L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 02H00 GMT (09/06)

TRUMP PROMET LE SUCCÈS DE L'ACCORD SUR L'IMMIGRATION AVEC LE MEXIQUE

WASHINGTON/MEXICO - Donald Trump s'est dit convaincu samedi que le Mexique allait "faire de son mieux" pour mettre en oeuvre l'accord sur l'immigration conclu la veille pour éviter une guerre commerciale entre les deux voisins.

"Le Mexique va faire de son mieux et s'il le fait, ce sera un accord très efficace entre les Etats-Unis et le Mexique", a écrit le président américain sur Twitter.

Donald Trump a annoncé vendredi qu'il renonçait à imposer des droits de douane de 5% sur tous les produits mexicains, Mexico ayant selon lui accepté de prendre des "mesures fortes" pour contenir les flux de migrants à la frontière.

Dans son tweet matinal, Donald Trump affirme aussi que le Mexique s'est engagé à acheter "de grandes quantités" de produits agricoles aux Etats-Unis, dont les agriculteurs souffrent des conséquences de la guerre commerciale qu'il a déclenchée avec la Chine.

Le président américain est jusqu'à présent le seul à avoir évoqué un tel engagement de la part du Mexique, celui-ci ne figurant pas dans la déclaration commune adoptée vendredi. La Maison blanche n'a pas répondu aux sollicitations de Reuters à ce sujet.

LE G20 FINANCES S'INQUIÈTE DES TENSIONS COMMERCIALES

FUKUOKA, Japon - Les tensions commerciales menacent l'accélération modérée de la croissance mondiale prévue au second semestre 2019 et en 2020, peut-on lire dans le projet de communiqué des ministres des Finances et banquiers centraux du G20 réunis ce week-end à Fukuoka, au Japon.

Mais le texte montre également que les intervenants restent divisés sur l'urgence de trouver une solution.

"La croissance mondiale semble en voie de stabilisation et est généralement attendue en rebond modéré plus tard dans l'année ainsi qu'en 2020", dit le texte du communiqué, qui pourra être modifié d'ici sa publication dimanche.

"Cependant, (...), les risques restent orientés à la baisse. Cela inclut en particulier les tensions commerciales et géopolitiques qui s'intensifient", poursuit le communiqué.

ROYAUME-UNI

BORIS JOHNSON MENACE DE NE PAS PAYER LA FACTURE DU BREXIT

LONDRES - L'ancien ministre des Affaires étrangères Boris Johnson, candidat à la succession de Theresa May, déclare que s'il devient Premier ministre, il refusera de payer la "facture du Brexit" tant que l'Union européenne ne proposera pas à Londres de meilleures conditions de divorce.

La "facture du Brexit" correspond à la part des engagements financiers pris par le Royaume-Uni conjointement avec les autres États membres de l'UE que Theresa May a accepté en décembre de verser aux prochains budgets européens, soit une somme de 35 à 39 milliards de livres (39 à 44 milliards d'euros).

"J'ai toujours trouvé incroyable de devoir signer le chèque avant d'avoir un accord définitif. Pour obtenir un bon accord, l'argent est excellent solvant et un très bon lubrifiant", dit Boris Johnson dans une interview accordée au Sunday Times.

Le conservateur eurosceptique ajoute qu'il enterrera la clause de sauvegarde irlandaise ("backstop"), qui a précipité le rejet de l'Accord de Brexit par le Parlement britannique, accord que Boris Johnson se fait fort de renégocier.

Boris Johnson promet également d'accélérer les préparatifs en vue d'un Brexit sans accord ("no deal") afin que le Royaume-Uni soit prêt en vue des "perturbations" générées par cette situation.

ACCORD DE PRINCIPE AU G20 SUR LA TAXATION DES "GAFA"

FUKUOKA, Japon - Les ministres des Finances du G20 réunis au Japon se sont mis d'accord samedi sur un plan de bataille visant à harmoniser la fiscalité internationale afin de réduire les avantages dont profitent les multinationales et les géants du numérique.

L'émergence de groupes comme Google ou Facebook a poussé les règles fiscales actuelles à leur limite, ces multinationales n'ayant aucun mal à déclarer leurs profits dans des pays fiscalement avantageux, où que soient leurs clients.

Dans leur communiqué final, qui doit être publié dimanche, les ministres des Finances des 20 principales économies mondiales "saluent les récents progrès effectués pour répondre aux défis fiscaux émergeant de la numérisation et approuvent l'ambitieux programme d'une approche reposant sur deux piliers".

RUSSIE

UN JOURNALISTE D'INVESTIGATION PLACÉ EN RÉSIDENCE SURVEILLÉE

MOSCOU - Le journaliste d'investigation russe Ivan Golounov, interpellé cette semaine avec sur lui des substances illicites, selon les autorités, a été présenté samedi à un juge qui a ordonné son placement en résidence surveillée, a constaté une journaliste de Reuters présente au tribunal.

Ce journaliste de 36 ans était parti retrouver l'une de ses sources, jeudi, lorsqu'il a été appréhendé dans le centre de Moscou. Des stupéfiants ont été découverts dans son sac à dos, selon la police et son employeur, le site d'information en ligne Meduza, basé en Lettonie.

L'avocat d'Ivan Golounov, journaliste connu pour ses enquêtes sur la corruption présumée au sein de la municipalité de Moscou, a déclaré penser que des policiers avaient eux-mêmes placé des stupéfiants dans le sac de son client pour le piéger. Son client, dit-il en outre, a été passé à tabac.

Ivan Golounov a rejeté les accusations de trafic de drogue portées contre lui. Devant le juge, il a déclaré qu'il avait reçu des menaces en lien avec une enquête sur les services funéraires de Moscou.

TRENTIÈME JOUR D'ACTION DES "GILETS JAUNES", QUELQUES TENSIONS

PARIS - Environ 10.300 "Gilets jaunes" ont manifesté en France, dont 1.100 dans la seule région Ile-de-France, en ce trentième samedi de mobilisation, selon un décompte du ministère de l'Intérieur.

Des heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre en marge d'un rassemblement dans le centre à Montpellier (Hérault), notamment.

La préfecture de Bourgogne-Franche-Comté a fait état sur son compte Twitter de "violence de casseurs" dans le centre-ville de Dijon (Côte-d'Or), où 13 personnes ont été interpellées. Un CRS a été blessé "par un jet de pavé" et un passant a été pris en charge par les services de secours "pour des troubles liés à l'usage des gaz lacrymogènes", a-t-on ajouté de même source.

Des centaines de "Gilets jaunes", qui manifestent contre la politique fiscale et sociale du gouvernement, se sont aussi rassemblés près de Paris aux abords du Stade de France, avant de rejoindre Drancy puis Bobigny, en Seine-Saint-Denis, a constaté Reuters sur place.

A Marseille, 200 personnes ont défilé dans le calme, selon la préfecture de police.

Samedi dernier, 9.500 personnes avaient manifesté, dont 1.500 à Paris, ce qui constituait le niveau de mobilisation le plus bas en six mois d'action. Le mouvement connaît un déclin depuis la première grande journée de manifestation, le 17 novembre, qui avait réuni près de 300.000 personnes.

RENAULT:

PARIS PRÊT À RÉDUIRE SA PART POUR DOPER L'ALLIANCE AVEC NISSAN

FUKUOKA, Japon - L'Etat français est prêt à réduire sa part dans Renault afin de consolider l'alliance entre le groupe au losange et le japonais Nissan, a déclaré samedi le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, dans un entretien à l'AFP.

L'Etat possède 15% du capital de Renault, qui détient 43,4% de Nissan. Le groupe japonais possède 15% de Renault, mais sans droit de vote. Cette relation est depuis longtemps jugée déséquilibrée par Nissan.

Bruno Le Maire s'exprimait en marge des réunions des ministres des Finances et banquiers centraux du G20 à Fukuoka, au Japon, deux jours après le coup de tonnerre provoqué par le retrait par Fiat Chrysler Automobiles (FCA) de son projet de fusion de 30 milliards d'euros avec le constructeur français.

Le ministre de l'Economie et des Finances a déclaré à l'AFP que sa priorité était de "consolider l'alliance" Renault-Nissan avant de songer à un rapprochement avec un autre constructeur.

CHARLOTTE GIRARD SE RETIRE DE LA FRANCE INSOUMISE

PARIS - Charlotte Girard, cadre de La France insoumise (LFI), annonce samedi qu'elle "arrête sa participation" au mouvement de Jean-Luc Mélenchon, aggravant les doutes qui le rongent depuis quelques mois et particulièrement depuis son mauvais score des élections européennes.

Dans un message posté sur les réseaux sociaux, celle qui avait contribué à rédiger le programme de LFI pour la dernière élection présidentielle déplore la désorganisation du parti et le manque de débats en son sein.