustration et de désillusion vis-à-vis de la politique.

Trois semaines plus tôt, lors du scrutin présidentiel, les électeurs ont rejeté la classe politique en place pour se tourner vers deux candidats hors système.

Le professeur de droit Kaïs Saïd et l'homme d'affaires Nabil Karoui, qui est en détention depuis le mois d'août, s'affronteront lors d'un deuxième tour le 13 octobre prochain.

Mais les élections de dimanche seront scrutées avec plus d'attention car c'est le Parlement qui est chargé d'élire le Premier ministre, qui supervise la plupart des portefeuilles.

---

CARRIE LAM DIT QU'ELLE NE TOLÉRERA PLUS LES ACTES DE VANDALISME À HONG KONG

HONG KONG - La cheffe de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, a déclaré samedi qu'elle ne tolérerait plus les actes de vandalisme dans l'ancienne colonie britannique, après une nouvelle nuit de violentes manifestations antigouvernementales qui ont notamment entraîné la fermeture complète du métro.

L'opérateur ferroviaire hongkongais MTR a annoncé que tous ses services, y compris la liaison qui mène à l'aéroport, étaient suspendus samedi en raison d'actes malveillants, alors que des affrontements ont éclaté dans la ville après l'annonce vendredi de la loi d'urgence par le gouvernement.

Loin de calmer la colère des protestataires, cette loi leur interdisant notamment de masquer leur visage a entraîné de nouveaux affrontements violents avec les forces de sécurité, y compris dans des quartiers qui avaient été relativement épargnés jusqu'à présent.

La violence des manifestants justifie l'adoption de la loi d'urgence, a déclaré samedi Carrie Lam.