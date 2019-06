L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 02H00 GMT (18/06)

LES ÉTATS-UNIS VONT ENVOYER 1.000 SOLDATS SUPPLÉMENTAIRES AU MOYEN-ORIENT

DUBAI/WASHINGTON - Le secrétaire américain à la Défense par intérim a annoncé lundi le déploiement d'environ 1.000 militaires supplémentaires au Moyen-Orient pour faire face aux menaces de l'Iran, à qui Washington impute l'attaque de deux navires marchands, jeudi, dans le golfe d'Oman.

"Les récentes attaques iraniennes ont validé les renseignements fiables et crédibles que nous avons reçus concernant le comportement hostile des forces iraniennes et de leurs groupes interposés qui menacent le personnel des Etats-Unis et ses intérêts dans la région", dit un communiqué de Patrick Shanahan.

Ces troupes viendront s'ajouter aux 1.500 militaires américains supplémentaires dont le déploiement avait été annoncé le mois dernier après l'attaque de quatre pétroliers au large des Emirats arabes unis.

Les craintes d'une confrontation directe entre l'Iran et les Etats-Unis se sont accrues depuis jeudi lorsque deux pétroliers ont été attaqué, plus d'un an après l'annonce du retrait des Etats-Unis de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien.

Téhéran a annoncé lundi qu'il dépassera dans dix jours le plafond d'uranium faiblement enrichi qu'il est autorisé à stocker en vertu de l'accord de 2015 signé à Vienne, qui limite le stock iranien d'hexafluorure d'uranium enrichi à 3,67% à 300 kg pendant 15 ans.

---

TRUMP ANNONCE QUE LES ÉTATS-UNIS VONT COMMENCER À RENVOYER DES MILLIONS DE MIGRANTS CLANDESTINS

WASHINGTON - Donald Trump a déclaré lundi que les autorités américaines allaient commencer à renvoyer des millions de migrants clandestins des Etats-Unis à partir de la semaine prochaine.

"La semaine prochaine, l'ICE (les services de contrôle d'immigration et des douanes) va entamer le processus de renvoi des millions d'étrangers en situation irrégulière qui sont entrés illégalement aux Etats-Unis", écrit le président américain sur Twitter. "Ils partiront aussi vite qu'ils sont arrivés".

---

EGYPTE-L'EX-PRÉSIDENT MOHAMED MORSI SUCCOMBE À UNE CRISE CARDIAQUE

LE CAIRE - L'ancien président égyptien Mohamed Morsi a succombé lundi à une cardiaque après s'être effondré lors d'une audience devant un tribunal du Caire, ont fait savoir les autorités. Il était âgé de 67 ans.

Le mouvement islamiste des Frères musulmans, auquel il appartenait, dénonce un "meurtre caractérisé", dans un communiqué diffusé sur internet. Il appelle les Egyptiens à assister en masse à ses obsèques et invite les expatriés à se rassembler devant leurs ambassades.

Selon le parquet, l'ex-chef de l'Etat s'est effondré peu après avoir pris la parole devant le tribunal et son décès a été constaté à 14h50 GMT. L'autopsie n'a rien révélé d'anormal, ajoute-t-il.

Une source médicale a indiqué que Mohamed Morsi était décédé d'une crise cardiaque. De même source, on apprend que l'ex-président, qui était diabétique et souffrait d'hypertension artérielle, recevait des soins médicaux dans une clinique privée et à l'hôpital de la police au Caire, niant les allégations selon lesquelles il avait été privé d'aide médicale.

Mohamed Morsi est devenu en 2012 le premier président égyptien librement élu, un an après la "révolution du Nil" et le renversement de son prédécesseur Hosni Moubarak.

---

PARIS, BERLIN ET MADRID S'ENGAGENT POUR LEUR FUTUR AVION DE COMBAT

LE BOURGET, Seine-Saint-Denis - La France, l'Allemagne et l'Espagne ont signé lundi un accord cadre de coopération pour développer le système de combat aérien qui doit remplacer les Rafale et Eurofighter à l'horizon 2040.

Paris et Berlin prévoient de dégager 150 millions d'euros d'ici fin 2019 et au total 4 milliards d'ici 2025, dont 2,5 milliards pour la France, selon le ministère des Armées. La participation industrielle et financière de l'Espagne n'est pas encore fixée.

Airbus et Dassault Aviation, qui pilotent le projet de "système de combat aérien du futur" (SCAF) comprenant un chasseur, des drones et un "Air Combat Cloud", ont signé un accord industriel et remis des offres conjointes pour lancer la première phase de construction des démonstrateurs. L'objectif est d'effectuer un premier vol réel d'ici à 2026.

Avant la signature de l'accord courant jusqu'en 2030 par les ministres de la Défense, Florence Parly, Ursula von der Leyen et Margarita Robles, Emmanuel Macron a dévoilé la maquette du futur chasseur au Salon aéronautique du Bourget.

---

BLANQUER JUGE "INCOMPRÉHENSIBLE" UNE GRÈVE LE JOUR DU BAC

PARIS - Le ministre de l'Education nationale a jugé "incompréhensible" lundi l'appel à la grève contre ses réformes, le jour des épreuves inaugurales du baccalauréat, et assuré que la session se déroulerait normalement.

Plusieurs syndicats d'enseignants ont déposé un préavis de grève pour marquer leur opposition à la réforme du bac prévue en 2021 et à la loi pour "une école de la confiance" qui prévoit notamment des regroupements de classes d'un collège et d'une ou plusieurs écoles dans le cadre d'établissements "des savoirs fondamentaux", mesure vivement contestée.

Selon le ministère de l'Education nationale, la moyenne pondérée d'enseignants en grève était de 5,40% à la mi-journée dans le second degré et de 0,53% dans le premier degré. La moyenne générale pondérée de grévistes était de 2,54%.

Plus de 743.500 lycéens planchent ce lundi sur l'épreuve de philosophie. Les élèves de première passent pour leur part les épreuves écrites de français.

---

CASTANER LANCE UNE RÉFLEXION SUR LE MAINTIEN DE L'ORDRE

PARIS - Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a lancé lundi l'élaboration d'un nouveau "schéma national du maintien de l'ordre" face à l'irruption croissante de violences lors de manifestations, illustrée par le mouvement des "Gilets jaunes".

Les débordements de ce mouvement aux revendications hétéroclites ont fait du gouvernement la cible de critiques contradictoires, les unes lui reprochant un manque de fermeté, les autres, au contraire, des violences policières et l'usage d'armes comme les lanceurs de balles de défense.

Lors de l'ouverture d'un séminaire réunissant de hauts responsables des forces de sécurité et des experts, Christophe Castaner a de nouveau défendu les forces de sécurité.

---

RÉFORME DE L'ASSURANCE CHÔMAGE SOUS LE FEU DES CRITIQUES

PARIS - Le gouvernement doit présenter mardi son projet de réforme de l'assurance chômage, décrié tant par les syndicats que par le patronat, dont le but est d'économiser 1 à 1,3 milliard d'euros d'économies par an pendant trois ans.

La réforme devrait être mise en oeuvre par une série de décrets qui seront publiés pendant l'été.

Les mesures qui seront annoncées mardi doivent aussi permettre d'accélérer le désendettement de l'Unédic, l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage, dont la dette devrait culminer à 37,6 milliards d'euros en 2020.

Le plan s'attaque également à certaines règles considérées par le gouvernement comme encourageant les abus.

Parmi les mesures qui ont filtré dans la presse, figurent la dégressivité des allocations des cadres, le durcissement des conditions du droit à indemnisation, le rechargement des droits rendu plus difficile ou encore la révision des règles permettant de cumuler un emploi et le chômage.

---

PATRICK DRAHI RACHÈTE SOTHEBY'S POUR $3,7 MILLIARDS

PARIS - L'homme d'affaires Patrick Drahi va racheter la célèbre maison de vente aux enchères Sotheby's dans le cadre d'une opération de 3,7 milliards de dollars (3,3 milliards d'euros).

Fondateur et principal actionnaire d'Altice, Patrick Drahi affirme dans un communiqué publié lundi qu'il reste pleinement concentré sur ses activités dans les télécoms et les médias et qu'il ne cèdera aucune action Altice Europe pour financer cette acquisition.

Il prévoit en revanche de monétiser d'ici la fin de l'année une position de 400 millions de dollars maximum dans Altice USA, ce qui représente environ 2,5% du capital de l'opérateur américain.