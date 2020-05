L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 02H00 GMT (08/05)

CORONAVIRUS

LA FRANCE DÉTAILLE SON PLAN DE DÉCONFINEMENT PROGRESSIF

PARIS - Ecartelé entre l'impératif de reprise de l'activité et la crainte d'une nouvelle vague épidémique, le gouvernement d'Edouard Philippe a détaillé jeudi son plan de déconfinement qui doit permettre à partir de lundi de desserrer l'étau instauré de manière inédite en France depuis sept semaines pour lutter contre le coronavirus.

Accès limité aux transports publics en Ile-de-France (), attestation obligatoire pour tout déplacement à plus de 100 kilomètres "à vol d'oiseau" de chez soi et geste d'ouverture sur les plages: le Premier ministre a précisé les modalités de ce début de retour à la normale qui, si l'évolution de l'épidémie le permet, sera suivi d'un nouvel assouplissement du confinement le 2 juin prochain.

"Lundi prochain sera le premier jour d'une phase nouvelle, d'un redémarrage de notre vie sociale, ce ne sera pas une vie totalement normale (...) mais ce sera le début de cette nouvelle phase qui demandera de la part de chacun des Françaises et Français de la discipline et de la responsabilité", a déclaré le chef du gouvernement lors d'une conférence de presse à Matignon.

"C'est dans la durée que nous arriverons à maîtriser" l'épidémie, a-t-il ajouté. "Dans trois semaines, à la fin du mois de mai, nous saurons si oui ou non nous avons réussi à contenir l'épidémie. Si ces nombres restent bas, nous pourrons passer à une nouvelle phase. Si ça n'est pas le cas, nous en tirerons les conséquences et nous nous adapterons."

Au total, quatre régions – Ile-de-France, Hauts-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche Comté – restent toujours classées "rouge" dans la carte qui prend en compte trois critères (circulation du virus et tension hospitalière sur les capacités en réanimation et capacité en tests). Le déconfinement est par ailleurs reporté à Mayotte.

Le spectre d'une nouvelle vague, qui pourrait survenir selon les épidémiologistes début juin et durer tout l'été, est dans tous les esprits et a conduit le "Monsieur déconfinement" du gouvernement Jean Castex à faire savoir qu'un plan de reconfinement était prêt et à mettre en garde contre un relâchement dans les trois prochaines semaines.

VOIR AUSSI

ENCADRE-Le point sur le déconfinement

Plus de la moitié des commerces des Champs-Elysées vont rouvrir lundi

Amazon compte laisser ses entrepôts fermés jusqu'à mercredi

Activité économique réduite d'un tiers en France, amorce de légère reprise

LE BILAN EN FRANCE APPROCHE LES 26.000 DÉCÈS

PARIS - L'épidémie due au coronavirus a fait 25.987 morts en France depuis le 1er mars, dont 16.386 dans les établissements hospitaliers et 9.601 dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux, a annoncé jeudi le ministère de la Santé https://dashboard.covid19.data.gouv.fr.

Le bilan quotidien s'élève à 178 morts. Il était mercredi de 278 décès.

Le nombre total de cas graves en réanimation atteint 2.961, soit 186 de moins que la veille. De la même manière, le nombre de personnes hospitalisées pour une infection due au coronavirus a baissé à 23.208 personnes.

PHILIPPE ÉVOQUE UNE "FLUIDITÉ" SANS PRÉCÉDENT AVEC MACRON

PARIS - Le Premier ministre français Edouard Philippe a balayé jeudi les rumeurs sur des désaccords et des tensions avec Emmanuel Macron, évoquant une "confiance" et une "fluidité" quasiment sans "précédent" avec le chef de l'Etat, fustigeant ces commentaires en pleine crise du coronavirus dans le pays.

"Depuis trois ans, j'ai toujours dans nos relations pu constater et me réjouir d'une confiance, d'une fluidité qui je crois à peu de précédents", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse consacrée à la stratégie de déconfinement du gouvernement. "C'est toujours le cas et j'espère que ce sera toujours le cas et je crois que ce sera toujours le cas", a-t-il ajouté.

Plusieurs médias ont fait état ces derniers jours de tensions et de désaccords au sein du couple exécutif, des rumeurs qui resurgissent à intervalles réguliers depuis le début du quinquennat, alimentant des spéculations sur un possible changement à la tête de Matignon - spéculations toujours démenties.

---

LA RUSSIE PASSE DEVANT LA FRANCE ET L'ALLEMAGNE POUR LE NOMBRE DE CAS DE CONTAMINATION

MOSCOU - Les autorités russes ont fait état jeudi de 11.231 nouvelles contaminations dues au nouveau coronavirus en 24 heures, une progression record qui porte le nombre de cas à 177.160 à l'échelle nationale, un total désormais supérieur à ceux de la France ou de l'Allemagne.

La cellule de crise dédiée à la lutte contre l'épidémie de COVID-19 a recensé dans le même temps 88 décès supplémentaires imputés à cette maladie que développent certaines personnes contaminées par le nouveau coronavirus, qui a fait un total de 1.625 victimes en Russie.

LE DANEMARK ROUVRIRA LUNDI SES CENTRES COMMERCIAUX, PUIS SES BARS LE 18 MAI

COPENHAGUE - Les centres commerciaux rouvriront lundi au Danemark, dans le cadre de la deuxième phase d'assouplissement des mesures de confinement mises en oeuvre contre le coronavirus, a annoncé jeudi le gouvernement.

Les petits commerces ont déjà rouvert dans le pays nordique et les restaurants et cafés seront autorisés à reprendre leurs activités le 18 mai, a précisé l'exécutif.

Le Danemark négocie également avec ses voisins la question du contrôle des frontières et des interdictions de déplacements transfrontaliers, négociations dont les résultats seront annoncés le 1er juin, a ajouté le gouvernement.

VOIR AUSSI

En GRANDE-BRETAGNE, vers un déconfinement léger et progressif

En ITALIE, baisse du nouveau nombre de décès

TABLEAU en anglais régulièrement actualisé des bilans, pays par pays

---

ISRAËL-NETANYAHU CHARGÉ DE FORMER UN GOUVERNEMENT D'UNION

JERUSALEM - Benjamin Netanyahu a été chargé jeudi de former un nouveau gouvernement d'union nationale en Israël malgré l'ouverture imminente d'un procès à son encontre pour des accusations de corruption.

Le Premier ministre israélien se rapproche ainsi d'un cinquième mandat, après plus d'un an d'impasse politique.

Soixante-douze des 120 députés de la Knesset ont validé la candidature du chef de file de la droite israélienne et Benjamin Netanyahu a été officiellement mandaté par le président Reuven Rivlin, qui lui a donné 14 jours pour composer un cabinet.

La Cour suprême israélienne avait ouvert mercredi la voie au maintien au pouvoir du chef du Likoud, estimant que les accusations de corruption contre ce dernier ne lui interdisaient pas de former un gouvernement.

Benjamin Netanyahu, 70 ans, inculpé en début d'année pour corruption, fraude et abus de confiance, sera jugé à partir du 24 mai. Il nie toute malversation.

---

WASHINGTON DÉNONCE LE SOUTIEN DE DAMAS À HAFTAR EN LIBYE

WASHINGTON - Les Etats-Unis ne soutiennent pas l'offensive de Khalifa Haftar contre la capitale libyenne Tripoli et jugent "troublant" de voir l'homme fort de l'Est libyen établir des liens avec le président syrien Bachar al Assad, a déclaré jeudi le sous-secrétaire d'Etat américain pour l'Afrique du Nord.

S'adressant à des journalistes lors de la même téléconférence, l'envoyé spécial des Etats-Unis pour la Syrie, Jim Jeffrey, a également accusé la Russie de collaborer avec Assad pour transférer des miliciens et de l'équipement vers la Libye.

Le maréchal Haftar, qui contrôle l'est de la Libye, a lancé une offensive en avril 2019 contre les forces du gouvernement de Tripoli, reconnu par la communauté internationale.