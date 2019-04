L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 02H00 GMT (14/04)

"GILETS JAUNES"

REGAIN DE MOBILISATION AVANT LES ANNONCES DE MACRON

TOULOUSE/PARIS - Le 22e samedi de manifestations de "Gilets jaunes" a été marqué par un léger regain de mobilisation avant les annonces attendues ces prochains jours d'Emmanuel Macron, en réponse à ce mouvement parti en novembre dernier d'une contestation des hausses de taxes sur le carburant.

Le ministère de l'Intérieur a fait état de 31.000 manifestants dans toute la France, dont 5.000 à Paris, au lieu de 23.000 et 3.500 samedi dernier.

Les débordements se sont cette fois concentrés à Toulouse (Haute-Garonne), dont les "Gilets jaunes" avaient fait leur principal point de ralliement en province et où la police a dénombré 5.000 à 6.000 manifestants. Des incidents y ont opposé manifestants et forces de l'ordre tout l'après-midi.

A Paris, le préfet de police avait de nouveau interdit tout rassemblement de personnes se réclamant des "Gilets jaunes" sur l'avenue des Champs-Elysées et dans un périmètre incluant la présidence de la République et l'Assemblée nationale.

A 18h30, la préfecture annonçait 27 interpellations et 9.473 contrôles préventifs dans la capitale, où des heurts ont éclaté en fin d'après-midi entre manifestants et forces de l'ordre sur la Place de la République (11e arrondissement).

Comme à Paris, les rassemblements de "Gilets jaunes" ont été interdits dans les points sensibles de grandes villes de province, comme le centre-ville de Lille (Nord).

LES FRANÇAIS VEULENT DES MÉDECINS À PROXIMITÉ, MOINS D'IMPÔTS

PARIS - Les Français placent en tête de leurs attentes après le "grand débat national" censé répondre au mouvement des "Gilets jaunes", une réindexation des petites retraites sur l'inflation et le retour de médecins dans les déserts médicaux, montre un sondage Ifop publié par le Journal du Dimanche.

Sur 972 personnes interrogées vendredi et samedi, 88% se disent favorable au retour de l'indexation des petites retraites sur l'inflation, 87% à l'instauration d'une obligation pour les médecins de s'installer dans certaines zones rurales et 82% à une baisse générale de l'impôt sur le revenu.

Viennent ensuite, selon ce sondage, la suppression de la redevance audiovisuelle (80%), un assouplissement des conditions permettant aux citoyens de proposer des référendums (76%) et la création d'une allocation unique fusionnant toutes les aides sociales existantes (72%).

---

SOUDAN-LE CHEF DU CONSEIL MILITAIRE PROMET DE RENDRE LE POUVOIR AUX CIVILS

KHARTOUM - Le nouveau chef du conseil militaire soudanais qui a déposé le président Omar Hassan el Béchir a promis samedi qu'un gouvernement civil serait formé après des consultations avec l'opposition et que la période de transition ne dépasserait pas deux ans.

Le général Abdel Fattah al Bourhan Abdelrahman, qui a succédé vendredi au ministre de la Défense et dont c'était la première allocution télévisée, a par ailleurs annoncé la levée du couvre-feu nocturne décrété par son prédécesseur et la libération de tous les détenus arrêtés en vertu de l'état d'urgence proclamé par le président déchu.

Les organisateurs des manifestations qui ont entraîné l'éviction d'Omar el Béchir ont toutefois lancé un appel à la poursuite de la mobilisation. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées samedi devant le ministère de la Défense, selon un journaliste de Reuters sur place.

Salah Abdallah Mohamed Saleh, chef des services de renseignement, avait auparavant renoncé à ses fonctions. La veille, le ministre de la Défense Aouad Mohamed Ahmed Ibn Aouf, qui avait pris la tête du conseil militaire, avait lui aussi annoncé sa démission.

---

LIBYE: L'ANL VA POURSUIVRE SON OFFENSIVE À TRIPOLI

BENGHAZI, Libye - L'Armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Khalifa Haftar va poursuivre son offensive à Tripoli, a promis samedi le président du parlement qui siège à Benghazi, dans l'est du pays, malgré les appels à l'arrêt des combats qui menacent de nombreux civils.

"Nous devons nous débarrasser des milices et des groupes terroristes", a fait valoir Aguila Saleh, président de la Chambre des représentants qui soutient Haftar. "Nous assurons les habitants de Tripoli que la campagne pour libérer la ville sera limitée et ne violera aucune liberté", a-t-il ajouté.

Les forces fidèles au gouvernement d'union nationale de Fayez al Serraj sont jusqu'ici parvenues à tenir les hommes d'Haftar à distance, mais de violents combats ont eu lieu aux abord de l'aéroport, situé à 11 km du centre de la capitale.

---

FINLANDE: LES SOCIAUX-DÉMOCRATES FAVORIS DES LÉGISLATIVES

HELSINKI - Les sociaux-démocrates finlandais, qui font la course en tête dans les sondages depuis près d'un an, abordent les élections législatives de dimanche avec l'espoir de l'emporter pour la première fois depuis vingt ans.

Le dernier sondage diffusé cette semaine par la chaîne de télévision publique Yle crédite le SDP d'Anti Rinne de 19% des intentions de vote, un score qui, s'il se concrétise dans les urnes, placerait l'ancien syndicaliste âgé de 56 ans en bonne position pour accéder au poste de Premier ministre.

Une victoire des sociaux-démocrates, qui ont mené campagne sur la nécessité d'augmenter les impôts pour renforcer l'Etat-providence et combattre les inégalités économiques, marquerait une inflexion des tendances observées dans les pays scandinaves.

---

MOHAMMED SHTAYYEH NOMMÉ PREMIER MINISTRE PALESTINIEN

RAMALLAH, Gaza - Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a investi samedi un nouveau gouvernement dirigé par l'économiste Mohammed Shtayyeh, membre, comme lui, du Fatah, en remplacement de Rami Al Hamdallah.

La désignation d'un membre du Fatah a été condamnée par le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza et qui déplore une atteinte à la réconciliation nationale.

---

VENEZUELA -MADURO ORDONNE L'EXPANSION DE LA MILICE PRO-GOUVERNEMENTALE

CARACAS - Le président vénézuélien en exercice Nicolas Maduro a ordonné samedi l'expansion de la milice civile pro-gouvernementale afin de porter le nombre de ses membres à trois millions d'ici à la fin de l'année, contre un peu plus de deux millions actuellement selon lui.

Cette milice créée en 2008 par le prédécesseur et mentor de Nicolas Maduro, le défunt Hugo Chavez, rend compte directement au chef de l'Etat et a pour objectif d'assister l'armée.

Le chef de file de l'opposition Juan Guaido, qui a défié Nicolas Maduro en s'autoproclamant en janvier chef d'Etat par intérim, a appelé l'armée à abandonner le dirigeant socialiste. Seule une poignée d'officiers de l'armée, dont le soutien est crucial pour Maduro, ont changé d'allégeance.

---

KIM JONG-UN EXIGE QUE WASHINGTON CHANGE D'ATTITUDE

SEOUL - Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est disposé à rencontrer une nouvelle fois le président américain Donald Trump à condition que les Etats-Unis changent d'attitude à l'égard de la Corée du Nord, a rapporté samedi l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.

Kim Jong-un a prononcé vendredi un discours devant l'Assemblée populaire suprême, le parlement nord-coréen, au cours duquel il s'est déclaré prêt à attendre "jusqu'à la fin de l'année" que les Etats-Unis fassent preuve de plus de souplesse.

Donald Trump et Kim Jong-un se sont rencontrés à deux reprises, le 12 juin dernier à Singapour puis les 27 et 28 février à Hanoï. S'ils ont affiché leur bonne volonté, les deux dirigeants ne sont pas parvenus à conclure un accord sur l'abandon des programmes balistique et nucléaire nord-coréens.

---

PARIS A EFFACÉ UNE DETTE FISCALE D'UN PROCHE DE MODI,

EN LIEN AVEC LA VENTE DE RAFALE À L'INDE - PRESSE

PARIS - L'homme d'affaire indien Anil Ambani, proche du Premier ministre Narendra Modi, aurait bénéficié en 2015 de l'effacement de plus de 140 millions d'euros de dette fiscale par la France au moment où Paris négociait avec l'Inde la vente de 36 avions de combat Rafale, écrit le Monde dans son édition de samedi.

Le groupe d'Anil Ambani, Reliance Communications, a confirmé que sa filiale française, Reliance Flag Atlantic France, avait bien conclu une transaction avec le fisc français mais nie tout favoritisme ou traitement de faveur.

Selon Le Monde, la filiale française de ce groupe, spécialisée dans les services de télécommunication et exploitant un câble sous-marin transatlantique, était sous le coup en France d'un redressement fiscal de 151 millions d'euros.

Mais un accord signé en octobre 2015 a effacé 143,7 millions d'euros moyennant un versement de 7,3 millions, alors qu'Anil Ambani était devenu entre-temps un acteur clef du contrat indien pour les Rafale, selon le quotidien.