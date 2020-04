L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 02H00 GMT (08/04)

CORONAVIRUS

GB-BORIS JOHNSON DANS UN ÉTAT STABLE EN SOINS INTENSIFS

LONDRES - Boris Johnson se trouvait mardi dans un état stable dans une unité de soins intensifs d'un hôpital de Londres, où il a eu besoin d'un apport en oxygène en raison de la détérioration de son état de santé provoquée par sa contamination au coronavirus.

La bataille personnelle que livre le Premier ministre britannique contre le COVID-19 intervient au moment même où, selon les experts, le Royaume-Uni va probablement connaître sa semaine la plus meurtrière depuis le début de l'épidémie dans le pays, où elle a déjà fait plus de 6.000 morts.

"Je suis convaincu qu'il s'en sortira parce que s'il y a une chose que je sais à propos du Premier ministre, c'est que c'est un combattant et qu'il reviendra très vite à la barre pour nous diriger pendant cette crise", a déclaré mardi lors d'une conférence de presse le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, désigné par Johnson pour assurer l'intérim.

Johnson, âgé de 55 ans, a été admis dimanche soir à l'hôpital St-Thomas, qui fait face au Parlement de Westminster sur l'autre rive de la Tamise dans le centre de Londres, après plus de 10 jours de fièvre élevée et de toux persistantes en raison du coronavirus. Son état s'est rapidement dégradé au cours des 24 heures suivantes, ce qui a entraîné lundi soir son placement dans une unité de soins intensifs.

Bien que Johnson ait reçu un apport en oxygène, ses services ont affirmé que ce transfert relevait d'une mesure de prudence au cas où le Premier ministre aurait besoin d'être placé en respiration artificielle. Boris Johnson reste conscient.

FRANCE-LE CONFINEMENT "VA DURER", DIT PHILIPPE

PARIS - "Aujourd'hui, l'heure est au confinement" et il "va durer", a déclaré mardi le Premier ministre français, Edouard Philippe, jugeant tout à fait prématuré de parler d'un déconfinement qui n'est "pas pour demain".

Programmée pour l'instant jusqu'au 15 avril, la période obligeant les Français à rester chez eux pour lutter contre l'épidémie de coronavirus qui a fait près de 9.000 morts dans le pays est entrée dans sa quatrième semaine.

"Aujourd'hui, l'impératif c'est de faire en sorte que le confinement fonctionne, que le virus circule suffisamment lentement pour que le nombre de cas sévères qui justifie l'admission dans les services de réanimation ne soit pas supérieur à la capacité globale de notre système hospitalier", a dit Edouard Philippe lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.

Interrogé la semaine dernière dans le cadre d'une mission d'information de l'Assemblée nationale, le chef du gouvernement avait dit que la levée des mesures de confinement se ferait sans doute de façon graduelle et pas "en une fois, partout et pour tout le monde."

Il avait évoqué l'hypothèse d'un déconfinement régionalisé, sujet à une politique de tests, éventuellement en fonction de classes d'âge.

PLUS DE 10.000 MORTS DU COVID-19 EN FRANCE

PARIS - La France a enregistré à ce jour 10.328 décès dus au COVID-19, dont 7.091 dans les hôpitaux et 3.237 dans les Ehpad, selon le dernier bilan fourni mardi par le directeur général de la santé.

Trente mille personnes sont actuellement hospitalisées pour une infection au COVID-19 dans plus de mille établissements hospitaliers, qui ont recensé au cours des dernières 24 heures 607 nouveaux décès, soit une augmentation journalière de plus de 9%, a précisé Jérôme Salomon.

Le nombre de cas graves en réanimation s'élève selon lui à 7.131, contre 7.072 lundi.

Au total, 19.337 personnes sont sorties guéries de l'hôpital.

"En ce qui concerne les décès au sein des Ehpad (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) ou des établissements médico-sociaux, nous déplorons 3.237 décès survenus depuis le début de l'épidémie", a ajouté le directeur général de la santé. Cette hausse de 820 décès en 24 heures, par rapport aux chiffres données la veille, est liée à un probable retard de saisie et de remontée des données, a-t-il estimé.

Le nombre de cas confirmés dans les hôpitaux s'élève à 78.167, soit 3.777 de plus que la veille, et le nombre de cas confirmés ou possibles dans les établissements sociaux et médico-sociaux à 30.902.

ITALIE-LES MÉDECINS DE LOMBARDIE DÉNONCENT LES FAILLES DU SYSTÈME DE SANTÉ RÉGIONAL

ROME - Les médecins de Lombardie, la région d'Italie la plus touchée par l'épidémie de nouveau coronavirus, critiquent dans une lettre ouverte la gestion des autorités régionales et réclament que les leçons des erreurs commises lors de la crise et avant soient tirées par tout le monde.

L'Italie affiche le bilan officiel le plus élevé au monde avec plus de 17.000 morts du COVID-19, dont environ la moitié dans la seule Lombardie.

Ce nombre de morts particulièrement élevé en Lombardie, la région la plus riche d'Italie, suscite des interrogations. Les responsables locaux ont avancé comme facteurs d'explication à la plus grave crise sanitaire qu'ait connue le pays depuis la Deuxième Guerre mondiale à la fois la forte densité urbaine et une importante proportion de personnes âgées au sein de la population.

Dans une lettre, les médecins présidant les autorités sanitaires des 11 provinces composant la région pointent pour leur part des défaillances dans le système de soins lombard. Parmi ces manquements, ils évoquent notamment une pénurie d'équipements de protection pour le personnel soignant, une source récurrente de récriminations depuis la découverte du premier patient infecté en Italie le 21 février.

TRUMP DIT ENVISAGER DE SUSPENDRE LA CONTRIBUTION AMÉRICAINE À L'OMS

WASHINGTON - Donald Trump a déclaré mardi que les Etats-Unis envisageaient de suspendre leur contribution à l'Organisation mondiale de la santé (OMS), dont le président américain avait plus tôt dans la journée critiqué l'attitude face à la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus.

S'exprimant lors d'un point de presse quotidien à la Maison blanche sur l'épidémie du nouveau coronavirus, Donald Trump a annoncé qu'il allait suspendre la contribution américaine à l'OMS, avant de se montrer nettement plus nuancé dans ses propos quelques minutes plus tard. "Je ne dis pas que je vais le faire, mais nous allons étudier cela", a-t-il dit.

Plus tôt dans la journée, le président américain avait vivement critiqué l'OMS en lui reprochant de s'être focalisée sur la Chine et d'avoir formulé de mauvais conseils au sujet de l'épidémie.

Les autorités sanitaires fédérales américaines ont dit mardi avoir recensé 374.329 cas de contamination et 12.064 morts liés au COVID-19 aux Etats-Unis.

CHINE-DÉCONFINEMENT PROGRESSIF À WUHAN, BERCEAU DE L'ÉPIDÉMIE

WUHAN, Chine - Wuhan, berceau du COVID-19 dans le centre de la Chine, autorise les habitants à quitter la ville à compter de ce mercredi pour la première fois depuis le confinement instauré 76 jours plus tôt dans le but d'endiguer la propagation de l'épidémie, en dépit des craintes d'une nouvelle vague d'infections.

Les autorités de la capitale de la province de Hubei ont verrouillé la ville et ses quelque 11 millions d'habitants le 23 janvier après avoir acquis la certitude que le nouveau coronavirus qui y est apparu en décembre dernier était hautement contagieux et potentiellement mortel.

Un premier train de passagers a quitté la ville à la première heure durant la nuit, et les autoroutes ont été rouvertes à peu près au même moment aux véhicules particuliers.

D'après la télévision publique CCTV, citant les autorités ferroviaires, les ventes de billets indiquaient que 55.000 personnes devaient embarquer mercredi dans des trains quittant la ville.

Il s'agit d'un nombre légèrement supérieur à celui des cas de contamination signalés à Wuhan depuis le début de l'épidémie. Le nouveau coronavirus y a causé 2.571 décès, selon le bilan des autorités sanitaires, soit environ 80% des morts recensés dans l'ensemble de la Chine continentale.

