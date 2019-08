L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 02H00 GMT (11/08)

CRISE OUVERTE EN ITALIE, LA LIGUE DÉPOSE UNE MOTION DE CENSURE

ROME - La Ligue d'extrême droite du ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, a déposé vendredi une motion de censure destinée à renverser le gouvernement de coalition auquel il appartient dans l'espoir de convoquer des élections législatives anticipées dont il compte sortir vainqueur afin de gouverner seul l'Italie.

Bien que le parlement soit en vacances d'été, Salvini a convoqué tous les parlementaires de la Ligue pour qu'ils soient présents lundi à Rome afin d'obtenir un vote sur la motion de défiance la semaine prochaine.

Les partis de l'opposition préfèrent, pour leur part, attendre jusqu'à la semaine suivante, le 19 ou le 20 août. La décision reviendra aux présidents des groupes parlementaires du Sénat, qui doivent se retrouver lundi pour fixer le calendrier.

Malgré l'envie de Salvini d'aller vite, seul le président de la République, Sergio Mattarella, dispose du pouvoir de dissoudre le parlement. Il pourrait se montrer réticent à un tel scénario avant les travaux préparatoires sur le budget en septembre.

LE TRÉSOR VEUT ISOLER LE BUDGET DE LA CRISE POLITIQUE

ROME - Les responsables du Trésor italien travaillent à un plan permettant de protéger l'économie et le budget de la paralysie politique afin d'éviter que l'effondrement en cours de la coalition gouvernementale n'aboutisse par défaut à un relèvement de la TVA, a-t-on appris de source gouvernementale.

Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée devra en effet augmenter en janvier si le budget 2020 n'inclut pas 23 milliards d'euros de recettes nouvelles.

Mais le processus d'adoption du budget risque d'être perturbé par la chute du gouvernement actuel et la convocation d'élections anticipées après les déclarations de Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur, vice-président du Conseil et chef de file de la Ligue, selon lesquelles l'accord de gouvernement avec le Mouvement 5 Etoiles (M5S) est caduc.

Tous les grands partis politiques craignent de voir une hausse de la TVA - dont le taux de base passerait de 22% à 25,2% - handicaper une consommation des ménages déjà affaiblie.

---

PLUS DE 160 MIGRANTS SECOURUS PAR L'OCEAN VIKING

PARIS - L'Ocean Viking, navire affrété par Médecins sans frontières (MSF) et SOS Méditerranée pour prendre le relais de l'Aquarius, a porté secours samedi matin à plus de 80 personnes au large des côtes libyennes, a annoncé samedi SOS Méditerranée sur Twitter.

Lors de ce "deuxième sauvetage en moins de 24 heures, plus de 80 personnes ont été secourues d'une embarcation pneumatique en détresse en Méditerranée centrale", précise l'association dans un tweet publié samedi après-midi.

Les équipes à bord avaient déjà secouru 85 personnes, dont cinq femmes et 25 mineurs, lors d'une opération de sauvetage effectuée vendredi matin.

L'Ocean Viking, bâtiment de 69 mètres de long battant pavillon norvégien effectue sa première mission.

Il a permis aux deux associations de reprendre leur campagne de secours aux migrants au large des côtes libyennes, en suspens depuis l'arrêt des opérations de l'Aquarius, fin 2018.

---

PLUSIEURS DIZAINES DE MILLIERS DE PERSONNES MANIFESTENT À MOSCOU

MOSCOU - Des dizaines de milliers de personnes ont participé samedi à une manifestation à Moscou, la plus importante dans la capitale russe depuis des années, pour demander des élections libres au parlement municipal après l'invalidation de nombreuses candidatures par la commission électorale.

Selon l'organisation White Counter, environ 60.000 personnes se sont rassemblées à Moscou, la police parlant pour sa part de 20.000 manifestants.

La Russie n'a plus connue de manifestations de cette ampleur depuis 2011-2013 lorsque des opposants à Vladimir Poutine étaient descendus dans les rues pour protester contre des fraudes électorales.

La police a arrêté des dizaines de personnes lors de la manifestation de Moscou ainsi que lors d'un autre rassemblement à Saint-Pétersbourg. Selon un décompte de l'organisme indépendant OVD-Info, 245 personnes ont été interpellées à Moscou et 80 autres à Saint-Pétersbourg. D'autres arrestations, en nombre plus réduit, ont également eu lieu dans plusieurs villes, notamment à Rostov-sur-le-Don et à Briansk.

Quelques heures avant le début de la manifestation, la police a procédé à l'arrestation de l'avocate et opposante Lioubov Sobol qui a entamé une grève de la faim.

---

YEMEN

LES SÉPARATISTES PRENNENT LE CONTRÔLE D'ADEN, LA COALITION FRAGILISÉE

ADEN - Les séparatistes du sud du Yémen ont pris le contrôle d'Aden, fief du gouvernement reconnu par la communauté internationale, fragilisant la coalition menée par l'Arabie saoudite qui tente de briser l'emprise des rebelles chiites houthis, alignés sur le régime iranien et occupant le nord du pays.

Les combats entre les troupes soutenant le gouvernement et des milices séparatistes sudistes ont repris à l'aube pour la quatrième journée consécutive.

La coalition saoudienne a menacé samedi soir de prendre des mesures militaires pour mettre un terme aux combats et a ordonné aux séparatistes de se retirer des camps militaires gouvernementaux qu’ils ont saisis dans la ville portuaire du sud.

---

LIBYE

HAFTAR ANNONCE UNE TRÊVE POUR L'AÏD AL ADHA

BENGHAZI, Libye - Le chef de guerre libyen Khalifa Haftar a décidé d'instaurer une trêve à l'occasion de la célébration de l'Aïd al Adha, annonce un communiqué de l'Armée nationale libyenne (ANL).

Cette annonce intervient alors que trois salariés de l'Onu ont péri ce samedi dans l'explosion d'une voiture piégée à Benghazi, fief des troupes de Khalifa Haftar.

---

NOUVEAU WEEKEND DE MANIFESTATIONS À HONG KONG

HONG KONG - De nouvelles manifestations se déroulaient samedi dans le centre de Hong Kong où la police a procédé à des tirs de gaz lacrymogènes pour disperser les protestataires qui se sont rapidement déployés dans d'autres quartiers de la ville.

L'ancienne colonie britannique rétrocédée à la Chine en 1997 est plongée depuis plusieurs semaines dans sa plus grave crise politique depuis des décennies, un défi pour le gouvernement central de Pékin.

Les manifestants se sont déployés dans l'ensemble de la ville, plusieurs milliers d'entre eux se réunissant pour la deuxième journée consécutive dans le hall des arrivées de l'aéroport international.

---

LA CORÉE DU NORD A PROCÉDÉ À UN NOUVEAU TIR DE PROJECTILES

SEOUL - La Corée du Nord a procédé samedi depuis sa côte est au tir de deux projectiles qui semblaient être des missiles à courte portée, ont déclaré à Séoul l'armée et la présidence sud-coréennes, la cinquième série d'essais effectués par Pyongyang en une quinzaine de jours.

Dans un communiqué, la présidence sud-coréenne a dit estimer que la Corée du Nord vérifiait les capacités d'un nouveau type de missile à courte portée qu'elle développait, tout en affichant son mécontentement à l'égard des exercices militaires conjoints effectués ce mois-ci par la Corée du Sud et les Etats-Unis.

Ce nouvel essai est intervenu quelques heures après que le président américain Donald Trump a dit avoir reçu une "très belle lettre" de la part du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et évoqué la possibilité d'une quatrième rencontre.

Dans cette lettre, a déclaré Trump, Kim explique ne "pas être satisfait" des récents essais balistiques mais estime que ceux-ci sont une réponse aux manoeuvres militaires conjointes menées actuellement par les Etats-Unis et la Corée du Sud.

---

USA

JEFFREY EPSTEIN S'EST SUICIDÉ EN PRISON

NEW YORK - L'homme d'affaires Jeffrey Epstein s'est suicidé dans le centre de détention où il était incarcéré dans l'attente d'un procès pour "trafic sexuel" de mineures, a-t-on appris auprès des autorités pénitentiaires.

Jeffrey Epstein, a été retrouvé inconscient dans sa cellule avant d'être conduit dans un hôpital où son décès a été prononcé.

Agé de 66 ans, Jeffrey Epstein a été arrêté le 6 juillet sur un aérodrome du New Jersey de retour de France sur des chefs d'accusation à son encontre - trafic sexuel et conspiration en vue de trafic sexuel - des charges passibles de 45 années de prison.

Cet ancien gérant de fonds spéculatifs avait été visé par des accusations similaires en 2007 en Floride. Grâce à un accord de plaider-coupable il n'avait été condamné qu'à 13 mois de prison durant lesquels il était autorisé à quitter sa cellule pendant la journée.