L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 02H00 GMT (19/06)

DONALD TRUMP LANCE OFFICIELLEMENT SA CAMPAGNE POUR 2020

WASHINGTON - Donald Trump a officiellement donné mardi soir à Orlando, en Floride, le coup d'envoi de sa campagne pour l'élection présidentielle de 2020, se présentant comme le même outsider politique qui avait bousculé l'ordre établi à Washington il y a quatre ans.

Le président, âgé de 73 ans, a fait l'annonce de sa candidature officielle lors de son 60e meeting politique depuis son investiture en janvier 2017. Il était accompagné de sa femme Melania et de sa garde rapprochée à la Maison blanche.

"Ce soir, je m'adresse à vous pour lancer officiellement ma campagne pour briguer un second mandat de président des Etats-Unis (...) Je vous promets que je ne vous laisserai jamais tomber", a-t-il indiqué.

Devant des milliers de partisans venus l'acclamer à l'Amway Center, temple de l'équipe de basket des Orlando Magic, le président a expliqué que ses adversaires démocrates allaient radicalement changer les Etats-Unis et autoriseraient les migrants à traverser la frontière sud pour voter et gonfler la base électorale démocrate.

Les démocrates "veulent détruire notre pays tel que nous le connaissons", a affirmé Donald Trump. "Cela n'arrivera pas".

Le Trump de 2020 ressemble fortement à celui de 2016: il est incisif, attaque ses opposants et promeut des politiques strictes en matière de commerce et d'immigration.

Lors de son discours, le président s'est présenté en victime, évoquant l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence de la Russie dans l'élection de 2016. "Nous avons traversé la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire politique (...) C'était une tentative illégale d'annuler les résultats de l'élection", a affirmé Donald Trump.

Deux ans et demi après son investiture, Trump a mis en avant de nombreux facteurs positifs, tels que les bons chiffres de l'économie américaine et un faible taux de chômage.

USA-SHANAHAN NE CHERCHERA PAS A ÊTRE CONFIRMÉ AU PENTAGONE

WASHINGTON - Le secrétaire américain à la Défense par intérim, Patrick Shanahan, a annoncé mardi qu'il ne chercherait pas à être confirmé à la tête du Pentagone, sur fond d'accusations de violences familiales qui ont refait surface ces jours-ci.

Patrick Shanahan dit avoir pris sa décision, annoncée tout d'abord par Donald Trump sur Twitter, pour éviter que ses trois enfants ne revivent "un chapitre traumatisant de notre vie familiale". Il n'a pas précisé quand il quitterait ses fonctions.

Le président Trump a indiqué que l'actuel secrétaire à l'Armée de terre, Mark Esper, serait nommé secrétaire à la Défense par intérim. Shanahan devait être auditionné par le Sénat avant d'être confirmé à la tête du Pentagone, lorsque des informations sur des violences domestiques ont vu le jour, le FBI procédant à des recherches sur son passé avant l'audition.

Trump a assuré ne pas avoir poussé Shanahan à quitter ses fonctions, et a dit à la presse avoir eu vent seulement lundi des violences conjugales en question.

FACEBOOK DÉVOILE SA CRYPTOMONNAIE AVEC DES AMBITIONS ÉLEVÉES

SAN FRANCISCO/NEW YORK - Facebook a dévoilé mardi une cryptomonnaie baptisée Libra qui doit lui permettre de s'imposer dans les paiements, les services financiers et le commerce en ligne dans le monde entier à partir des milliards d'utilisateurs de ses différents réseaux sociaux.

"Nous sommes convaincus que le monde a besoin d'une devise numérique mondiale qui combine les attributs des meilleures devises du monde : elle doit être stable, soumise à une inflation faible, acceptée partout dans le monde et fongible. La devise Libra est conçue pour répondre à tous ces besoins", affirme Facebook dans la présentation de son projet.

Contesté pour son exploitation des données personnelles de ses utilisateurs, le groupe de Mark Zuckerberg s'efforce de donner des garanties sur son projet, dont le but est "de développer une devise et une infrastructure financière mondiales simples, au service de milliards de personnes".

L'ANCIEN PRÉSIDENT ÉGYPTIEN MORSI INHUMÉ AU CAIRE

LE CAIRE - L'ancien président égyptien Mohamed Morsi a été inhumé mardi à Nasr City, au Caire, les autorités ayant refusé qu'il soit enterré dans le caveau familial de sa province natale de Charkiya, dans le delta du Nil, a annoncé son fils Ahmed Morsi.

Le premier chef d'Etat égyptien élu démocratiquement en 2012 et renversé par l'armée l'année suivante repose aux côtés d'autres membres des Frères musulmans. Le mouvement islamiste, auquel il appartenait, a dénoncé un "meurtre caractérisé".

La famille de Mohamed Morsi a procédé aux rituels funéraires à l'hôpital de la prison de Tora, au Caire, où il était détenu, a précisé son fils.

Mohamed Morsi, qui était âgé de 67 ans, a succombé lundi à une crise cardiaque lors d'une audience devant un tribunal du Caire, selon les autorités et des sources médicales.

CLIMAT

LES ETATS MEMBRES DE L'UE EN RETARD SUR LEURS OBJECTIFS

BRUXELLES - L'Union européenne a appelé mardi ses Etats membres à adopter des programmes plus ambitieux pour mettre en oeuvre l'Accord de Paris sur le climat, après la publication d'une évaluation qui pointe le retard pris dans certains domaines pour atteindre les objectifs fixés pour 2030.

Alors que l'adoption d'un objectif de neutralité carbone en 2050 devrait être débattue lors du prochain Conseil européen, jeudi et vendredi, la Commission européenne rappelle dans son évaluation que certains objectifs plus proches risquent de ne pas être atteints.

C'est le cas notamment dans des secteurs très polluants comme l'agriculture et les transports, mais aussi en matière d'économie d'énergie et d'usage d'énergies renouvelables, des domaines dans lesquels les Etats doivent selon elle se montrer "plus ambitieux".

FRANCE

LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE ONT BAISSÉ EN 2018

PARIS - Les émissions de gaz à effet de serre de la France ont diminué de 4,2% en 2018 par rapport à 2017, selon des données provisoires publiées mardi par un organisme indépendant mesurant les niveaux de pollution atmosphérique.

La France enraie ainsi une tendance à la hausse, qui s'était amorcée en 2015 alors même que le pays se donne des objectifs ambitieux en la matière.

Les émissions de gaz à effet de serre se sont élevées précisément à 445 millions de tonnes en équivalent CO2, d'après ces premières estimations du Citepa (centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique).

FRANCE

LE DURCISSEMENT DE L'ASSURANCE CHÔMAGE HÉRISSE LES SYNDICATS

PARIS - Le gouvernement a présenté mardi des règles durcies pour l'assurance chômage afin de redresser les finances du régime et d'inciter davantage à la reprise d'emploi, provoquant la colère de l'ensemble des syndicats et des critiques du patronat.

Le Premier ministre, Edouard Philippe, et la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, ont annoncé l'instauration d'un bonus-malus sur les contrats courts dans sept secteurs, une dégressivité des allocations pour les chômeurs qui touchaient plus de 4.500 euros brut et l'allongement à six mois de la période de travail nécessaire pour bénéficier de l'assurance chômage. (ENCADRE Mesures)

Le gouvernement a également décidé de durcir le système de rechargement de droits des personnes cumulant une indemnisation et des revenus d'activité, ainsi que des règles accusées de favoriser les allers-retours entre travail et chômage.

La réforme doit dégager 3,4 milliards d'euros d'économies sur la période 2019-2021 et le gouvernement espère qu'elle permettra de réduire de 150.000 à 250.000 le nombre de demandeurs d'emploi sur cette période.

MONDIAL 2022-PLATINI ET DEUX PROCHES DE SARKOZY INTERROGÉS

PARIS - L'ex-star du football français Michel Platini et deux anciens proches collaborateurs de Nicolas Sarkozy ont été interrogés mardi par des policiers sur les conditions de l'attribution controversée du Mondial de football 2022 au Qatar, a-t-on appris de sources judiciaires, confirmant une information de Mediapart.

Le Parquet national financier (PNF) et les enquêteurs s'intéressent au rôle qu'auraient pu jouer les dirigeants politiques et sportifs français de l'époque dans la désignation du Qatar, le 2 décembre 2010, par la Fédération internationale de football (FIFA) pour organiser la Coupe du monde de football - une désignation alors très critiquée.

L'ancien président de l'UEFA a été placé en garde à vue en début de matinée dans les locaux de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF), à Nanterre (Hauts-de-Seine). Sa garde à vue a été levée vers 00h45 (22h45 GMT), ont constaté des journalistes de Reuters.

Son avocat et son porte-parole ont affirmé mardi que Michel Platini n'était entendu sous le régime de la garde à vue "que pour des raisons techniques".