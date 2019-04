L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 02H00 GMT (21/04)

"GILETS JAUNES"

MOINS DE VIOLENCES QUE REDOUTÉ DANS LES CORTÈGES

PARIS - Le 23e samedi consécutif de manifestation des "Gilets jaunes", redoutée par les autorités, a été caractérisé par une faible mobilisation en France, malgré un regain de participation à Paris, et une violence bien moindre que redoutée.

Près de 27.900 manifestants ont été recensés sur le territoire par le ministère de l'Intérieur en fin de journée, dont 9.000 à Paris. Le semaine dernière, 31.100 personnes avaient participé aux manifestations, dont 5.000 dans la capitale.

Il s'agit donc de la deuxième plus faible mobilisation depuis le début du mouvement, commencé il y a cinq mois. Les autorités ont dénombré des cortèges de plus de 1.000 personnes dans seulement quatre villes: Paris, Montpellier, Bordeaux et Toulouse, selon une source policière.

Quelques affrontements ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre à Paris ainsi qu'en province, notamment à Toulouse, mais les violences ont été moins importantes que ce que craignait le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui avait dit redouter vendredi la venue de nombreux "casseurs".

Des barricades et des poubelles ont été brûlées lors du passage de l'un des deux cortèges autorisés dans la capitale. Des motos ont également été incendiées sur le boulevard Richard-Lenoir dans le 11e arrondissement et des vitrines vandalisées place de la République.

---

MACRON POUR UN FONDS EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ POUR LE PATRIMOINE-JDD

PARIS - Emmanuel Macron souhaiterait créer un mécanisme européen de solidarité pour le patrimoine "en péril", après l'incendie qui a ravagé en grande partie la cathédrale Notre-Dame de Paris, ont déclaré au Journal du Dimanche le ministre de la Culture et la secrétaire d'Etat aux Affaires européennes.

"Le Président a pris l'initiative d'écrire à ses homologues pour leur proposer de créer un mécanisme de coopération pour le patrimoine européen en péril, visant à se prêter assistance, à partager des compétences et des savoir-faire", dit Amélie de Montchalin dans une interview.

"Nos partenaires, qui comprennent notre émotion, souhaitent pouvoir contribuer à nos côtés. Eux-mêmes ont été confrontés à des situations de mise en péril de leur patrimoine."

L'incendie qui a entièrement détruit la charpente de Notre-Dame de Paris, qui datait pour une grande partie du XIIIe siècle, a suscité une vague d'émotion à travers le monde. Des promesses de dons, estimées à plus d'un milliard d'euros, ont afflué de la part des grandes fortunes et entreprises françaises, notamment.

---

DEUX JOURNALISTES FRANÇAIS ARRÊTÉS AUX COMORES-RSF

PARIS - Deux journalistes français ont été arrêtés samedi aux Comores où ils couvraient les tensions dans le pays depuis la réélection contestée du président Azali Assoumani, a rapporté Reporters sans frontières (RSF).

Louis Witter, photoreporter pour l'agence Pictorium, et Cyril Castelliti, journaliste indépendant, sont présents dans l'archipel depuis le 4 avril, précise RSF dans un communiqué. Le motif de leur arrestation est pour l'heure inconnu.

"RSF exige la remise en liberté immédiate de ces deux journalistes qui sont aux Comores depuis deux semaines", déclare Arnaud Froger, responsable du bureau Afrique de RSF, dans un communiqué.

---

ULSTER-DEUX ARRESTATIONS APRÈS LA MORT D'UNE JOURNALISTE

LONDONDERRY, Irlande du Nord - Deux jeunes hommes de 18 et 19 ans ont été arrêtés en Irlande du Nord dans l'enquête sur la mort de Lyra McKee, une journaliste de 29 ans tuée par balle jeudi soir lors d'affrontements à Londonderry, annonce samedi la police nord-irlandaise.

Lyra McKee préparait un livre sur des disparitions de jeunes gens pendant les trente années de guerre civile en Irlande du Nord entre 1968 et 1998, auxquelles ont mis fin il y a 21 ans les "accords du Vendredi saint".

Elle a été tuée alors qu'elle assistait aux émeutes qui ont éclaté dans le quartier de Creggan, un fief catholique, à la suite d'une opération de police destinée à prévenir des violences durant le week-end de Pâques, anniversaire du soulèvement de 1916 à Dublin.

---

UKRAINE

UN COMÉDIEN AUX PORTES DU POUVOIR EN UKRAINE

KIEV - Epuisés par cinq années de guerre et des décennies de corruption, les Ukrainiens s'apprêtent à propulser dimanche un comédien de 41 ans sans expérience politique à la présidence de la République.

Volodimir Zelenski, qui doit une bonne part de sa popularité à la série télévisée à succès "Serviteur du peuple", dans laquelle il incarne un professeur d'histoire devenu chef de l'Etat qui se joue des bassesses de politiciens corrompus et d'hommes d'affaires véreux, a obtenu deux fois plus de voix que le sortant, Petro Porochenko, le 31 mars au premier tour.

Un sondage de l'institut KIIS, publié mardi les crédite respectivement de 72% et 25% des voix au second tour.

---

LIBYE

DES EXPLOSIONS ET DES FRAPPES AÉRIENNES SECOUENT TRIPOLI

TRIPOLI - Plusieurs frappes aériennes et des explosions ont secoué la capitale libyenne, Tripoli, dans la nuit de samedi à dimanche, ont rapporté des habitants, après une journée de violences dans les quartiers sud de la ville.

Les forces de l'Armée nationale libyenne (LNA) du maréchal Khalifa Haftar ont lancé voici plus de deux semaines une offensive contre Tripoli, mais elles ont été stoppées dans les faubourgs sud par les troupes du gouvernement d'union nationale (GNA).

Un journaliste de Reuters et plusieurs habitants ont dit avoir vu un avion survoler la ville pendant plus de dix minutes samedi soir et que celui-ci avait émis un son puissant avant d'ouvrir le feu sur plusieurs zones.

Un autre avion a survolé la capitale pendant une dizaine de minutes puis une puissante explosion a été entendue au sol. On ignore si un avion ou un drone sans pilote est à l'origine de ces frappes, qui ont déclenché des tirs de la batterie antiaérienne.

S'il s'agit d'une frappe de drone, cela marquerait le début d'une guerre plus sophistiquée. Jusqu'à présent, la LNA a utilisé principalement des avions soviétiques vieillissants appartenant à l'armée de l'air de Mouammar Kadhafi, renversé en 2011, à la puissance de feu et à la précision défaillantes, ainsi que d'hélicoptères, selon des habitants et des sources militaires.

Ces frappes interviennent après une journée de violents affrontements dans les quartiers sud de la capitale libyenne, Tripoli, où le bruit des pilonnages pouvait être entendu jusque dans le centre.

---

USA

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR À L'ÉCOLE DE COLUMBINE, 20 ANS APRÈS

LITTLETON, Colorado - Une cérémonie à la mémoire des 13 victimes du massacre de l'école de Columbine, à Littleton dans le Colorado, est organisée ce samedi alors que s'achèvent les commémorations du 20e anniversaire d'une des fusillades les plus marquantes de l'histoire des Etats-Unis.

Le 20 avril 1999, deux élèves de Columbine avaient fait irruption dans leur établissement, dans la banlieue de Denver, avec des fusils et des armes semi-automatiques, tuant 12 adolescents et un professeur, avant de se suicider. Une vingtaine d'autres élèves avaient été blessés au cours de la fusillade.

---

ENQUÊTE POUR BLANCHIMENT D'ARGENT CONTRE BÉCHIR AU SOUDAN

LE CAIRE - Le procureur de la république soudanais a ouvert une enquête sur des soupçons de blanchiment d'argent et de détention d'importantes sommes d'argent sans raisons légales visant le président déchu Omar el Béchir, a-t-on déclaré samedi à Reuters de source judiciaire à Khartoum.

Béchir, qui a été chassé du pouvoir le 11 avril, sous la pression de la rue, et arrêté après avoir dirigé le pays pendant près de 30 ans, a été transféré de la résidence présidentielle à une prison de haute sécurité de la capitale, a-t-on appris mercredi auprès de son entourage.

---

DES ATTAQUES DE L'EI ONT FAIT 35 MORTS EN SYRIE

BEYROUTH - Trente-cinq soldats et miliciens ont été tués en 48 heures lors d'attaques lancées dans le centre de la Syrie par des djihadistes du groupe Etat islamique contre l'armée syrienne et des milices alliées au régime de Damas, a rapporté samedi l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

Si l'EI a perdu sa dernière enclave territoriale syrienne en mars dans le secteur de Baghouz, près de la frontière irakienne, il dispose toujours de combattants disséminés dans des zones arides du centre du pays.

Selon l'OSDH, les attaques récentes, dont la plus intense s'est déroulée au nord de Palmyre, constituent la plus importante opération menée par l'EI depuis qu'il a perdu Baghouz.