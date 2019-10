L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 02H00 GMT (16/10)

SYRIE

ERDOGAN NE "DÉCLARERA JAMAIS" UNE TRÊVE DANS LE NORD SYRIEN

ANKARA - Le président turc Recep Tayyip Erdogan a dit mardi avoir déclaré à son homologue américain Donald Trump que la Turquie ne proclamerait jamais un cessez-le-feu dans le nord de la Syrie, où les forces turques mènent une offensive.

Après avoir permis aux Turcs de pénétrer en territoire syrien, en retirant leurs forces spéciales près de la frontière turco-syrienne, les Etats-Unis appellent désormais la Turquie à cesser son offensive et ont imposé des sanctions à Ankara.

De retour d'un voyage à Bakou, en Azerbaïdjan, Erdogan a déclaré à des journalistes qui l'accompagnaient que les sanctions américaines ne le préoccupaient pas et que les discussions se poursuivaient entre Ankara, Washington et Moscou sur le sort des villes syriennes de Kobané et Manbij.

La Maison blanche a annoncé que le vice-président américain Mike Pence rencontrerait Erdogan jeudi à Ankara pour l'exhorter à accepter un cessez-le-feu immédiat dans la zone.

POURSUITE DE L'OFFENSIVE TURQUE, L'ARMÉE SYRIENNE EN PROFITE

MANBIJ, Syrie - Ignorant les sanctions internationales, la Turquie a poursuivi mardi son offensive contre les Kurdes dans le nord de la Syrie, tandis que l'armée syrienne soutenue par la Russie progressait dans des zones désertées par les Etats-Unis.

Un journaliste de Reuters a accompagné l'entrée des forces du président syrien Bachar al Assad dans le centre de Manbij, où les soldats américains menaient encore récemment des patrouilles conjointes avec l'armée turque.

D'après le ministère russe de la Défense cité par l'agence Interfax, l'armée syrienne a pris le contrôle d'un territoire d'environ 1.000 km2 autour de Manbij, ville située en bordure de la "zone de sécurité" qu'Ankara entend créer en territoire syrien, le long de la frontière.

A MOSCOU, la présidence russe a rapporté mardi soir que Vladimir Poutine avait profité d'un entretien téléphonique avec Recep Tayyip Erdogan pour se plaindre de la situation humanitaire à la frontière turco-syrienne.

Poutine a souligné la nécessité d'éviter que les forces turques et l'armée syrienne - soutenue par la Russie - entrent en conflit dans le nord-est syrien, a ajouté le Kremlin.

Aux NATIONS UNIES, des sources diplomatiques ont déclaré que le Conseil de sécurité allait probablement se réunir à huis clos mercredi pour débattre des derniers événements en Syrie.

A PARIS, le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian a annoncé qu'il se rendrait dans les prochains jours à Bagdad pour s'entretenir avec les autorités irakiennes et kurdes locales.

Interrogé à l'Assemblée sur les conséquences de l'offensive turque et du retrait américain du nord-est de la Syrie, le Premier ministre Edouard Philippe a jugé que la résurgence de l'Etat islamique dans la région était inévitable.

VOIR AUSSI

---

BREXIT

LES DISCUSSIONS CONTINUENT ENTRE EUROPÉENS ET BRITANNIQUES

BRUXELLES - Les discussions entre les négociateurs britanniques et européens se poursuivaient dans la nuit de mardi à mercredi à Bruxelles pour tenter d'avancer sur un accord de Brexit, à deux semaines de la date prévue pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Le négociateur en chef des Européens, Michel Barnier, avait déclaré dans la journée aux Vingt-Sept qu'il envisageait trois scénarios: un accord avec Londres d'ici la fin de soirée, un nouveau report du Brexit ou une "rupture" des négociations, a-t-on appris auprès de diplomates européens.

---

NOUVEAUX HEURTS À BARCELONE ENTRE POLICE ET SÉPARATISTES

BARCELONE - Des manifestants séparatistes catalans se sont heurtés à la police antiémeutes mardi dans le centre de Barcelone, pour la deuxième soirée consécutive, la colère ne retombant pas après la condamnation de neuf dirigeants indépendantistes à de lourdes peines de prison pour leur implication dans le référendum d'autodétermination d'octobre 2017.

La police a chargé des groupes de protestataires qui tentaient d'abattre des barrières de sécurité autour de plusieurs bâtiments de l'administration centrale espagnole, ont rapporté des correspondants de Reuters.

L'ancien vice-président du gouvernement régional catalan Oriol Junqueras, élu au Parlement européen en mai, a écopé de la plus lourde peine de treize années de prison.

"Nous sommes convaincus que, tôt au tard, un nouveau référendum sera inévitable", a-t-il déclaré par courrier électronique à Reuters.

---

UNION-LA FRANCE ISOLÉE SUR L'ÉLARGISSEMENT AUX BALKANS

LUXEMBOURG - La France est restée mardi inflexible dans son refus d'ouvrir des négociations avec l'Albanie et la Macédoine du Nord en vue de leur adhésion à l'Union européenne, au risque de se fâcher avec l'Allemagne - qui juge ce sujet prioritaire.

Les ministres des Affaires européennes de l'UE se sont réunis à Luxembourg afin de tenter, en vain pour la troisième fois depuis juin 2018, d'ouvrir la voie à Skopje et Tirana, une perspective qu'approuvent les Vingt-Huit dans leur immense majorité, avec l'appui des Etats-Unis.

Paris est seul à refuser l'ouverture de discussions avec la Macédoine du Nord. Concernant l'Albanie, trois pays s'y sont opposés mardi : France, Danemark et Pays-Bas.

La France estime que ni l'UE ni les pays candidats ne sont prêts.

---

UN SECOND CHERCHEUR FRANÇAIS DÉTENU EN IRAN - PRESSE

PARIS - Un deuxième chercheur français est détenu en Iran depuis l'été, rapporte le Figaro dans son édition de mercredi, un incident de nature à compliquer encore les efforts déployés par Paris pour apaiser les tensions entre Washington et Téhéran.

Roland Marchal, chercheur à l'Institut d'Etudes politiques, est un collègue de Fariba Adelkhah, une Franco-Iranienne directrice de recherche au centre de recherches internationales de Sciences Po à Paris qui a été arrêtée en juin par les Gardiens de la Révolution islamique, lesquels disent la soupçonner d'espionnage.

Deux sources au fait du dossier ont confirmé à Reuters que Roland Marchal était bien détenu en Iran, sans donner plus de détails étant donné la sensibilité du sujet.

---

USA-"IMPEACHMENT"

PENCE ET GIULIANI REFUSENT DE COOPÉRER À L'ENQUÊTE DÉMOCRATE

WASHINGTON - Le vice-président américain Mike Pence et l'avocat personnel du président Donald Trump, Rudy Giuliani, ont déclaré mardi qu'ils ne coopéreraient pas avec l'enquête lancée par la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, dans le cadre de la procédure de destitution ("impeachment") visant Trump.

L'enquête a été ouverte après qu'un membre des services du renseignement américain a lancé l'alerte sur une conversation téléphonique en juillet dernier entre Donald Trump et son homologue ukrainien Volodomir Zelenski, accusant le président républicain d'avoir fait pression pour que Kiev enquête sur Joe Biden, favori de la course à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de novembre 2020.

---

FRANCE

ADOPTION EN PREMIÈRE LECTURE DU PROJET DE LOI BIOÉTHIQUE

PARIS - Les députés français ont adopté mardi en première lecture le projet de loi sur la bioéthique, qui prévoit notamment d'ouvrir la procréation médicalement assistée (PMA) aux femmes lesbiennes et célibataires.

Le texte a été voté par 359 voix contre 114, et 72 abstentions, reflet des réserves de la droite, notamment, sur un sujet pour lequel les députés La République en marche avaient liberté de vote. Huit de ces derniers ont voté contre, dans une marque de défiance inédite depuis le début de la législature, et 25 se sont abstenus.

Le projet de loi devrait être examiné par le Sénat au premier trimestre 2020, ont précisé les ministres de la Justice Nicole Belloubet, de la Santé Agnès Buzyn et de la Recherche Frédérique Vidal dans un communiqué commun.

---

PHILIPPE TENTE DE CLORE UN NOUVEAU DÉBAT SUR LE VOILE

PARIS - Edouard Philippe s'est efforcé mardi de clore une nouvelle polémique sur le port du voile islamique par les accompagnatrices de sorties scolaires en réaffirmant la primauté de la loi ainsi que la nécessité de combattre les "dérives communautaires".

Gouvernement et majorité se sont divisés ces derniers jours après le débat né des récriminations d'un élu du Rassemblement national contre une mère voilée qui accompagnait des élèves au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.

Lors des questions d'actualité à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a rappelé que le voile islamique était interdit à l'école mais que la loi n'interdisait pas son port par des étudiantes ou des mères accompagnant les sorties scolaires.

"On peut porter un voile quand on accompagne une sortie scolaire mais on n'a pas le droit de faire du prosélytisme et les autorités peuvent et doivent intervenir si tel est le cas", a-t-il dit, affirmant qu'en la matière, la loi n'avait pas besoin d'être changée.