L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 02H00 GMT (07/06)

CORONAVIRUS-LA FRANCE RECENSE 31 NOUVEAUX DÉCÈS

PARIS - La France a enregistré 31 nouveaux décès dus au coronavirus au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le bilan de l'épidémie à 29.142 décès depuis le 1er mars, selon les chiffres diffusés samedi par le gouvernement. https://bit.ly/3cEKGSP

Ce bilan inclut seulement les nouveaux décès en milieu hospitalier, et non en Ehpad ou établissements médico-sociaux pour lesquels les données sur les décès sont arrêtées de manière hebdomadaire.

Selon les dernières données disponibles, datant du 2 juin, les décès dans les Ehpad ou établissements médico-sociaux atteignaient 10.350.

Le nombre de cas confirmés de COVID-19 en France atteint samedi 153.634, soit 579 de plus que la veille.

---

DE LA FRANCE À L'AUSTRALIE, DES MANIFESTATIONS CONTRE LES VIOLENCES POLICIÈRES

De la France à l'Australie en passant par le Japon ou la Grande-Bretagne, des milliers de personnes sont descendues samedi dans les rues pour s'associer au mouvement de colère contre les discriminations raciales et les méthodes policières, né aux Etats-Unis après la mort de George Floyd.

Cet homme afro-américain de 46 ans est mort le 25 mai à Minneapolis après avoir été maintenu au sol pendant près de neuf minutes par un policier pressant un genou sur son cou.

Des manifestations quotidiennes, émaillées de violences et de pillages sporadiques, ont lieu, depuis, dans les grandes villes des Etats-Unis et des milliers de manifestants défilaient encore samedi dans la capitale fédérale Washington.

A Paris, quelques centaines de personnes se sont rassemblées dans le calme place de la Concorde puis rue Royale, bloquée par des camions des forces de l'ordre. Sur la place avaient été érigées des barrières empêchant d'approcher de l'ambassade des Etats-Unis située non loin de là, à proximité de l'Elysée.

Un important dispositif policier a été déployé dans tout le quartier alors que la préfecture de police avait interdit ce rassemblement, ainsi qu'un autre prévu sur le Champ de Mars près de la Tour Eiffel, où des centaines de personnes, en particulier des jeunes, se sont également rassemblées.

Des manifestations ont également eu lieu à Lille ou Lyon.

---

LA FRANCE DÉFEND LE PRINCIPE "UN PAYS, DEUX SYSTÈMES" POUR HONG KONG

PARIS - Le président Emmanuel Macron a rappelé vendredi au cours d'un long entretien téléphonique avec son homologue chinois Xi Jinping le soutien de la France au principe "un pays, deux systèmes" permettant à Hong Kong de jouir d'une relative autonomie vis-à-vis de la Chine, a-t-on appris samedi d'une source à l'Elysée.

La volonté de la Chine d'instaurer une loi de sécurité nationale à Hong Kong suscite des inquiétudes dans l'ancienne colonie britannique, théâtre l'an dernier d'un vaste mouvement de contestation contre l'exécutif local et Pékin. Ce projet a aussi été dénoncé par certains pays, notamment les Etats-Unis.

Une partie des habitants de Hong Kong soupçonnent la Chine de vouloir restreindre leurs libertés. Pékin assure que cette loi est nécessaire pour garantir la stabilité de la ville.

---

LE BILAN DU CORONAVIRUS DÉPASSE LES 109.000 MORTS AUX USA

Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont rapporté samedi 1.891.690 nouveaux cas de coronavirus, soit une augmentation de 29.034 cas par rapport à leur précédent décompte, et ont indiqué que le nombre de décès avait augmenté de 1.128 pour atteindre 109.192.

Les statistiques quotidiennes des CDC sont arrêtées à partir de données obtenues la veille et diffèrent donc des bilans communiqués Etat par Etat.

---

USA-ÉVACUATIONS EN LOUISIANE AVANT LA TEMPÊTE TROPICALE CRISTOBAL

HOUSTON - La tempête tropicale Cristobal se dirigeait samedi vers le golfe du Mexique aux États-Unis, apportant des vents violents et de fortes pluies, ce qui a provoqué l'évacuation de dizaines de plateformes pétrolières offshore ainsi que celle d'une communauté côtière de Louisiane.

Cristobal, dont les vents atteignent 85 kilomètres/heure (km/h), devrait se renforcer quelque peu avant de toucher terre dimanche en fin de journée le long de la côte de la Louisiane, selon le Centre national des ouragans (NHC) des États-Unis.

---

L'EGYPTE PROPOSE UN NOUVEAU PLAN POUR LA LIBYE APRÈS L'ÉCHEC DE L'OFFENSIVE HAFTAR

LE CAIRE - Le président égyptien Abdel Fattah al Sissi a présenté samedi une nouvelle initiative de paix pour la Libye en proposant, aux côtés du maréchal Khalifa Haftar, qui contrôle l'est du pays, la création d'un conseil élu et l'instauration d'un cessez-le-feu à partir du lundi 8 juin.

Ce plan, présenté après l'échec d'une offensive du maréchal Haftar sur Tripoli, comporte aussi un appel à des négociations à Genève et au retrait de tous les combattants étrangers de Libye, a ajouté Abdel Fattah al Sissi, également accompagné par le président du parlement de l'Est libyen, Aguila Saleh.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a "salué le résultat obtenu" par l'Egypte, à l'occasion d'un entretien avec son homologue Sameh Choukry, a fait savoir le Quai d'Orsay dans un communiqué.

La Libye ne dispose pas d'institutions stables depuis le renversement en 2011 de Mouammar Kadhafi. Depuis plus de cinq ans, des gouvernements et des parlements concurrents dirigent pour les uns l'ouest du pays et pour les autres l'est du pays.

La proposition de plan de paix d'Abdel Fattah al Sissi intervient quelques jours seulement après l'échec de l'offensive lancée en avril 2019 par le maréchal Haftar sur Tripoli, où siège le gouvernement libyen d'entente nationale (GEN), reconnu par la communauté internationale.

---

L'OPEP+ PROLONGE JUSQU'À FIN JUILLET SON ACCORD DE BAISSE DE LA PRODUCTION

BAGDAD - L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et d'autres grands producteurs emmenés par la Russie ont convenu samedi d'étendre d'un mois la réduction coordonnée de leur offre, prolongeant ainsi leur accord qui a permis au prix du brut de doubler sur les deux derniers mois en retirant du marché près de 10% de l'offre mondiale.

L'Opep+ a également exigé que des pays tels que le Nigeria et l'Irak, qui ont dépassé leurs quotas de production en mai et juin, compensent par des réductions supplémentaires de juillet à septembre.

L'accord de réduction de la production, conclu initialement en avril et qui était valable jusqu'à fin juin, prévoyait une réduction de la production à hauteur de 9,7 millions de barils par jour (bpj) sur les mois de mai et juin afin de soutenir les prix qui se sont effondrés en raison de la crise du coronavirus.

La réduction devait ensuite être de l'ordre de 7,7 millions de bpj de juillet à septembre.