L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 02H00 GMT (20/04)

"GILETS JAUNES"-CASTANER CRAINT DE NOUVELLES VIOLENCES

PARIS - Des "casseurs" et des "ultras", décidés à "reproduire" les violences du 16 mars, se mêleront de nouveau aux manifestants lors du 23e samedi consécutif de mobilisation des "Gilets jaunes", a déclaré vendredi le ministre de l'Intérieur.

Selon Christophe Castaner, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse, des incidents sont à craindre notamment à Bordeaux, Toulouse, Montpellier et "tout particulièrement à Paris", théâtre des débordements les plus spectaculaires depuis le début du mouvement, il y a cinq mois.

Le ministre a annoncé en conséquence le déploiement de plus de 60.000 policiers et gendarmes samedi.

MACRON S'EXPRIMERA JEUDI SUR LES CONCLUSIONS DU GRAND DÉBAT

PARIS - Emmanuel Macron s'exprimera sur les conclusions du "grand débat national" jeudi lors d'une conférence de presse, a annoncé vendredi la présidence française.

Le chef de l'Etat devait annoncer les mesures qu'il comptait prendre pour répondre à la crise des "Gilets jaunes" dans une déclaration diffusée lundi 15 avril à 20h00 sur les radios et les chaînes de télévision, mais il a renoncé à cette intervention en raison de l'incendie à Notre-Dame de Paris.

Le contenu de l'allocution qu'avait enregistrée lundi Emmanuel Macron a fuité mardi. Il y annonçait, entre autres mesures, la création d'un référendum d'initiative citoyenne (RIC) au niveau local, une baisse de l'impôt sur le revenu et la suppression de l'Ecole nationale d'administration (ENA).

---

ENQUÊTE RUSSE:

LE RAPPORT MUELLER FOURNIT DES ARMES AUX DÉMOCRATES

WASHINGTON - Le rapport du procureur spécial Robert Mueller sur le rôle de la Russie dans l'élection présidentielle de 2016 aux Etats-Unis fournit d'amples détails sur les efforts déployés par Donald Trump pour tenter d'entraver son enquête fédérale, autant de munitions politiques au Parti démocrate qui se divise sur la manière de les employer.

Le rapport de 448 pages, dont une version expurgée a été rendue publique jeudi, dépeint clairement les moyens employés par le président républicain pour tenter de freiner ou de faire obstacle à l'enquête russe du procureur spécial.

Si le texte ne conclut pas que Trump a commis un crime d'obstruction au cours de la justice, il ne l'en exonère pas davantage. Et Mueller note que le Congrès a l'autorité nécessaire pour étudier si Trump a ou non violé la loi.

En toile de fond, les démocrates, majoritaires à la Chambre des représentants mais minoritaires au Sénat, ont la possibilité d'initier une procédure d'"impeachment" contre l'occupant de la Maison blanche.

Mais à dix-huit mois de l'élection présidentielle de 2020, les dirigeants du Parti démocrate ne semblent guère enclins à utiliser cette arme.

La tonalité n'est pas la même sur la gauche du parti. La sénatrice Elizabeth Warren, qui brigue l'investiture démocrate pour 2020, a estimé que le Congrès devait entamer le processus de destitution de Donald Trump.

---

JUNCKER DIT TOUJOURS CRAINDRE UN BREXIT SANS ACCORD

BRUXELLES - Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a déclaré être toujours inquiet que le Brexit puisse intervenir sans accord, malgré l'octroi d'un délai supplémentaire à la Première ministre britannique Theresa May pour convaincre son Parlement de voter l'accord de retrait.

S'exprimant dans un entretien au groupe de presse allemand Funke à paraître samedi, il a incité le Royaume-Uni à ne pas gâcher l'extension de six mois qui lui a été offerte pour parvenir à régler les détails de son retrait de l'UE.

"Personne ne sait comment le Brexit va se terminer. Cela créé une grande incertitude. Il y a toujours la crainte de voir un Brexit 'dur' se produire, sans aucun accord", dit Juncker.

Après avoir repoussé une première fois la date du Brexit, du 29 mars au 12 avril, les chefs d'Etat et de gouvernement ont convenu dans la nuit du 10 au 11 avril d'offrir à Theresa May un report "flexible" du Brexit, jusqu'au 31 octobre.

---

HEURTS À LONDONDERRY, UNE JEUNE FEMME TUÉE PAR BALLE

BELFAST - Lyra McKee, une journaliste de 29 ans qui n'était apparemment pas en reportage, a été tuée par balle jeudi soir lors d'affrontements à Londonderry, en Irlande du Nord, a annoncé la police, qui a mis en cause des dissidents du camp nationaliste irlandais opposés au maintien de la province au sein du Royaume-Uni.

Des scènes d'émeute se sont produites dans le quartier de Creggan, un fief catholique, à la suite d'une opération de police destinée à prévenir des violences durant le week-end de Pâques, anniversaire du soulèvement de 1916 à Dublin.

Le groupe nationaliste New IRA (Nouvelle IRA), responsable de plusieurs attaques ces dernières années, est probablement derrière ce meurtre, a ajouté un responsable de la police.

Lyra McKee préparait un livre sur des disparitions de jeunes gens pendant les trente années de guerre civile en Irlande du Nord entre 1968 et 1998, auxquelles ont mis fin il y a 21 ans les "accords du Vendredi saint".

---

ÉGYPTE-RÉFÉRENDUM SUR LA RÉFORME CONSTITUTIONNELLE

LE CAIRE - Les Égyptiens sont appelés aux urnes de samedi à lundi pour se prononcer sur le projet de réforme constitutionnelle qui pourrait permettre au président Abdel Fattah al Sissi de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2030 et d'élargir ses prérogatives.

Les soutiens de Sissi considèrent ces changements indispensables pour que le président en exercice puisse parvenir à boucler des projets de développements et des réformes économiques majeurs. Les détracteurs de cette réforme y voient une bascule vers un régime autoritaire.

Si la victoire du "oui" est attendue, les observateurs estiment que le taux de participation permettra d'évaluer la popularité de Sissi, en baisse depuis 2016 et la mise en place de mesures d'austérité.

---

SOUDAN-NOUVELLE MANIFESTATION EN FAVEUR D'UN POUVOIR CIVIL

KHARTOUM - Plusieurs centaines de milliers de personnes se sont de nouveau rassemblées vendredi aux abords du siège du ministère de la Défense dans la capitale soudanaise, Khartoum, pour presser le conseil militaire qui a succédé la semaine dernière au président Omar el Béchir à la tête du pays de céder la place à un pouvoir civil.

Les manifestants agitaient des drapeaux soudanais et scandaient "Liberté, paix et justice!". Les dernières manifestations ont eu lieu après qu'une coalition de mouvements d'opposition eut réclamé cette semaine l'établissement d'un conseil et d'un gouvernement civils.

---

COMME CHAQUE VENDREDI, MANIFESTATIONS ANTISYSTÈME EN ALGÉRIE

ALGER - Comme chaque vendredi depuis le 22 février, des centaines de milliers de manifestants sont descendus dans les rues des villes d'Algérie pour réclamer des réformes et le départ de l'élite au pouvoir.

La foule a une nouvelle fois demandé le départ du président par intérim Abdelkader Bensalah, un proche de l'ancien chef de l'Etat Abdelaziz Bouteflika qui a démissionné le 2 avril sous la pression de la rue, et celui du Premier ministre Noureddine Bédoui.

Par ailleurs, un jeune homme qui avait été blessé lors d'une manifestation le 12 avril à Alger est décédé vendredi, a rapporté la chaîne de télévision Ennahar.

---

UN IMMENSE "PARAPLUIE" POUR PROTÉGER NOTRE-DAME

PARIS - Un immense "parapluie" va être installé au-dessus de la cathédrale Notre-Dame de Paris pour protéger l'édifice, en partie détruit lundi par un incendie, des intempéries et permettre aux ouvriers de travailler à sa restauration, a annoncé vendredi l'association des architectes en chef.

Notre-Dame a déjà été très "humidifiée" par les opérations des sapeurs-pompiers et il faut maintenant "la mettre hors d'eau", a expliqué la présidente de l'association, Charlotte Hubert sur BFM TV.

Le dôme du Panthéon avait lui aussi été recouvert d'une bâche pendant plusieurs années au moment de sa restauration. Une fresque de l'artiste JR affichant des centaines de visages en noir et blanc avait habillé le monument en 2014.

Les équipes de conservation du patrimoine ont commencé à extraire vendredi de la cathédrale les "Mays", ces grands tableaux de deux mètres sur trois environ, commandés chaque année entre 1630 et 1707 par la Corporation des orfèvres, pour les mettre en sécurité.

---

GRANDE AMERICA:

FRANCE-PLUS AUCUNE FUITE D'HYDROCARBURES SUR L'ÉPAVE

BORDEAUX - L'épave du cargo Grande America, naufragé le 12 mars au large des côtes de l'Atlantique, ne laisse plus échapper la moindre trace d'hydrocarbures après l'intervention d'un sous-marin téléguidé qui a permis d'effectuer des travaux, a déclaré vendredi soir la Préfecture maritime de l'Atlantique.

L'armateur italien du navire, Grimaldi Group, avait affrété le navire spécialisé norvégien Island Pride équipé d'un ROV (robot sous-marin) qui a inspecté durant plusieurs jours l'épave reposant par 4.600 mètres de fond.