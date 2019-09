L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 02H00 GMT (15/09)

L'ITALIE AUTORISE LES MIGRANTS DE L'OCEAN VIKING À DÉBARQUER À LAMPEDUSA

LAMPEDUSA, Italie - Le nouveau gouvernement italien a autorisé samedi le bateau humanitaire Ocean Viking, affrété par les ONG françaises SOS Méditerranée et Médecins sans frontières (MSF), à débarquer sur l'île de Lampedusa 82 migrants sauvés en mer, rompant avec la politique intransigeante du précédent gouvernement.

Le positionnement du gouvernement italien sur la question migratoire est très attendu par les ONG humanitaires et les partenaires européens de Rome après le bras-de-fer permanent entretenu par l'ancien ministre de l'Intérieur et dirigeant de la Ligue (extrême droite), Matteo Salvini, qui avait fermé les ports italiens aux bateaux de sauvetage en les accusant d'encourager l'immigration illégale.

Favorable à la poursuite de cette politique, le chef de file du Mouvement 5 étoiles (M5S, populiste) et actuel ministre des Affaires étrangères, Luigi di Maio, a insisté sur le fait que l'Ocean Viking n'avait été autorisé à accoster à Lampedusa que parce que d'autres pays européens ont accepté d'accueillir les migrants qu'il a recueillis.

Mais Matteo Salvini n'a pas manqué l'occasion de fustiger cette décision, prise selon lui par des ministres qui "haïssent les Italiens" et qui va transformer à nouveau l'Italie en "camp de réfugiés de l'Europe".

---

ATTAQUES DE DRONES CONTRE DES INSTALLATIONS PÉTROLIÈRES SAOUDIENNES

RYAD - Deux installations de la compagnie pétrolière saoudienne Aramco, dont le plus grand site mondial de transformation de brut, ont été attaquées samedi par des drones dans l'est de l'Arabie saoudite, provoquant des incendies maîtrisés et, selon des sources proches du secteur, une perturbation de la production.

Les attaques ont été revendiquées par le mouvement yéménite Houthi. Un porte-parole du mouvement a déclaré à la chaîne de télévision Al Masirah que les attaques de ce genre allaient s'intensifier.

Selon la chaîne, une dizaine de drones ont été utilisés pour cette double opération menée dans les provinces saoudiennes d'Abkaïk et Khouraïs, au sud-ouest de Dhahran, à un millier de kilomètres de Sanaa, la capitale du Yémen contrôlée depuis cinq ans par les Houthis.

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a accusé l'Iran d'être responsable des attaques de drone. "Téhéran est derrière une centaine d'attaques contre l'Arabie saoudite tandis que (le président Hassan) Rohani et (son ministre des Affaires étrangères Mohamad Javad) Zarif prétendent s'engager dans la diplomatie", écrit-il sur Twitter. "Au milieu de tous ces appels à une désescalade, l'Iran vient de lancer une attaque sans précédent contre l'approvisionnement énergétique de la planète."

---

LE CHEF RAONI PROPOSÉ POUR LE PRIX NOBEL DE LA PAIX

BRASILIA - Un groupe d'anthropologues et d'écologistes brésiliens a proposé la candidature du chef Raoni Metuktire de la tribu des Kayapó pour le prix Nobel de la paix qui sera attribué le mois prochain à Oslo.

Ils estiment que le chef de file des communautés amérindiennes de l'Amazonie, aujourd'hui âgé de 89 ans, mérite d'être couronné pour le combat qu'il mène depuis des décennies en faveur de la protection de l'une des plus grandes forêts tropicales de la planète.

Dans un communiqué, la Fondation Darcy Ribeiro précise avoir écrit à Emmanuel Macron pour lui demander d'appuyer la candidature. Le président français a rencontré Raoni à deux reprises cette année.

Le prix Nobel de la paix sera attribué le 11 octobre prochain.

---

ZIMBABWÉENS ET DIRIGEANTS ÉTRANGERS RENDENT HOMMAGE À MUGABE

HARARE - Plusieurs dirigeants africains et les sympathisants de l'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe se sont rassemblés samedi dans un stade de la capitale Harare pour rendre un dernier hommage au "héros de l'indépendance", qui s'est éteint il y a une semaine à Singapour.

Robert Mugabe, qui a dirigé le Zimbabwe d'une main de mer pendant 37 ans, a été chassé du pouvoir en novembre 2017 par son ancien bras droit Emmerson Mnangagwa, dont les divergences avec la famille Mugabe sur l'organisation des funérailles ont émaillé toute la semaine.

Un neveu de l'ancien chef de l'Etat a annoncé que Robert Mugabe serait inhumé dans une trentaine de jours dans un mausolée du Carré des héros nationaux à Harare, et non dès ce dimanche comme il l'avait dit un peu plus tôt.

---

DÉBORDEMENTS À NANTES LORS D'UNE MANIFESTATION "GILETS JAUNES"

NANTES - Des heurts ont éclaté samedi entre manifestants et forces de l'ordre à Nantes où les "Gilets jaunes" avaient appelé à converger pour un 44e acte de manifestation contre la politique du gouvernement.

Les policiers ont lancé des grenades de gaz lacrymogène après avoir essuyé des jets de projectiles de la part de certains manifestants, quelques minutes seulement après le départ de la manifestation.

Au total, 1.900 manifestants ont été recensés par les autorités, qui font par ailleurs état d'un gendarme blessé lors des altercations. En fin d'après-midi, les services de police avaient procédé à 30 interpellations

Un appel avait été lancé sur les réseaux sociaux en cette période de rentrée afin de dénoncer "les politiques libérales et antisociales mises en place par le gouvernement Macron" ainsi que "la répression policière" et un "capitalisme destructeur".

Depuis le début du mouvement, en novembre dernier, Nantes est l'un des points chauds de la contestation. La colère s'est intensifiée dans les dernières semaines après le décès de Steve Maïa Caniço lors de la nuit de la Fête de la musique, fin juin, qui avait donné lieu à une opération policière controversée.

---

EDWARD SNOWDEN SOUHAITE QUE MACRON LUI ACCORDE L'ASILE EN FRANCE

PARIS - Le lanceur d'alerte Edward Snowden, réfugié en Russie après avoir dénoncé le système de surveillance massive des services secrets américains en 2013, "aimerait beaucoup" qu'Emmanuel Macron lui accorde le droit d'asile, déclare-t-il dans une interview à France Inter, dont des extraits ont été diffusés samedi.

"Le plus triste dans toute cette histoire, c'est que le seul endroit où un lanceur d'alerte américain a la possibilité de parler, ce n'est pas en Europe mais c'est ici (en Russie)", dit-il dans cette interview qui sera diffusée intégralement lundi.

Il explique avoir demandé vainement l'asile en France dès 2013, sous la présidence de François Hollande. "Evidemment j'aimerais beaucoup que M. Macron m'accorde le droit d'asile", poursuit-il.

L'ancien employé de l'Agence américaine de la sécurité nationale (NSA), qui vit en Russie depuis 2013, publiera ses mémoires la semaine prochaine dans une vingtaine de pays, dont les Etats-Unis et la France.

---

ANNE HIDALGO EN TÊTE AU PREMIER TOUR DES MUNICIPALES À PARIS-SONDAGE

PARIS - La maire de Paris, Anne Hidalgo, arriverait en tête au premier tour des élections municipales face au candidat de La République en marche (LaRem), Benjamin Griveaux, selon un sondage Ifop-Fiducial pour le Journal du dimanche et Sud Radio.

L'édile socialiste, en poste depuis 2014, remporterait 24% des suffrages au premier tour si jamais les élections devaient se dérouler ce dimanche, selon le sondage réalisé en ligne entre le 9 et le 12 septembre.

Elle dépasserait largement la tête de liste de La République en marche, Benjamin Griveaux, très affaibli par la candidature dissidente du mathématicien Cédric Villani. Le parti de la majorité présidentielle recueillerait 17% des voix, la liste de Cédric Villani 15% des voix.