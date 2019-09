L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 02H00 GMT (28/09)

DERNIÈRES TOUCHES À L'HOMMAGE À CHIRAC, "PERSONNALITÉ HORS NORME"

PARIS - Cérémonie populaire aux Invalides, minute de silence dans tout le pays et recueillement en Corrèze : en lien avec la famille de Jacques Chirac, l'exécutif mettait vendredi la dernière touche à l'hommage qui sera rendu à l'ancien président de la République, "personnalité politique hors norme" décédée jeudi.

Depuis l'annonce de la mort de cette figure de la Ve République, les hommages se multiplient pour saluer la mémoire de celui qui fut locataire de l'Elysée pendant douze ans (1995-2007), deux fois Premier ministre et maire de Paris.

Depuis 21h30 jeudi, quelque 1.700 personnes - selon la présidence - se sont pressées au palais de l'Elysée pour signer les livres de condoléances installés dans le vestibule d'honneur de l'hôtel d'Evreux devant une grande photo de Jacques Chirac, qui sera inhumé au cimetière du Montparnasse auprès de sa fille Laurence.

Au lendemain d'une allocution télévisée prononcée en début de soirée, Emmanuel Macron a de son côté évoqué en conseil des ministres "l'énergie et l'humanité" d'une "personnalité politique hors norme", a indiqué la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye.

Côté hommages, "différents échanges ont lieu entre le cabinet du président de la République et la famille de Jacques Chirac", a-t-elle poursuivi.

La dépouille de l'ancien chef de l'Etat sera présentée aux Invalides afin que les Français puissent lui rendre un dernier hommage dimanche à partir de 14h00, a dit Sibeth Ndiaye. "Lundi à midi, un hommage solennel sera rendu en l'église Saint-Sulpice en présence du président de la République, qui n'effectuera pas de discours à cette occasion", a-t-elle ajouté.

Le gouvernement et des chefs d'Etat et de gouvernement étrangers assisteront à cet office religieux célébré par l'archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit.

ROUEN "EST CLAIREMENT POLLUÉE", DIT LA MINISTRE DE LA SANTÉ

PARIS - L'incendie de l'usine Lubrizol a "clairement pollué" la ville de Rouen, a déclaré vendredi la ministre de la Santé, tout en relayant les messages rassurants du gouvernement face à une situation sans précédent qui inquiète la population.

Les autorités écartent tout risque de "toxicité aiguë" après le violent sinistre qui a englouti la fabrique d'additifs pour lubrifiants - classée Seveso en raison de la dangerosité des produits qu'elle abrite - et la pluie de suies qui a suivi.

Mais Agnès Buzyn, venue sur place avec la ministre de la Transition écologique à la suite des ministres de l'Intérieur et de l'Education nationale, a reconnu l'existence d'un risque sanitaire.

"La ville est clairement polluée", a-t-elle dit lors d'un point de presse. "Il faut imaginer cela (...) comme des galettes par exemple de goudron sur les plages. Si on voit des galettes de goudron sur les plages, on demandera aux enfants de ne pas les toucher et de se laver les mains", a-t-elle expliqué.

"C'est la même chose que nous demandons aux riverains: nettoyer ces suies, ces galettes, ces saletés, visuellement très repérables en mettant des gants", a-t-elle conseillé.

"C'est une usine qui produit des hydrocarbures : même s'ils ne sont pas en grande quantité, même s'ils sont très proches des seuils, ça n'est jamais bon pour la population de toucher ce genre de produits", a dit la ministre.

Elisabeth Borne a toutefois souligné qu'il n'y avait "pas de polluants anormaux dans les prélèvements effectués".

Quelque 200 pompiers sont venus à bout vendredi matin de l'incendie survenu dans la nuit de mercredi à jeudi, sans faire de victime parmi les 400 salariés de l'usine.

AFFAIRE UKRAINIENNE

LES DÉMOCRATES À LA CHAMBRE RÉCLAMENT DES DOCUMENTS À MIKE POMPEO

WASHINGTON - Les démocrates à la Chambre des représentants, qui ont lancé une procédure d'"impeachment" contre le président Donald Trump, ont poursuivi leur enquête vendredi en assignant à comparaître le secrétaire d'Etat Mike Pompeo afin qu'il transmette des documents concernant des contacts avec le gouvernement ukrainien.

A la suite d'un signalement transmis en août par un membre du renseignement américain à sa hiérarchie sur un entretien téléphonique du 25 juillet - au cours duquel Donald Trump a demandé au président ukrainien Volodimir Zelenski d'ouvrir une enquête sur Joe Biden, son potentiel rival démocrate pour 2020 - les parlementaires cherchent à déterminer si les actes de Donald Trump ont menacé la sécurité nationale et l'intégrité des élections américaines.

Les commissions des Affaires étrangères, du Renseignement et de la Surveillance ont programmé les auditions de cinq fonctionnaires du département d'Etat au cours des deux prochaines semaines, dont quatre d'entre eux ont été nommés dans la plainte du lanceur d'alerte.

Le 4 octobre, la commission du Renseignement va auditionner à huis clos l'inspecteur général du renseignement, Michael Atkinson, nommé par Donald Trump. Ce dernier avait estimé que la plainte du lanceur d'alerte était crédible.

Les commissions à la Chambre des représentants ont émis ces assignations après que l'administration Trump a dépassé la date limite de jeudi pour fournir des documents et des informations sur ses contacts avec les responsables ukrainiens, ainsi que sur l'appel téléphonique du 25 juillet.

SÉCURITÉ RENFORCÉE AVANT LA PRÉSIDENTIELLE EN AFGHANISTAN

KABOUL - L'Afghanistan a déployé plus de 100.000 soldats et policiers pour protéger les bureaux de vote avant l'élection présidentielle ce samedi que les taliban menacent de perturber par des attentats suicides et des tirs de roquettes.

Au cours de la dernière décennie, toutes les élections ont été le théâtre de violences en Afghanistan, où les taliban combattent les forces gouvernementales soutenues par les Etats-Unis, et exigent le retrait des troupes étrangères du pays.

Dix-huit candidats s'affronteront lors du scrutin présidentiel, mais seuls le président sortant Ashraf Ghani, qui brigue un second mandat de cinq ans, et le Dr. Abdullah Abdullah, chef de l'exécutif, ont une chance de l'emporter.

Le vainqueur aura un rôle essentiel en vue d'instaurer une paix durable avec les taliban et relancer les négociations entre les insurgés et les Etats-Unis, qui ont été annulées par Donald Trump le 7 septembre.

LES DIFFÉRENDS COMMERCIAUX RISQUENT D'ENTRAÎNER UNE RÉCESSION MONDIALE, AVERTIT WANG YI

NATIONS UNIES - Les différends commerciaux pourraient entraîner une récession mondiale, a averti vendredi le ministre chinois des affaires étrangères à la tribune de l'Onu, tout en assurant que Pékin était décidé à les résoudre de manière "calme, rationnelle et coopérative".

"La construction de murs ne résoudra pas les problèmes mondiaux et blâmer les autres pour ses propres ennuis ne fonctionne pas. Les leçons de la Grande Dépression ne doivent pas être oubliées", a déclaré Wang Yi.

"Les droits de douane et la provocation de différends commerciaux, qui bouleversent les circuits industriels et d'approvisionnement mondiaux, sapent le multilatéralisme ainsi que l'ordre économique et commercial mondial. Ils pourraient même plonger le monde dans la récession", a-t-il ajouté, évoquant les mesures prises par l'administration américaine.

LA COMPAGNIE AIGLE AZUR PLACÉE EN LIQUIDATION

PARIS - Le tribunal de commerce d'Evry (Essonne) a prononcé vendredi la liquidation de la compagnie aérienne Aigle Azur, jugeant les offres de reprise insuffisantes.

Le gouvernement s'est engagé à fournir "un accompagnement particulier" aux personnels "afin d’assurer un retour plus rapide à l’emploi".

La cessation d'activité de la compagnie sera effective vendredi à minuit (22h00 GMT), a précisé la présidente du tribunal, Sonia Arrouas, dans un communiqué.

Le tribunal a justifié sa décision par le fait qu'"aucune solution pérenne" n'a été proposée par les candidats à la reprise.

Fondée en 1946 et spécialiste des liaisons vers l'Algérie, Aigle Azur avait été placée en redressement judiciaire le 2 septembre à la suite de difficultés de trésorerie et contrainte d'interrompre ses vols, clouant 19.000 passagers au sol.