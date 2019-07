L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 02H00 GMT (08/07)

L'IRAN S'AUTORISE À DÉPASSER LES LIMITES POUR ENRICHIR L'URANIUM

DUBAI - L'Iran a annoncé dimanche qu'il s'apprêtait à enrichir son uranium à un degré plus élevé que le plafond établi par l'accord sur l'encadrement de ses activités nucléaires conclu en 2015 avec les grandes puissances, ce qui pourrait à terme conduire au rétablissement de toutes les sanctions contre Téhéran.

Paris a parlé d'une "violation" du Plan d'action global conjoint (PAGC) conclu en 2015, mais veut encore croire à la possibilité d'éviter une crise par le dialogue.

L'Allemagne a appelé Téhéran à cesser de prendre des mesures fragilisant le PAGC. "Nous sommes extrêmement préoccupés par l'annonce de l'Iran disant qu'il a entrepris d'enrichir de l'uranium à un degré supérieur à la limite de 3,67%", a déclaré un porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères.

A Londres, le Foreign Office a estimé que les Iraniens avaient violé des clauses de l'accord et devaient sans attendre revenir sur les décisions annoncées, afin de respecter de nouveau leurs obligations.

En vertu de l'accord signé à Vienne en juillet 2015, l'Iran peut enrichir de l'uranium jusqu'à 3,67%, bien en dessous à la fois des 20% qu'il atteignait avant la conclusion de l'accord et des quelque 90% nécessaire pour produire une arme nucléaire.

Les responsables iraniens, qui ont donné une conférence de presse retransmise en direct, ont déclaré que Téhéran continuerait à réduire ses engagements vis-à vis de l'accord de 2015 tous les 60 jours à moins que les signataires du pacte ne le protègent des sanctions américaines.

A JÉRUSALEM, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié dimanche de très dangereuse la décision annoncée par l'Iran d'augmenter le taux d'enrichissement de son uranium et a appelé une nouvelle fois l'Europe à imposer des sanctions à Téhéran.

---

LA DROITE GRECQUE REMPORTE LES LÉGISLATIVES

ATHENES - Les conservateurs de Nouvelle Démocratie (ND) emmenés par Kyriakos Mitsotakis ont largement remporté les élections législatives organisées dimanche en Grèce, montrent les premiers résultats officiels.

Alors que 45% des bulletins avaient été dépouillés, les estimations du ministère de l'Intérieur accordaient 39,8% des suffrages à ND qui devance Syriza, le parti du Premier ministre sortant Alexis Tsipras, crédité de 31,5%.

Si ces chiffres se confirmaient, ND disposerait de la majorité absolue à la Vouli, le parlement monocaméral grec, avec 158 sièges sur 300.

En deuxième position, Syriza obtiendrait 86 députés, devant les socialistes de la coalition Kinal (22 députés), les communistes (15 députés), les nationalistes de Solution grecque (10 députés) et Mera25, la formation de l'ancien ministre des Finances Yannis Varoufakis (9 députés).

Dans une allocution télévisée, Kyriakos Mitsotakis a remercié les électeurs qui lui ont accordé un "mandat clair". "Je m'engage à réduire les impôts, à réaliser beaucoup d'investissements pour créer des emplois et de la croissance qui produiront de meilleurs salaires, de meilleures retraites dans un état plus efficace", a-t-il dit.

Alexis Tsipras avait appelé plus tôt le chef de file de ND pour le féliciter, avant de s'adresser à la presse. "Aujourd'hui, c'est la tête haute que nous acceptons le verdict populaire. Pour ramener la Grèce là où elle en est aujourd'hui, nous avons dû prendre des décisions difficiles qui ont eu un coût politique élevé", a-t-il déclaré.

---

ATTENTAT TALIBAN À GHAZNI EN AFGHANISTAN, 14 MORTS

KABOUL - Les taliban ont annoncé avoir commis un attentat à la voiture piégée dimanche à Ghazni dans le centre de l'Afghanistan, qui a fait 14 morts et plus de 180 blessés.

Les taliban ont dit avoir fait exploser une voiture piégée près du site de la Direction nationale de la sécurité (NDS) dans cette ville, capitale de la province du même nom.

Selon les autorités, huit membres de la NDS ont été tués dans l'explosion, ainsi que six civils. Au moins 60 enfants qui étaient en cours dans une école située à proximité du lieu de l'attentat sont au nombre des blessés, ont déclaré des médecins.

--- FRANCE-SCHIAPPA PROMET UN "GRENELLE" DES VIOLENCES CONJUGALES

PARIS - Le gouvernement français organisera de septembre à novembre un "Grenelle des violences conjugales" afin de faire émerger de nouvelles mesures permettant de faire reculer ce phénomène, annonce Marlène Schiappa dans le Journal du dimanche.

La secrétaire d'Etat à l'Egalité femmes-hommes promet de tirer de cette vaste concertation, réunissant pouvoirs publics, associations et familles de victimes, "des choses concrètes, avec un outil d'évaluation sur le long terme".

L'objectif, notamment, est de faire baisser le nombre de meurtres de femmes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint, qui se sont élevés à 74 depuis le début de l'année, selon le collectif "Féminicides par compagnons ou ex".

"Nous allons organiser à Matignon un Grenelle des violences conjugales", déclare Marlène Schiappa.

---

MACRON AURAIT DÉCIDÉ DE DÉREMBOURSER L'HOMÉOPATHIE-JDD

PARIS - Emmanuel Macron aurait finalement tranché, après avoir hésité, en faveur de l'arrêt du remboursement des produits homéopathique, comme recommandé par la Haute autorité de santé (HAS), croit savoir le Journal du Dimanche.

Interrogé par Reuters, l'Elysée n'a pas confirmé le feu vert du chef de l'Etat, signalant simplement que la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, s'exprimerait sur le sujet dans les prochains jours.

La HAS s'est prononcée le 28 juin pour le déremboursement des médicaments homéopathiques en raison d'une "efficacité insuffisante", selon les termes de son avis, au grand dam des laboratoires concernés, Boiron en tête.

---

MACRON DÉNONCE UNE "PRISE EN OTAGES" DES BACHELIERS

PARIS - Emmanuel Macron a qualifié dimanche de "prise en otages" la rétention de copies du baccalauréat par des enseignants hostiles à la réforme du lycée, insistant sur un nécessaire "sens du devoir" en dépit "des désaccords".

L'édition 2019 de cet examen bicentenaire a été entachée par une affaire de fraude et bousculée par une grève d'enseignants, qui ont retenu des copies ou des notes dans certaines académies.

Afin de parer aux blocages, le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a décidé d'autoriser la prise en compte de la note du contrôle continu de l'année scolaire écoulée en cas de copies manquantes dans les matières concernées, une mesure dénoncée par le SNES-FSU, principal syndicat du second degré.

"Je pense que le ministre a eu la bonne réaction", a réagi dimanche le chef de l'Etat sur France Info. "Moi je respecte chacune et chacun, je respecte la liberté d'opinion et la liberté syndicale mais à la fin des fin on ne peut pas prendre nos enfants et leurs familles en otages."

---

DEUTSCHE BANK VA SUPPRIMER 18.000 EMPLOIS

FRANCFORT - Deutsche Bank va supprimer 18.000 emplois dans le cadre d'une vaste restructuration qui lui coûtera 7,4 milliards d'euros mais doit lui permettre de redresser enfin la tête après des années de difficultés.

La première banque allemande a annoncé dimanche qu'elle allait renoncer à son activité sur les marchés actions et réduire ses opérations dans la banque d'investissement.

Elle s'attend à subir une perte nette de 2,8 milliards d'euros au deuxième trimestre 2019 en raison des charges de restructuration liées à ce plan.

Deutsche Bank va aussi réduire ses activités sur le marché obligataire, en particulier dans les activités de taux.

Elle va créer une structure de défaisance pour les actifs dont elle souhaite se séparer, d'une valeur de 74 milliards d'euros pondérés des risques.

---

QUATRIÈME TITRE MONDIAL POUR LES FOOTBALLEUSES AMÉRICAINES

LYON - Les Etats-Unis ont remporté dimanche à Lyon la finale de la Coupe du monde de football féminin aux dépens des Pays-Bas (2-0), s'octroyant ainsi le titre mondial pour la quatrième fois de leur histoire.

Les Américaines ont ouvert le score en deuxième mi-temps, à la 61e minute, par un penalty de leur emblématique capitaine Megan Rapinoe. Moins de huit minutes plus tard, la discrète mais souvent décisive Rose Lavelle a alourdi le score au terme d'une chevauchée solitaire dans les lignes néerlandaises.