L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 02H00 GMT (10/06)

LE G20 POINTE L'INTENSIFICATION DES TENSIONS COMMERCIALES

FUKUOKA, Japon - Les ministres des Finances et banquiers centraux des pays du G20 ont déclaré dimanche que les tensions commerciales et géopolitiques s'étaient "intensifiées", faisant peser des risques sur le redressement de la croissance mondiale, mais ils ne sont pas allés jusqu'à appeler à une résolution du conflit en cours entre Etats-Unis et Chine sur le commerce.

Après des tractations houleuses qui ont failli faire achopper la publication du communiqué final, les représentants du G20, réunis depuis samedi à Fukuoka au Japon, ont réaffirmé la formulation adoptée à Buenos Aires en décembre dernier, qui apportait alors un soutien mesuré au système de commerce multilatéral fondé sur des règles.

Le communiqué final précise en outre que les partenaires du G20 sont convenus d'établir d'ici 2020 des règles communes pour en finir avec les niches fiscales dont bénéficient les "Gafa" comme Facebook et Google pour minimiser leurs impôts.

---

RENAULT-NISSAN "ESSENTIEL" POUR RELEVER LES DÉFIS TECHNOLOGIQUES-LE MAIRE

FUKUOKA, Japon - Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, a réaffirmé dimanche qu'il était "essentiel" à ses yeux que Renault et Nissan renforcent leur alliance au moment où l'industrie automobile subit l'une des plus importantes mutations de son histoire avec le développement des véhicules électriques et connectés.

S'exprimant à l'issue d'une réunion des ministres des Finances du G20 à Fukuoka, dans le sud du Japon, Bruno Le Maire a estimé que les synergies dégagées par Renault et son partenaire Nissan contribueraient à ce que les deux groupes soient dans le peloton de tête de cette révolution technologique du 21e siècle.

Dans un entretien accordé la veille à l'Agence France Presse, le ministre de l'Economie avait déclaré que l'Etat français était prêt à réduire sa participation de 15% dans le groupe au losange afin de conforter l'alliance avec Nissan.

---

RENAULT MENACE NISSAN DE BLOQUER LA RÉFORME DE LA GOUVERNANCE

PARIS - Renault a fait part de son intention de bloquer la réforme de la gouvernance de Nissan, entachée par le scandale Ghosn, à moins d'être mieux représenté dans les différents comités du conseil du constructeur japonais, à déclaré dimanche une source proche du groupe français à Reuters.

Renault, qui contrôle 43,4% du groupe japonais, a informé dans une lettre adressée à Nissan par son président, Jean-Dominique Senard, qu'il prévoyait de s'abstenir lors du vote de cette réforme de la gouvernance en assemblée générale, avait indiqué auparavant le Financial Times sur son site internet.

Cette abstention de Renault bloquerait de fait l'adoption de cette réforme, qui doit obtenir la majorité des deux tiers pour être approuvée. Une porte-parole de Renault n'était pas joignable dans l'immédiat.

Le directeur général de Nissan, Hiroto Saikawa, cité par l'agence de presse Jiji, a déclaré:" Nous nous préparons pour la réunion des actionnaires et nous discuterons des questions nécessaires au moment opportun. S'il y a des divergences d'opinions (avec Renault), j'aimerais qu'on en discute".

---

DÉBUT DE LA CAMPAGNE LUNDI POUR LA SUCCESSION DE THERESA MAY

LONDRES - Les principaux candidats au poste de Premier ministre britannique, qui entendent relever le défi du Brexit, vont lancer leur campagne ce lundi.

Onze candidats espèrent succéder à Theresa May à la tête du Parti conservateur dont elle a officiellement démissionné vendredi, n'ayant pas réussi à fédérer les Britanniques derrière son plan de sortie de l'Union européenne.

Les candidatures seront enregistrées à partir de lundi. Les candidats doivent être soutenus par huit autres parlementaires conservateurs, un seuil quatre fois plus élevé que par le passé. Les parlementaires conservateurs procéderont ensuite à plusieurs tours de scrutin pour réduire le nombre de candidats.

Parmi les favoris figurent l'ancien ministre des Affaires étrangères Boris Johnson, partisan d'un durcissement des négociations avec Bruxelles et d'un Brexit d'ici au 31 octobre, quelles que soient les circonstances, ou Jeremy Hunt, partisan d'une approche plus souple du dialogue avec Bruxelles.

BORIS JOHNSON MENACE DE NE PAS PAYER LA FACTURE DU BREXIT

LONDRES - L'ancien ministre des Affaires étrangères Boris Johnson, candidat à la succession de Theresa May, déclare que s'il devient Premier ministre, il refusera de payer la "facture du Brexit" tant que l'Union européenne ne proposera pas à Londres de meilleures conditions de divorce.

La "facture du Brexit" correspond à la part des engagements financiers pris par le Royaume-Uni conjointement avec les autres États membres de l'UE que Theresa May a accepté en décembre de verser aux prochains budgets européens, soit une somme de 35 à 39 milliards de livres (39 à 44 milliards d'euros).

"J'ai toujours trouvé incroyable de devoir signer le chèque avant d'avoir un accord définitif. Pour obtenir un bon accord, l'argent est excellent solvant et un très bon lubrifiant", dit Boris Johnson dans une interview accordée au Sunday Times.

Ne pas acquitter cette "facture", c'est comme faire défaut sur sa dette souveraine, estime la France.

"Ne pas honorer ses obligations de paiement, c’est un non respect d’engagement international équivalent à un défaut sur sa dette souveraine, avec les conséquences que l’on connaît", déclarait-on dimanche dans l'entourage du chef de l'Etat.

---

TRUMP DÉVOILERA DES DÉTAILS DE L'ACCORD AVEC LE MEXIQUE "EN TEMPS VOULU"

WASHINGTON - Donald Trump a déclaré dimanche que son gouvernement dévoilerait "en temps voulu" des détails de l'accord conclu entre les Etats-Unis et le Mexique pour lutter contre l'immigration clandestine.

Le président américain réagissait à un article du New York Times selon lequel Mexico n'a en réalité pris aucun engagement nouveau pour contrôler l'afflux de migrants originaires d'Amérique centrale.

"Le Mexique ne se montrait pas coopératif sur la frontière (...) et désormais nous avons pleinement confiance, surtout après avoir parlé à leur président hier, qu'il va être très coopératif et qu'il va faire le travail", a écrit Donald Trump sur Twitter.

L'accord conclu vendredi après trois jours de discussions à Washington a permis de lever la menace de Donald Trump d'imposer des droits de douane de 5% aux importations mexicaines. Mais peu de détails ont filtré, en dehors de ceux qui figuraient dans une déclaration commune stipulant que Mexico a accepté d'accueillir davantage de réfugiés qui demandent l'asile aux Etats-Unis pendant l'examen de leur dossier, et de déployer la garde nationale le long de la frontière avec le Guatemala.

---

RUES DÉSERTES À KHARTOUM POUR CAUSE DE DÉSOBÉISSANCE CIVILE

KHARTOUM - La campagne de désobéissance civile destinée à obtenir la mise en place d'un pouvoir civil au Soudan a vidé les rues de la capitale Khartoum, dimanche, et un homme de 20 ans a été abattu à Omdurman, sur l'autre rive du Nil, ont rapporté témoins et sources médicales liées à l'opposition.

Les organisations d'opposition avaient appelé la population à rester chez elle, à la suite de la dispersion dans le sang, lundi, des centaines de protestataires qui campaient depuis des semaines devant le siège du ministère de la Défense.

Dimanche matin, jour de travail au Soudan, peu de piétons étaient visibles et rares étaient les véhicules à circuler dans Khartoum. Les transports publics fonctionnaient a minima et la majeure partie des banques, des entreprises privées et des marchés étaient fermés

Le Conseil militaire de transition (CMT), au pouvoir depuis la destitution du président Omar el Béchir sous la pression des manifestants le 11 avril dernier, a minimisé la portée de la campagne de désobéissance civile.

---

MANIFESTATION GÉANTE À HONG KONG CONTRE UNE LOI SUR LES EXTRADITIONS

HONG KONG - Plus d'un million de personnes ont défilé dans les rues de Hong Kong dimanche pour dénoncer un projet de loi d'extradition qui permettrait de faciliter le transfert de suspects en Chine afin qu'ils y soient jugés, ont annoncé les organisateurs de la manifestation..

Après sept heures de défilé, les organisateurs ont dit avoir comptabilisé 1.030.000 manifestants, deux fois plus que lors de la mobilisation de 2003 contre un projet de loi anti-subversion qui avait contraint l'exécutif local à reculer.

Un porte-parole de la police a contesté ce chiffre, parlant de 240.000 protestataires "au plus fort de la manifestation". La police avait mobilisé plus de 2.000 agents pour encadrer la foule, bon enfant, qui a marché par une température de 32° C.

Des heurts ont eu lieu lundi aux premières heures entre plusieurs centaines de manifestants et un nombre similaire de policiers devant le siège du Conseil législatif, le parlement hongkongais.