L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 02H00 GMT (09/07)

L'IRAN A DÉPASSÉ LE SEUIL LIMITE D'ENRICHISSEMENT D'URANIUM

DUBAI - L'Iran a annoncé lundi avoir dépassé le seuil limite de 3,67% d'enrichissement d'uranium qui lui était imposé aux termes de l'accord conclu en 2015 à Vienne avec les grandes puissances sur son programme nucléaire.

Le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique a assuré que les Européens devaient rapidement prendre des mesures en faveur de l'Iran car, faute de mesures en ce sens, la République islamique continuera de réduire ses engagements découlant de l'accord de 2015, voire de dépasser un seuil d'enrichissement de l'ordre de 20%.

Menaçant de revenir sur ses engagements à la suite du retrait de Washington de l'accord de 2015 et du rétablissement des sanctions américaines, la République islamique pourrait aussi augmenter le nombre de centrifugeuses qu'elle utilise pour enrichir l'uranium, et relancer les centrifugeuses IR-2 M qui avaient été démantelées, a souligné Behrouz Kamalvandi.

LE "SHERPA" DE MACRON À TÉHÉRAN MARDI ET MERCREDI

PARIS - Le conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron, Emmanuel Bonne, qui s'était déjà rendu en Iran mi-juin, sera de nouveau à Téhéran mardi et mercredi pour tenter de contribuer à une "désescalade" en pleine crise sur la question du nucléaire, a-t-on indiqué lundi à l'Elysée.

L'idée, "c'est vraiment la désescalade dans un contexte qui est très difficile parce qu'il y a un intérêt de part et d'autre à faire monter la pression", a déclaré une source à la présidence française.

A WASHINGTON, la Maison blanche a indiqué que Donald Trump et Emmanuel Macron ont discuté "des efforts en cours pour empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire et pour mettre fin au comportement déstabilisateur de l'Iran au Moyen-Orient".

---

LE CONSERVATEUR MITSOTAKIS NOUVEAU PREMIER MINISTRE GREC

ATHÈNES - Le chef de file du parti conservateur Nouvelle démocratie (ND), Kyrikos Mitsotakis, a prêté serment lundi en tant que nouveau Premier ministre grec, au lendemain de la nette victoire de sa formation aux législatives qui tourne la page de l'ère Tsipras, et aussitôt dévoilé la composition de son gouvernement.

"C'est aujourd'hui que commence le travail, nous saurons saisir l'occasion", a-t-il déclaré lors d'une cérémonie organisée au palais présidentiel en présence de représentants du clergé orthodoxe avant d'être reçu par Alexis Tsipras, son prédécesseur et chef du parti de gauche Syriza.

ND a obtenu dimanche 39,85% des voix, et disposera de 158 députés, sur les 300 sièges que compte la Vouli, le parlement monocaméral grec, devant Syriza (31,53% des voix et 86 députés).

---

LA CROATIE A SOUMIS SA DEMANDE D'ADHÉSION À LA ZONE EURO

BRUXELLES - La Croatie a soumis sa demande d'adhésion au mécanisme de change européen (MCE-2), considéré comme l'antichambre de l'euro, a annoncé lundi le président de l'Eurogroupe, Mário Centeno.

Réunis a Bruxelles, les ministres des Finances de la zone euro ont fait bon accueil aux engagements détaillés par la Croatie dans une lettre, a précisé le ministre portugais.

Zagreb espère intégrer le MCE-2 l'an prochain. Un feu vert de la Banque centrale européenne et des Etats membres de la zone euro laisserait entrevoir une adhésion en 2023 au plus tôt.

---

BRITISH AIRWAYS ENCOURT UNE AMENDE RECORD POUR VOL DE DONNÉES

LONDRES - IAG, la maison mère de British Airways, encourt une amende record de 183 millions de livres (202 millions d'euros) pour le vol de données de 500.000 clients sur le site internet de la compagnie britannique l'an dernier, en application des nouvelles règles en matière de protection de données.

L'Information Commissioner's Office (ICO), l'organe britannique de protection des données personnelles, a proposé lundi d'infliger au groupe britannique une pénalité représentant 1,5% du chiffre d'affaires en 2017 de sa compagnie British Airways en raison des mesures de sécurité jugées insuffisantes.

La compagnie aérienne a annoncé son intention de faire appel de cette décision fondée sur le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne, entré en vigueur l'an dernier.

---

LE SORT DU PDG D'ORANGE SUSPENDU AU VERDICT DU PROCÈS TAPIE

PARIS - Le sort du PDG d'Orange, Stéphane Richard, est suspendu au jugement qui sera rendu mardi dans le procès sur l'arbitrage contesté de 2008 en faveur de Bernard Tapie dans son contentieux avec le Crédit Lyonnais.

Le ministère public a requis le 1er avril trois ans de prison dont 18 mois de sursis à l'encontre de l'ancien directeur de cabinet de la ministre de l'Economie et des Finances de l'époque, Christine Lagarde.

Le procureur Nicolas Baietto a aussi requis 100.000 euros d'amende et l'interdiction d'exercer toute fonction publique pendant cinq ans contre celui qui est aujourd'hui le patron de l'opérateur historique et numéro un français des télécoms.

---

LEVÉE DE L'IMMUNITÉ DU REPRÉSENTANT DU VATICAN EN FRANCE

PARIS - Le Vatican a levé l'immunité du représentant du pape en France, Luigi Ventura, qui est visé par une enquête du parquet de Paris pour agressions sexuelles, a déclaré lundi le ministère des Affaires étrangères. Le parquet de Paris avait demandé en mars la levée de l'immunité du haut diplomate, en poste auprès de la République française depuis 2009, à la suite de plusieurs plaintes.

---

À LYON, MACRON INVITE COLLOMB ET KIMELFELD À COOPÉRER

PARIS - En visite à Lyon, Emmanuel Macron a demandé aux rivaux des prochaines élections municipales, l'actuel maire Gérard Collomb et le président de la métropole David Kimelfeld, de "travailler ensemble" pour la ville et éviter une guerre fratricide.

Après avoir dîné avec son ancien ministre de l'Intérieur dimanche, puis petit-déjeuné lundi avec David Kimelfeld, le chef de l'Etat a lancé un appel au rassemblement, en se gardant de prendre parti.

"Gérard Collomb a été et est pour cette ville le grand transformateur et il a un rôle essentiel à jouer dans l'avenir de la ville et de la métropole. David Kimelfeld aujourd'hui est sur la présidence de la métropole et il a un rôle très important à jouer. Et moi je veux qu'ils agissent ensemble", a dit Emmanuel Macron devant la presse, en marge de la visite d'une usine Safran à Villeurbanne.

---

BIENTÔT DES BILLETS SNCF CHEZ LES BURALISTES

PARIS - La SNCF et la Confédération des buralistes ont annoncé lundi avoir passé un accord visant à développer la vente de billets de train dans les bureaux de tabac, au plus près des voyageurs.

Des expériences ont déjà été menées et les parties veulent maintenant équiper les buralistes du matériel nécessaire à la vente de billets de transport dès cet été dans cinq régions : Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Pays-de-la-Loire, Normandie et Provence-Alpes-Côte d'Azur.

---

HUIT GESTIONNAIRES D'ACTIFS À L'ELYSÉE MERCREDI POUR PARLER CLIMAT

PARIS - Huit gestionnaires d'actifs, parmi lesquels Amundi, Goldman Sachs ou encore BNP Paribas, se réunissent mercredi à Paris autour d'Emmanuel Macron et devraient annoncer à cette occasion la création d'une coalition "One planet" en faveur du climat, a-t-on indiqué lundi à l'Elysée.

Cette réunion se tient un an après l'engagement pris, également à Paris, par six fonds souverains (Norvège, Nouvelle-Zélande, Qatar, Arabie Saoudite, Koweit, Emirats Arabes Unis) d'intégrer le dérèglement climatique à leur politique d'investissement.

---

DEUTSCHE BANK A COMMENCÉ À SUPPRIMER DES POSTES

FRANCFORT/SYDNEY/HONG KONG - Deutsche Bank a commencé lundi à supprimer des postes à travers le monde dans le cadre de sa vaste restructuration annoncée la veille, un plan dont l'ampleur - qui devrait se traduire par une nouvelle perte annuelle - inquiète les investisseurs.

La première banque d'Allemagne a annoncé dimanche qu'elle allait supprimer 18.000 emplois, renoncer à son activité sur les marchés actions et réduire ses opérations dans la banque d'investissement et sur le marché obligataire. Cette restructuration lui coûtera 7,4 milliards d'euros.

Deutsche, qui emploie près de 91.500 personnes dans le monde, a immédiatement commencé lundi à licencier des équipes entières en Asie. De Sydney à New York en passant par Londres, des employés ont été convoqués par leur direction pour apprendre qu'ils étaient limogés.

L'action Deutsche Bank, qui a pris jusqu'à 3,7% lundi matin, s'est ensuite retournée à la baisse et a clôturé en repli de 5,39% à 6,788 euros.