L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 02H00 GMT (25/08)

LE SOMMET DU G7 S'OUVRE PAR UN DÎNER, LES DÉSACCORDS AU MENU

BIARRITZ - Les dirigeants du G7 se sont retrouvés samedi au pied du phare de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) pour un dîner dit "informel", coup d'envoi d'un sommet de trois jours qui s'annonce délicat tant les sujets de dissension sont multiples, aussi bien sur l'Iran que le climat ou le commerce.

"C'est peut-être la dernière occasion de restaurer notre communauté politique", a mis en garde le président du Conseil européen, Donald Tusk, lors d'une conférence de presse.

Les chefs d'Etat et de gouvernement, qui ont eu de premiers apartés vendredi, ont affiché leur bonne entente, comme Emmanuel Macron et Donald Trump, reçu le premier sur la côte basque et auréolé devant la presse du statut de "very special guest" ("invité très spécial)".

Les deux dirigeants ont abordé à l'abri des regards, deux heures durant, tous les sujets les plus conflictuels, comme l'Iran - le Français veut sauver l'accord sur le nucléaire, pas l'Américain -, le climat ou le différend sur la taxation française des géants du numérique. Le gouvernement français a dit avoir "bon espoir" que Washington signe la charte internet à Biarritz.

S'exprimant sur Twitter dans la nuit de samedi à dimanche, le président américain a loué la qualité de son échange avec son homologue français.

Emmanuel Macron a également eu un entretien avec Angela Merkel, avec laquelle il a évoqué l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, un dossier à propos duquel France et Allemagne ont laissé deviner un début de désaccord ces derniers jours.

SI LA FRANCE EST SURTAXÉE PAR LES USA, L'UE RÉPONDRA - TUSK

BIARRITZ - L'Union européenne se montrera solidaire de la France et n'hésitera pas à riposter si les Etats-Unis devaient alourdir les droits de douane sur certains produits français, dont le vin, a prévenu samedi le président du Conseil européen.

Le président américain Donald Trump a plusieurs fois menacé, vendredi encore, de prendre des mesures de rétorsion après l'adoption en France d'une taxe sur les géants du numérique, américains pour la plupart. Il a cité en premier lieu les vins français, qui pourraient être taxés "comme jamais".

"Je protégerai le vin français avec une véritable détermination", a répliqué Donald Tusk lors d'une conférence de presse à Biarritz, où s'ouvrait le sommet du G7.

CANONS À EAU ET GAZ LACRYMOGÈNE CONTRE DES OPPOSANTS AU G7

BAYONNE - Les forces de l'ordre ont fait usage samedi soir de gaz lacrymogène et de canons à eau contre des manifestants anticapitalistes et altermondialistes venus faire entendre leur voix à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), non loin de Biarritz où les dirigeants du G7 sont réunis pour trois jours.

"Tout le monde déteste la police", "anti anti anticapitalistes", ont notamment scandé les manifestants, dont certains ont jeté des pierres en direction des policiers.

La préfecture a fait état de 68 interpellations lors des manifestations, qui ont conduit au placement en garde à vue de 38 personnes. Aucun blessé n'est à déplorer à Bayonne, où aucun commerce n'a été dégradé, a-t-elle précisé.

Au total, plus de 13.000 policiers et gendarmes ont été mobilisés à Biarritz et sa région pour tenter de prévenir tout débordement, notamment des black-blocs, en marge du sommet.

VOIR AUSSI

Boris Johnson: Ce n'est pas moi "Mr No Deal"

L'industrie textile, très polluante, s'engage pour l'environnement

Mercosur-Londres et Berlin prennent leurs distances avec Paris et Dublin

---

INCENDIES EN AMAZONIE

SIX ÉTATS DU BRÉSIL DEMANDENT L'AIDE DE L'ARMÉE

BRASILIA - Six États de l'Amazonie brésilienne ont demandé samedi l'aide de l'armée pour lutter contre les incendies qui ravagent la forêt tropicale, au lendemain du feu vert à l'envoi de l'armée donné par le chef de l'Etat Jair Bolsonaro.

Il s'agit des États de Para, Rondonia, Roraima, Tocantins, Acre et Mato Grosso - au total, l'Amazonie brésilienne s'étend sur neuf Etats.

L'Amazonie est la plus grande forêt tropicale du monde et sa protection est considérée comme essentielle à la lutte contre le changement climatique en raison des énormes quantités de dioxyde de carbone qu'elle peut absorber.

Le Brésil dispose de 44.000 soldats disponibles en Amazonie pour lutter contre les incendies de forêt et pourrait en envoyer davantage en mobilisant d'autres militaires stationnés ailleurs dans le pays.

VOIR AUSSI

REPORTAGE-Amazonie-Les Mura jurent de "lutter jusqu'au dernier souffle"

---

DROITS DE DOUANE: PÉKIN MET EN GARDE WASHINGTON

PEKIN - La Chine a déclaré samedi qu'elle s'opposait fermement à la décision des Etats-Unis de relever encore les droits de douane sur les produits chinois et a mis en garde Washington.

Le président américain Donald Trump a décidé vendredi de relever encore une fois - de 5% - les droits de douane sur 550 milliards de dollars de produits importés de Chine. Pékin avait auparavant annoncé son intention de relever les droits de douane sur 75 milliards de dollars de produits américains, présentant cette mesure comme la riposte à la taxation annoncée de quelque 300 milliards de dollars de produits chinois supplémentaires décidée par les Etats-Unis.

"Ce protectionnisme commercial unilatéral et brutal et cette pression maximale (...) portent gravement atteinte au système commercial multilatéral et à l'ordre commercial international normal", déclare le ministère chinois du Commerce dans un communiqué publié samedi.

"La Chine appelle les Etats-Unis (...) à ne pas sous-estimer la détermination du peuple chinois", ajoute le ministère.

---

KIM JONG-UN A SUPERVISÉ LES TIRS DE MISSILES NORD-CORÉENS

SEOUL - Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a supervisé le test d'un système de lancement multiple de roquettes, a rapporté dimanche l'agence de presse officielle KCNA, au lendemain de l'annonce à Séoul par l'armée sud-coréenne du tir de deux projectiles depuis la côte est de la Corée du Nord.

Pyongyang a multiplié depuis le 25 juillet les essais de missiles, disant afficher son mécontentement à l'égard des manoeuvres militaires conjointes organisées ce mois-ci par la Corée du Sud et les Etats-Unis.

Ces tests à répétition compliquent les tentatives de relancer les discussions entre les Etats-Unis et la Corée du Nord sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne.

---

HONG KONG-HEURTS ENTRE MANIFESTANTS ET FORCES DE L'ORDRE

HONG KONG - La police de Hong Kong a annoncé avoir placé 29 personnes en détention à la suite de heurts dans la nuit de samedi à dimanche entre manifestants et forces de l'ordre, lesquelles ont fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser la foule lors d'une nouvelle journée d'action antigouvernementale.

Quatre stations de métro avaient été fermées autour de Kwun Tong, une zone à forte densité de population située dans l'est de la péninsule de Kowloon, mais cela n'a pas dissuadé plusieurs milliers de personnes de descendre dans la rue.

La police a utilisé les gaz lacrymogènes face à des manifestants qui lançaient des cocktails Molotov et des briques tandis que d'autres démontaient des lampadaires équipés de caméras de surveillance. D'autres encore avaient érigé des barrages routiers avec des échafaudages en bambou.

Les organisateurs prévoient de nombreuses manifestations au cours des prochaines semaines, notamment une grande marche, une grève générale et des boycotts de cours dans les universités.

VOIR AUSSI

Londres salue la libération d'un employé de son consulat à Hong Kong

---

TUNISIE

KAROUI RESTE CANDIDAT À LA PRÉSIDENCE, BIEN QU'EN PRISON

TUNIS - Le magnat des médias tunisien Nabil Karoui reste candidat à la présidentielle du mois prochain en dépit de son arrestation vendredi, a annoncé samedi la commission électorale.

Nabil Karoui, 56 ans, propriétaire de la chaîne de télévision Nesma, est l'un des favoris du scrutin du 15 septembre. La présidentielle a lieu avec deux mois d'avance sur le calendrier prévu en raison du décès du chef de l'Etat, Beji Caïd Essebsi, le 25 juillet dernier à l'âge de 92 ans.

Nabil Karoui a été placé en détention sur ordre de la justice qui le soupçonne de fraude fiscale et de blanchiment d'argent. Son parti, Au coeur de la Tunisie, estime que son arrestation est une manoeuvre pour l'éliminer de la course.