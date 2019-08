L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 02H00 GMT (14/08)

ITALIE

LE SÉNAT DONNE DU TEMPS À CONTE ET FRUSTRE SALVINI

ROME - Le Sénat italien a décidé mardi de reporter à la semaine prochaine le débat sur la motion de censure déposée contre le gouvernement de Giuseppe Conte par la Ligue, frustrant les attentes de son chef Matteo Salvini qui veut au plus vite des élections anticipées.

Le Sénat a décidé que le président du Conseil viendrait s'exprimer devant la chambre haute du parlement le mardi 20 août sur la crise politique que traverse l'Italie.

Le Sénat a notamment refusé la demande du parti d'extrême droite d'organiser ce débat dès mercredi et a souhaité donner du temps à Giuseppe Conte.

Le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini a ouvert une crise politique jeudi en affirmant que la coalition formée par son parti et par le Mouvement 5 Etoiles (M5S) ne fonctionnait plus.

La Ligue a déposé vendredi une motion de défiance contre le gouvernement de Conte, qui n'appartient à aucune des deux formations au pouvoir, afin de parvenir à des élections anticipées.

Salvini fait le pari que son actuelle cote popularité lui permettra, s'il revient très vite devant les électeurs, de remporter le scrutin et de pouvoir gouverner seul.

---

REPRISE DES ACTIVITÉS À L'AÉROPORT DE HONG KONG

HONG KONG - Les activités ont repris mercredi matin à l'aéroport de Hong Kong, avec la programmation de plusieurs centaines de vols qui avaient été annulés les deux jours précédents du fait de heurts sur le site entre forces de l'ordre et manifestants, mettant en exergue le durcissement du conflit dans la cité semi-autonome.

Interrompu une première fois lundi, le trafic aérien avait repris mardi matin avant d'être à nouveau suspendu plus tard dans la journée, à mesure que la tension entre forces de police et contestataires s'amplifiait. Des échauffourées avaient éclaté dans la soirée.

Une trentaine de manifestants se trouvaient encore à l'aéroport mercredi matin, tandis que le personnel du site s'affairait à nettoyer les lieux et que les comptoirs d'enregistrement avaient rouvert.

LA CHINE RÉFUTE LES CRITIQUES DES ÉTATS-UNIS ET DE L'ONU

HONG KONG - Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré mardi que les Etats-Unis devaient se tenir à l'écart des affaires internes de la Chine après que plusieurs parlementaires américains ont condamné la violence des forces de police contre les manifestants à Hong Kong.

Pour la porte-parole Hua Chunying, les commentaires faits par plusieurs parlementaires du Congrès, dont la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi et le leader de la majorité républicaine au Sénat Mitch McConnell, constituent "une nouvelle preuve forte" d'une éventuelle ingérence américaine.

Les autorités chinoises ont également dénoncé les "déclarations malvenues" de Michelle Bachelet, Haut-Commissaire de l'Onu aux droits de l'homme, qui appelait à la retenue.

---

DROITS AMÉRICAINS SUR CERTAINS PRODUITS CHINOIS REPOUSSÉS

WASHINGTON - Les Etats-Unis reporteront à décembre des droits de douane de 10% sur certains produits chinois importés, dont les téléphones mobiles, les ordinateurs portables et les consoles de jeu vidéo, qui auraient dû s'appliquer en septembre, virage soudain d'une ligne de conduite qui se voulait intransigeante dans le conflit commercial avec la Chine.

Le décision prise par l'Office du représentant américain au Commerce (USTR) est tombée quelques minutes après que le ministère du Commerce chinois eut annoncé que le vice-Premier ministre Liu He avait eu une conversation téléphonique avec des responsables commerciaux américains.

Ce délai sera un soulagement pour les distributeurs américains.

Même si certains comptaient de toute façon faire le plein d'articles à vendre en fin d'année avant même la date d'origine d'imposition des droits de douane, soit le 1er septembre, certains auraient subi l'impact de ces taxes sur des commandes complémentaires intervenant durant la période des fêtes de fin d'année.

---

TRUMP PROPOSE UN ACCORD COMMERCIAL AU ROYAUME-UNI LE 01/11

LONDRES - Londres et Washington discutent d'un accord commercial partiel qui pourrait prendre effet le 1er novembre, au lendemain de la sortie prévue du Royaume-Uni de l'Union européenne, a dit mardi un haut responsable de l'administration Trump.

John Bolton, le conseiller présidentiel à la Sécurité nationale, en visite à Londres, et la ministre britannique du Commerce Liz Truss ont aussi évoqué la possibilité que les dirigeants des deux pays signent une feuille de route en vue d'un accord commercial quand ils se verront fin août au sommet du G7 en France, a ajouté le responsable.

Bolton et le ministre britannique des Finances, Sajid Javid, ont discuté de la possibilité d'un accord commercial provisoire qui couvrirait tous les secteurs et durerait environ six mois, a poursuivi ce responsable.

---

MOSCOU AFFIRME GAGNER LA COURSE AUX ARMEMENTS NUCLÉAIRES

MOSCOU - La Russie est en train de gagner la course aux armements nucléaires face aux Etats-Unis avec la mise au point de nouvelles armes stratégiques, a annoncé mardi le Kremlin, quelques jours après une mystérieuse explosion sur une base militaire qui a provoqué un pic des niveaux de radiation.

L'incident s'est produit jeudi dernier lors d'un essai d'un engin balistique sur une plateforme maritime dans la mer Blanche, près d'Archangelsk, tuant cinq personnes et faisant trois blessés, a précisé Rosatom, l'agence nucléaire russe.

Malgré cet incident, Rosatom a assuré que la Russie continuait à développer de nouvelles armes, présentant les personnes qui avaient été tuées comme des héros.

Donald Trump a indiqué lundi sur Twitter que les Etats-Unis "avaient beaucoup appris" de cette explosion qui pourrait avoir eu lieu lors d'un test d'un nouveau missile dont Vladimir Poutine avait vanté l'an passé l'invulnérabilité face aux systèmes de défense aérienne.

Ce missile qui serait d'une "portée illimitée" est désigné sous le nom de 9M730 Bourevestnik par Moscou et sous le nom de SSC-X-9 Skyfall par l'Otan.

---

LE HCR DEMANDE UNE SOLUTION POUR LES MIGRANTS DE L'OCEAN VIKING ET DE L'OPEN ARMS

ROME - L'agence des Nations unies pour les Réfugiés (HCR) a appelé jeudi les gouvernements européens à autoriser le débarquement de 507 migrants récemment secourues en Méditerranée centrale et actuellement bloquées en mer à bord de deux navires humanitaires.

"Des tempêtes sont prévues et les conditions à bord ne feront qu'empirer. Laisser des personnes affronter une mer démontée alors qu'elles ont fui la guerre et la violence en Libye leur infligera de nouvelles souffrances", a déclaré l'envoyé spécial du HCR pour la Méditerranée centrale, Vincent Cochetel, dans un communiqué.

Quelque 151 migrants ont été recueillis à bord de l'Open Arms, le bateau humanitaire de l'ONG espagnole du même nom, les 356 autres ont été secourues ces derniers jours par l'Ocean Viking, affrété par l'ONG Médecins sans Frontières (MSF) et SOS Méditerranée.

---

ACCUSATIONS D'INCONDUITE SEXUELLE VISANT PLACIDO DOMINGO

LOS ANGELES - L'Opéra de Los Angeles a déclaré mardi qu'il allait ouvrir une enquête après que des accusations d'inconduite sexuelle visant son directeur général, le ténor espagnol Placido Domingo, ont été rapportées par l'agence Associated Press.

Une dizaine d'artistes féminines ont déclaré à Associated Press avoir été victimes d'un comportement inapproprié de la part de Placido Domingo. L'agence dit s'être entretenue avec une trentaine d'autres personnes ayant affirmé avoir été témoins de ce qu'elles ont décrit comme un comportement "à la teneur sexuelle" du ténor espagnol.

Ces faits remonteraient à trois décennies et se seraient produits dans différentes villes.

Dans un communiqué transmis par son attachée de presse, Placido Domingo, 78 ans, a rejeté ces accusations, les qualifiant de "très troublantes".