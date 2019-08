L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 02H00 GMT (27/08)

LES DIRIGEANTS DU G7 SE QUITTENT SUR DES PROMESSES

BIARRITZ - Le sommet du G7 de Biarritz, premier rendez-vous international de ce niveau mis en scène par Emmanuel Macron, s'est conclu lundi par des promesses d'éclaircie sur les sujets les plus chauds du moment entre grands dirigeants de la planète - l'Iran, les relations Chine-Etats-Unis ou une taxe numérique - plutôt que par des accords en bonne et due forme.

Une "déclaration" succincte que le président français dit avoir rédigée de sa main, et non un long communiqué auquel la diplomatie française n'a jamais voulu croire, est venue clore ces trois journées de quasi-huis clos sur la côte basque.

"Il y avait beaucoup de nervosité au début de ce G7", a rappelé Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse. Au bout du compte, "ce à quoi nous avons tenu, c'est qu'un message d'unité, un esprit positif de discussion puisse ressortir et c'est ce qui est ressorti de nos échanges."

La déclaration, d'une page pas plus, recense une série de grands principes consensuels, comme un soutien à une trêve en Libye et un appel à éviter les violences à Hong Kong, théâtre depuis plusieurs semaines de manifestations massives.

Le document passe sous silence la question climatique, signe des désaccords persistants entre l'administration Trump, pour qui ce n'est pas une priorité, et les autres grandes puissances.

G7-TRUMP OUVRE LA PORTE À UNE DÉTENTE AVEC L'IRAN

BIARRITZ - Le président américain Donald Trump n'a pas fermé la porte lundi à une rencontre avec son homologue iranien Hassan Rohani après l'appel lancé en ce sens par Emmanuel Macron, qui a estimé que les conditions étaient réunies pour cet échange bilatéral et un accord entre Téhéran et Washington.

Véritable coup de théâtre, la venue surprise du chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif à Biarritz dimanche a permis "de dessiner un chemin", a estimé Emmanuel Macron. "Des discussions se sont amorcées" avec "des avancées".

Interrogé à ce sujet lors de la même conférence de presse, Donald Trump s'est dit prêt à rencontrer son homologue iranien "quand les circonstances seront réunies", jugeant réaliste la tenue d'une telle réunion dans les prochaines semaines.

Cette période apparente de détente intervient à quelques jours de l'ultimatum fixé par Téhéran aux Européens pour répondre à ses demandes concernant le respect de l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien.

Cet accord conclu entre Téhéran et le groupe 5+1 (États-Unis, Chine, Russie, Royaume-Uni, France et Allemagne) a été fragilisé en mai 2018 par la décision de Donald Trump de dénoncer ce texte qui encadre le programme nucléaire de Téhéran en échange d'une levée progressive des sanctions contre l'Iran.

AMAZONIE-LE G7 DÉBLOQUE UNE AIDE D'URGENCE DE $20 MILLIONS

BIARRITZ - Les dirigeants des pays du G7 vont débloquer "immédiatement" une aide d'urgence d'au moins 20 millions de dollars pour soutenir les pays touchés par les incendies qui ravagent l'Amazonie, a annoncé lundi Emmanuel Macron.

"Dans le mois qui vient nous construirons une initiative pour l'Amazonie qui sera officiellement lancée" lors de l'Assemblée générale de l'Onu fin septembre avec tous les pays de la région, a dit le chef de l'Etat français lors d'une conférence de presse à Biarritz, précisant travailler à une initiative similaire pour le continent africain.

La réponse du président brésilien Jair Bolsonaro a été sans surprise un rejet, sur le même ton acrimonieux que ses précédentes attaques personnelles contre Emmanuel Macron. "Nous ne pouvons accepter qu'un président, Macron, lance des attaques déraisonnables et gratuites sur l'Amazonie, ni dissimule ses intentions derrière 'l'alliance' du G7 pour 'sauver' l'Amazonie, comme si nous étions une colonie ou un no man's land", a-t-il écrit sur Twitter.

L'Amazonie est la plus grande forêt tropicale du monde et sa protection est considérée comme essentielle à la lutte contre le réchauffement climatique en raison des énormes quantités de dioxyde de carbone qu'elle peut absorber.

---

COMMERCE

TRUMP PROMET UN ACCORD AVEC LA CHINE, PÉKIN APPELLE AU CALME

BIARRITZ/PEKIN - Le président américain Donald Trump a affiché lundi son optimisme sur la possibilité de parvenir à un accord commercial avec la Chine en évoquant des signes positifs venant de Pékin, ramenant le calme sur les marchés financiers après les tensions de la semaine dernière.

A l'issue du sommet du G7 à Biarritz, Donald Trump s'est dit convaincu que Pékin souhaitait sincèrement conclure un accord, résultat selon lui d'une pression accrue et du risque de suppression de nombreux emplois en Chine.

Le vice-Premier ministre chinois Liu He, qui mène les négociations avec Washington, avait déclaré plus tôt dans la journée que Pékin souhaitait résoudre son différend commercial avec Washington "dans le calme".

Donald Trump a voulu voir dans cette déclaration un signe positif et a réaffirmé que des responsables chinois avaient appelé dans la nuit de dimanche à lundi leurs homologues américains pour proposer une reprise des négociations, bien que Pékin n'ait pas confirmé une telle initiative.

Les Bourses européennes ont effacé leurs pertes en réaction aux propos plus conciliants de Donald Trump, tandis que Wall Street a rebondi après sa chute de vendredi.

---

ITALIE-VERS UN ACCORD DE COALITION PD-M5S AVEC CONTE À LA TÊTE DU CONSEIL

ROME - Le Mouvement antisystème 5 étoiles (M5S) et le Parti démocrate (PD, centre gauche) semblaient lundi soir aux portes d'un accord pour former une nouvelle coalition gouvernementale après que le PD a fait un geste en levant son veto à la reconduction de Giuseppe Conte à la présidence du Conseil.

Le sort de Conte, qui a démissionné la semaine dernière après la décision de la Ligue (extrême droite) de faire éclater la coalition gouvernementale qu'elle avait formée avec le M5S, était vu ces derniers jours comme le principal obstacle à la constitution d'une coalition alternative.

Le M5S et le PD, qui se sont vivement opposés depuis les élections législatives de l'an passé, sont à la recherche d'un compromis leur évitant de revenir devant les électeurs à la faveur d'élections anticipées souhaitées par le chef de la Ligue, Matteo Salvini.

Après avoir initialement fixé mardi comme date butoir, le président italien Sergio Mattarella recevra mercredi les dirigeants du M5S et du PD, Luigi Di Maio et Nicola Zingaretti.

---

BRÉSIL

LULA DEVRAIT ÊTRE REJUGÉ, ESTIME UN JUGE DE LA COUR SUPRÊME

BRASILIA - L'ancien président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva devrait bénéficier d'un nouveau procès en raison des doutes sur l'impartialité du juge qui l'a condamné à 12 ans de prison pour corruption, a déclaré à Reuters un magistrat de la Cour suprême fédérale.

La fuite dans la presse de messages privés échangés entre le juge anticorruption Sergio Moro et les procureurs de l'opération "Lavage express" ("Lava Jato"), en juin, a jeté le doute sur les motivations de celui qui est aujourd'hui ministre de la Justice du président d'extrême droite Jair Bolsonaro.

Selon les partisans de Lula, qui n'a pas pu se présenter à l'élection présidentielle de l'an dernier en raison de sa condamnation, tout a été fait pour empêcher l'ancien président et son Parti des travailleurs de revenir au pouvoir.

---

LES DRONES ISRAÉLIENS SONT UNE "DÉCLARATION DE GUERRE", DIT LE LIBAN

BEYROUTH - Le président libanais Michel Aoun a déclaré lundi que son pays avait le droit de se défendre après la "déclaration de guerre" que représente selon lui la chute de deux drones israéliens dans la banlieue sud de Beyrouth.

"Ce qui s'est passé ressemble à une déclaration de guerre qui nous permet de faire usage de notre droit de défendre notre souveraineté", a déclaré Michel Aoun sur Twitter selon les services de la présidence.

Deux drones se sont écrasés dimanche avant l'aube dans la banlieue sud de Beyrouth, dominée par le Hezbollah. Le parti chiite soutenu par l'Iran a laissé entendre à l'armée israélienne qu'il pourrait lancer dans quelques jours une riposte à la frontière.

---

L'ARABIE ET LES ÉMIRATS VEULENT STABILISER LE SUD DU YÉMEN

ADEN - La coalition arabe conduite par l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis (EAU), qui combat depuis 2015 les rebelles houthis au Yémen, a mis sur pied lundi un comité chargé de ramener le calme dans le sud du pays, où des séparatistes ont pris le contrôle de la ville d'Aden.

Les provinces de Chaboua et d'Abyan sont situées à l'est d'Aden, ville où siège temporairement le gouvernement yéménite reconnu par l'Arabie saoudite et dont les forces séparatistes du sud du Yémen ont pris le contrôle.