L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 02H00 GMT (10/10)

LA TURQUIE LANCE UNE OFFENSIVE MILITAIRE DANS LE NORD-EST DE LA SYRIE

ACKAKALE, Turquie - La Turquie a lancé mercredi une offensive militaire dans le nord-est de la Syrie contre les milices kurdes qui ont appuyé la coalition occidentale dans le combat contre le groupe Etat islamique (EI), entraînant la fuite de milliers de personnes et l'arrêt des opérations armées des Forces démocratiques syriennes (FDS).

L'offensive a débuté moins de trois jours après la décision de Donald Trump de redéployer une partie du millier de militaires américains présents à la frontière turco-syrienne.

Les forces armées turques et l'Armée nationale syrienne ont lancé une offensive terrestre dans l'est de l'Euphrate dans le cadre de l'opération Printemps de la paix", a annoncé dans la soirée le ministère turc de la Défense, après une journée de frappes aériennes.

Selon la presse turque, des troupes ont pénétré en Syrie par quatre points: deux à proximité de la ville syrienne de Tell Abyad et deux autres proches de Ras al Aïn, plus à l'est.

Ankara a déclaré au Conseil de sécurité des Nations unies, dans une lettre que Reuters a pu consulter, que son opération militaire serait "proportionnée, mesurée et responsable". Le Conseil de sécurité se réunira jeudi à huis clos pour débattre de la situation, à la demande de cinq pays européens: la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique et la Pologne.

Des milliers de personnes ont fui Ras al Aïn en direction de la province de Hassaké, contrôlée par les Forces démocratiques syriennes. Les frappes aériennes et d'artillerie visant les positions des Unités de protection du peuple (YPG), milice kurde qui constitue la colonne vertébrale des FDS, ont fait huit morts dont cinq civils et trois combattants, ont rapporté les FDS.

Le régime syrien a exprimé mercredi sa détermination à répliquer à "l'agression" turque par "tous les moyens légitimes" à sa disposition.

Donald Trump a dit mercredi ne pas cautionner l'offensive, que Washington considère comme une "mauvaise idée" et a menacé de "détruire l'économie turque si la Turquie détruisait les Kurdes".

---

ALLEMAGNE-DEUX MORTS DANS DES FUSILLADES À HALLE, UN EXTRÉMISTE DE DROITE SOUPÇONNÉ

BERLIN - Un homme armé a tué mercredi deux personnes dans une synagogue et dans un restaurant de kebabs à Halle, dans l'est de l'Allemagne, ont annoncé les autorités allemandes qui soupçonnent les auteurs d'être liés à l'extrême droite.

Le suspect a diffusé son attaque sur Twitch, une plateforme de diffusion de vidéos dédiée au jeu en ligne appartenant à Amazon et a lu une déclaration antisémite avant de commettre les deux meurtres.

Selon plusieurs titres de presse allemands, l'individu aurait agi seul. La police dit quant à elle avoir arrêté une personne et le ministère allemand de l'Intérieur dit penser que l'attaque avait des motivations d'extrême droite.

"Je pense que l'Holocauste n'a jamais eu lieu", dit le suspect dans une vidéo qui circule sur internet. "Le féminisme est la cause du déclin des naissance en Occident", a-t-il ajouté, mentionnant également l'immigration. "Les racines de ces problèmes, ce sont les juifs", a-t-il conclu.

Le parquet fédéral a annoncé qu'il se saisissait de l'enquête, qui pourrait ainsi être menée dans le cadre de la législation antiterroriste. ---

TRUMP OPTIMISTE SUR UN ACCORD COMMERCIAL AVEC LA CHINE, PÉKIN NUANCE

PEKIN/WASHINGTON - Les chances sont grandes de voir les Etats-Unis et la Chine sceller un accord commercial, a déclaré mercredi Donald Trump, alors que Pékin a revu à la baisse ses attentes concernant d'éventuels progrès.

S'exprimant devant la presse à la veille de la reprise à Washington des discussions commerciales à haut niveau, Donald Trump a déclaré: "Si nous pouvons faire un accord, nous ferons un accord, il y a vraiment de grandes chances", a-t-il dit.

"A mon avis, la Chine veut un accord encore plus que je ne le veux", a-t-il ajouté.

Des représentants américains et chinois doivent se réunir à Washington jeudi et vendredi pour tenter de sortir de l'impasse sur le commerce qui dure depuis 15 mois et ralentit l'économie mondiale.

Si, en théorie, Pékin veut mettre un terme aux tensions commerciales, des responsables du Parti communiste chinois ne sont pas optimistes sur l'envergure ou la portée d'un accord avec Washington à court terme. Sur la base de la situation actuelle, il est possible que les pourparlers de cette semaine conduisent à une impasse, estime un responsable chinois au fait des préparatifs, s'exprimant sous le sceau de l'anonymat. ---

ENNAHDA EN TÊTE DES LÉGISLATIVES TUNISIENNES

TUNIS - Le parti religieux Ennahda est arrivé en tête des élections législatives organisées dimanche en Tunisie, selon des résultats provisoires publiés mercredi par la commission électorale.

Ennahda a obtenu 52 sièges sur les 217 que compte l'assemblée, devant "Coeur de la Tunisie", la formation dirigée par l'homme d'affaires Nabil Karoui, qui comptera 38 députés. Le Courant démocrate (Tayyar) est crédité de 22 sièges alors que le mouvement Karama obtient 21 sièges. Quatre autres partis compteront entre quatre et 17 sièges chacun. ---

UN REMANIEMENT À LA TÊTE DE RENAULT EST BIEN SUR LA TABLE-SOURCE

PARIS - Un remaniement à la tête de Renault est bien sur la table, a dit mercredi à Reuters une source au sein de l'Etat français, à la suite d'un article du Figaro évoquant un projet de remplacement du directeur général Thierry Bolloré.

"Effectivement la question d'aller au bout du renouvellement du management se pose", a déclaré cette source. "Manifestement, puisque c'est sorti dans la presse, des réflexions sont en cours. Mais, là encore, rien n’est décidé. C’est à la gouvernance de Renault de prendre une décision."

L'Etat français est le principal actionnaire de Renault avec 15% du capital.

En marge d'une réunion avec ses homologues de la zone euro à Luxembourg, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a déclaré de son côté avoir toute confiance en Jean-Dominique Senard et dans le conseil d'administration de Renault pour choisir la meilleure gouvernance et les dirigeants chargés de mettre en oeuvre la stratégie industrielle définie avec l'Etat.

---

COUPE DU MONDE DE RUGBY: VERS UNE ANNULATION DU MATCH ANGLETERRE-FRANCE À CAUSE DU TYPHON HAGIBIS

TOKYO - Les organisateurs de la Coupe du monde de rugby devraient annoncer jeudi l'annulation de la rencontre entre la France et l'Angleterre prévue samedi, en raison de la menace posée par le typhon Hagibis, qui devrait frapper la région de Tokyo ce week-end.

---

LE NOBEL DE CHIMIE 2019 COURONNE LES PIONNIERS DES BATTERIES LITHIUM-ION

STOCKHOLM - Le prix Nobel de chimie 2019 a été attribué mercredi à l'Américain John Goodenough, au Britannique Stanley Whittingham et au Japonais Akira Yoshino pour leur travail sur le développement des batteries lithium-ion, une technologie essentielle au regard du tournant vers un monde moins dépendant des énergies fossiles.