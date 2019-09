L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 02H00 GMT (20/09)

BREXIT

JUNCKER DIT PENSER QU'UN ACCORD EST POSSIBLE

LONDRES - Un accord entre Londres et Bruxelles sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est possible et la clause du "backstop" pourrait être remisée à condition que ses objectifs soient atteints, a déclaré jeudi le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker.

"Je pense que nous pouvons avoir un accord", a déclaré le chef de l'exécutif européen sur Sky News.

Jean-Claude Juncker a réaffirmé qu'il n'avait aucun attachement particulier au "backstop", la clause censée éviter le rétablissement des contrôles à la frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, dont Londres ne veut pas.

"En ce qui concerne les dispositifs alternatifs, s'ils nous permettent, à nous et à la Grande-Bretagne, d'atteindre nos objectifs, si les résultats sont là, je n'ai que faire de cet outil (le 'backstop'-NDLR)."

"Si les objectifs sont atteints, tous, alors nous n'aurons pas besoin du 'backstop'", a-t-il ajouté.

---

ARABIE

LE DRIAN JUGE "PEU CRÉDIBLE" LA REVENDICATION

PARIS - La revendication par les rebelles houthis du Yémen des attaques du week-end dernier contre des installations de la compagnie pétrolière saoudienne Aramco est "relativement peu crédible" mais il faut attendre les résultats de l'enquête internationale lancée par les Saoudiens, a déclaré jeudi matin Jean-Yves Le Drian.

"Les Houthis (...) ont annoncé que c'était eux qui avaient provoqué cette intervention, c'est relativement peu crédible", a dit le ministre français des Affaires étrangères sur CNews.

---

ISRAËL

LE PARTI DE BENNY GANTZ REJETTE L'OFFRE DE NETANYAHU

TEL AVIV - Le parti israélien Bleu et blanc de Benny Gantz a rejeté jeudi l'offre du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu, qui a proposé de former sous sa conduite un gouvernement d'union nationale.

"Nous ne participerons pas à une coalition dirigée par Netanyahu", a affirmé Moshe Yaalon, membre de la direction du mouvement centriste, en présence de Benny Gantz.

Gantz a revanche proposé de former et de diriger lui-même un gouvernement d'union.

---

FRANCE

LE PROCÈS MÉLENCHON S'OUVRE SOUS HAUTE TENSION

BOBIGNY, Seine-Saint-Denis - Jean-Luc Mélenchon a soutenu jeudi la thèse du "procès politique" au premier jour de sa comparution pour rébellion au tribunal de Bobigny (Seine-Saint-Denis), qui s'est déroulée dans une atmosphère inédite de meeting électoral.

Le député de Marseille a plaidé sa cause devant ses cinq proches, dont le député Alexis Corbière et l'eurodéputé Manuel Bompard, également poursuivis pour les incidents qui ont émaillé les perquisitions houleuses et ultra médiatisées au siège de La France insoumise et à plusieurs domiciles, le 16 octobre 2018.

Les six prévenus étaient accompagnés d'autres élus et hauts responsables de LFI, comme Adrien Quatennens, Eric Coquerel et François Ruffin, le tout composant un aréopage de personnalités politiques peu ordinaire dans une salle d'audience.

Les quelques dizaines de militants venus les soutenir aux cris de "Résistance!" étaient pour leur part tenus à l'extérieur de la salle.

---

FRANCE

XAVIER BERTRAND "PENSE" À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DE 2022

PARIS - Le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a déclaré jeudi soir qu’il réfléchissait à une candidature à l’élection présidentielle de 2022, qu’il conditionne à une victoire lors des régionales prévues l’année précédente.

---

DEUXIÈME JOUR DE GRÈVE À EDF, LA PRODUCTION RÉDUITE D'ENVIRON 9%

PARIS - Le mouvement de grève chez EDF contre le projet de restructuration du groupe public est entré jeudi dans sa seconde journée, se traduisant par une baisse de production de plusieurs centrales nucléaires et à gaz, montrent les données publiées par l'entreprise et par RTE.

Selon les chiffres d'EDF et de RTE, l'impact du mouvement social sur la production est d'un peu de plus de 5 gigawatts, soit 9% de la capacité totale, ce jeudi matin vers 08h00 (06h00 GMT).

Cette baisse n'a pas eu d'impact majeur sur le réseau français d'électricité et n'affectera pas les ménages, même si une diminution de la production a un coût important pour EDF, obligé d'importer de l'électricité pour la compenser.

---

EASYJET ET AIR FRANCE SE RETIRENT DU PROCESSUS DE REPRISE D'AIGLE AZUR

PARIS - Easyjet a décidé de se retirer du processus de reprise d'actifs d'Aigle Azur, a fait savoir un porte-parole de la compagnie britannique.

"Easyjet a pris la décision de se retirer du processus en vue de l'acquisition d'une partie des activités d'Aigle Azur", dit-il dans un communiqué adressé à Reuters.

Air France avait déjà annoncé dans la matinée ne pas avoir déposé de nouvelle offre de reprise de la compagnie aérienne française en difficulté.