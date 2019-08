L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 02H00 GMT (17/08)

HONG KONG-WEEK-END D'ACTION EN VUE, DÉMISSION CHEZ CATHAY

HONG KONG - Hong Kong se préparait vendredi à trois jours de manifestations malgré l'interdiction de certains défilés et les pressions de Pékin qui ont conduit à la démission du patron de Cathay, la compagnie aérienne symbole de l'ancienne colonie britannique.

Vendredi, un millier de personnes se sont rassemblées pacifiquement dans un parc du centre-ville sous le slogan "Soutien à Hong Kong, pouvoir au peuple". La manifestation avait été autorisée par la police. Les manifestants, parmi lesquels se trouvaient des banquiers, brandissaient des affiches sur lesquelles était écrit "Le pouvoir au peuple".

D'autres manifestations prévues ne sont pas autorisées. C'est le cas de celle programmée dimanche par le Front civique des droits de l'homme - l'organisation à l'origine des défilés qui ont rassemblé un million de personnes en juin.

Une autre marche prévue samedi dans le district de Hung Hom à Kowloon, quartier commerçant située dans la partie nord de Hong Kong, sur le continent, a également été interdite.

Les autorités chinoises ont comparé les manifestations de plus en plus violentes à des actes de terrorisme et ont averti qu'elles pourrait utiliser la force pour les réprimer.

---

KIM JONG-UN A SUPERVISÉ L'ESSAI D'UNE NOUVELLE ARME

SEOUL - Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a personnellement supervisé vendredi matin l'essai d'une nouvelle arme, a rapporté l'agence de presse officielle KCNA au lendemain du test qu'avait signalé à Séoul l'armée sud-coréenne.

D'après l'état-major de l'armée sud-coréenne, deux projectiles, vraisemblablement des missiles à courte portée, ont été tirés en mer depuis la côte est de la Corée du Nord.

Pyongyang, qui avait exclu un peu plus tôt la poursuite des discussions intercoréennes, multiplie depuis la fin juillet les tests de missiles pour protester contre les manoeuvres militaires conjointes entamées la semaine dernière par la Corée du Sud et les Etats-Unis.

---

SYRIE

PARIS APPELLE À LA CESSATION IMMÉDIATE DES COMBATS À IDLIB

PARIS - La France a appelé vendredi à la cessation immédiate des hostilités dans la province d'Idlib, dans le nord de la Syrie, disant condamner "en particulier" la poursuite des frappes aériennes des forces gouvernementales contre ce dernier bastion des insurgés.

L'armée syrienne, soutenue par l'armée russe, a lancé une offensive contre Idlib voilà trois mois et a pris récemment le contrôle d'une ville stratégique de la région.

Dans un communiqué, le ministère français des Affaires étrangères condamne la frappe qui "aurait causé ce vendredi 16 août la mort de nombreux civils, dont des enfants, dans un camp de déplacés dans le sud" de la province d'Idlib.

---

CACHEMIRE: LE CONSEIL DE SÉCURITÉ CONTRE LES MESURES UNILATÉRALES, SELON PÉKIN

NATIONS UNIES - Les Etats membres du Conseil de sécurité des Nations unies ont prié vendredi l'Inde et le Pakistan d'éviter les mesures unilatérales dans l'Etat du Jammu-et-Cachemire, a annoncé le représentant permanent de la Chine, après une réunion à huis clos sur le sujet.

Le Conseil, qui n'avait pas abordé la question depuis plusieurs décennies, s'est réuni à la demande de la Chine et du Pakistan, après la suppression le 5 août de l'autonomie accordée à l'unique Etat indien à majorité musulmane. Pékin demande rarement de telles réunions.

La Chine a proposé l'adoption d'une déclaration, mais les Etats-Unis, la France et l'Allemagne s'y sont opposés, a-t-on appris de sources diplomatiques.

Les liaisons téléphoniques et l'accès à Internet ont été coupés, et les rassemblements publics interdits juste avant que l'Inde ne révoque ce statut spécial. New Delhi a fait savoir qu'elles seraient rétablies vendredi soir.

---

BORIS JOHNSON ATTENDU À PARIS ET À BERLIN LA SEMAINE PROCHAINE-PRESSE

LONDRES - Le Premier ministre britannique Boris Johnson ira rencontrer mardi le président français, Emmanuel Macron, et la chancelière allemande Angela Merkel le lendemain, a rapporté vendredi un journaliste du Guardian.

Le nouveau chef du gouvernement britannique cherche à obtenir la réouverture des négociations sur le Brexit, faute de quoi il promet de quitter l'Union l'européenne sans accord le 31 octobre.

L'Elysée n'a fait aucun commentaire sur une éventuelle visite de Boris Johnson à Paris.

---

MIGRANTS: L'OPEN ARMS TOUJOURS BLOQUÉ AU LARGE DE LAMPEDUSA

LAMPEDUSA, Italie - Le navire humanitaire espagnol Open Arms est toujours bloqué près de l'île de Lampedusa vendredi matin, le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini s'opposant à son accostage en dépit de l'accord européen annoncé la veille pour la prise en charge des migrants.

Il reste 134 personnes, des Africains pour la plupart, à bord du navire qui les a secourus il y a 16 jours au large de la Libye. Treize passagers ont en revanche été évacués au cours des dernières 24 heures, a précisé l'ONG espagnole Open Arms.

Le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, a annoncé jeudi qu'un accord avait été trouvé avec six Etats européens (Espagne, France, Allemagne, Portugal, Roumanie et Luxembourg)pour prendre en charge les migrants secourus par l'Open Arms.

Mais en pleine crise politique en Italie, où la coalition gouvernementale s'est disloquée, le ministre de l'Intérieur et chef de file de la Ligue, Matteo Salvini, a ordonné que le navire soit interdit d'accoster à Lampedusa.

---

L'ÉLUE DÉMOCRATE US RASHIDA TLAIB N'IRA PAS EN CISJORDANIE

JERUSALEM - L'élue démocrate américaine Rashida Tlaib a fait savoir vendredi qu'elle ne se rendrait finalement pas dans le territoire palestinien de Cisjordanie, jugeant humiliantes les conditions assortissant l'autorisation donnée par Israël.

Rashida Tlaib, qui est la première Américaine d'origine palestinienne à siéger à la Chambre des représentants, envisageait de se rendre en visite officielle en Israël, en compagnie d'une autre élue démocrate, Ilhan Omar. La grand-mère de Rashida Tlaib et une partie de famille vivent dans le village de Beït Our Al Fauka en Cisjordanie occupée par Israël.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, sous la pression du président américain Donald Trump, avait interdit aux deux femmes de se rendre en Israël. Puis, vendredi, Israël avait finalement décidé d'autoriser Rashida Tlaib à rendre visite à sa famille pour des raisons humanitaires.

---

USA-L'AUTOPSIE CONFIRME LE SUICIDE DE JEFFREY EPSTEIN

NEW YORK - L'autopsie du corps du milliardaire Jeffrey Epstein, mort le week-end dernier en détention avant son procès pour trafic sexuel de mineurs, a confirmé l'hypothèse du suicide par pendaison, a annoncé vendredi un porte-parole du service de médecine légale de New York.

Epstein, qui était âgé de 66 ans, a été retrouvé inanimé dans sa cellule du Metropolitan Correctional Center (MCC) à Manhattan, où il était détenu après son arrestation le 6 juillet.

L'ex-gérant de fonds, qui a compté parmi ses amis le président républicain Donald Trump et l'ancien président démocrate Bill Clinton, était accusé d'avoir recruté des dizaines de mineures entre 2002 et 2005.

---

FRANCE-LE COÛT DE LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE EN HAUSSE

PARIS - Le coût de la rentrée universitaire en France est en hausse de 2,83% cette année, selon une enquête publiée vendredi par le syndicat étudiant Unef, qui appelle le gouvernement à réformer le système des bourses et à renoncer à l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers.

Pour l'année universitaire qui s'ouvre, une fois les différentes aides déduites (bourses et aides au logement), le reste à charge mensuel moyen par étudiant s'élèvera à 828,89 euros, a-t-on appris auprès de l'Unef.

---

DÉCÈS DE L'ACTEUR AMÉRICAIN PETER FONDA À L'ÂGE DE 79 ANS

LOS ANGELES - L'acteur Peter Fonda, célèbre pour son rôle dans le film "Easy Rider" en 1969, est décédé à l'âge de 79 ans des suites d'un cancer des poumons vendredi à son domicile de Los Angeles, a déclaré sa famille dans un communiqué.

Fils de Henry Fonda, l'une des figures proéminentes de Hollywood, et frère de l'actrice Jane Fonda, Peter Fonda a marqué les esprits avec "Easy Rider", qui raconte l'épopée tragique de deux motards à travers l'Amérique.

Ce long-métrage, que Peter Fonda a aussi co-écrit, a ouvert une nouvelle ère à Hollywood où les conventionnelles "happy end" ont alors laissé place à des épilogues moins enchantés.

Après ce succès, Peter Fonda a multiplié les rôles au cinéma et à la télévision, effectuant notamment une apparition remarquée dans le remake du western "3h10 pour Yuma" (2007) aux côtés de Christian Bale et Russell Crowe.