L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 02H00 GMT (29/04)

CORONAVIRUS-LA FRANCE OPTE POUR UN DÉCONFINEMENT PRUDENT DANS LA CRAINTE D'UNE NOUVELLE VAGUE

PARIS - Confinée depuis le 17 mars, la France va s'engager à partir du 11 mai dans une phase de déconfinement "progressive" et "différenciée", en fonction de l'intensité de la circulation du coronavirus dans les départements, et conditionnée à l'évolution de l'épidémie dans la crainte d'une nouvelle vague malgré une récente "décrue".

Très attendue, la "stratégie nationale de déconfinement" présentée mardi par Edouard Philippe a confirmé des pistes déjà esquissées ces dernières semaines, tout en laissant en suspens certaines questions qui ont été renvoyées à une date ultérieure - traçage numérique, réouverture des lycées, des cafés et des restaurants.

"Il nous faut progressivement, prudemment, mais aussi résolument, procéder à un déconfinement aussi attendu que risqué", a dit le Premier ministre devant 75 des 577 députés autorisés à assister à son discours à l'Assemblée nationale compte tenu des mesures de sécurité sanitaires en vigueur.

Si le confinement se relâchait d'ici au 11 mai, si le nombre de nouveaux cas journaliers n'était pas "dans la fourchette prévue", "nous ne déconfinerons pas le 11 mai, ou nous le ferons plus strictement", a-t-il prévenu. "Si tout est prêt le 11 mai, alors commencera une phase qui durera jusqu'au 2 juin", puis une nouvelle phase débutera "jusqu'à l'été".

Le déconfinement sera également différencié selon les territoires, la circulation du virus n'étant pas uniforme dans une France divisée entre des zones qui ont été sous tension (Grand-Est, Ile-de-France) et des zones très peu affectées.

Concrètement, le déconfinement sera différencié le 11 mai entre les départements classés "vert", où il sera appliqué largement, et ceux classés "rouge", où il prendra une forme plus stricte. Les départements classés "rouge" seront ceux où le taux de cas nouveaux sur une période de 7 jours reste élevé, où les capacités hospitalières en réanimation restent tendues ou qui ne seraient pas suffisamment prêts en matière de tests.

LE CORONAVIRUS A FAIT 367 MORTS DE PLUS EN FRANCE

PARIS - Le nouveau coronavirus a fait 367 morts supplémentaires en 24 heures en France pour un total de 23.660 décès depuis le 1er mars, a annoncé mardi la Direction générale de la Santé, qui a aussi fait état d'une baisse du nombre de personnes hospitalisées, notamment en réanimation.

Sur l'ensemble des décès, 14.810 se sont produits dans des hôpitaux et 8.850 dans des établissements sociaux et médico-sociaux, essentiellement des Ehpad, a précisé la DGS.

Le nombre de personnes hospitalisées pour leur contamination au coronavirus a diminué à 27.484, soit 571 de moins que lundi. Les services de réanimation traitaient mardi 4.387 patients atteints du COVID-19, soit 221 de moins.

L'ESPAGNE VISE UN RETOUR À LA NORMALE EN JUIN

MADRID - Le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a présenté mardi un plan en quatre volets de levée des mesures de confinement en vigueur dans le pays pour freiner l'épidémie de coronavirus, avec pour objectif affiché un retour à la normale d'ici la fin du mois de juin.

La levée du confinement débutera le 4 mai mais variera selon les régions en fonction de différents facteurs, dont le taux d'infection, le nombre de lits de soins intensifs disponibles et le respect des règles de distanciation sociale, a-t-il expliqué.

Les terrasses des restaurants pourront ouvrir avec une capacité limitée à 30% pendant la première phase de levée du confinement, a-t-il précisé.

LES USA DÉPASSENT LE MILLION DE CAS D'INFECTION, SELON UN DÉCOMPTE DE REUTERS

Le coronavirus a contaminé plus d'un million de personnes aux Etats-Unis, un bilan qui a doublé en l'espace de 18 jours et qui représente un tiers des cas officiellement comptabilisés dans le monde, montre un décompte établi mardi par Reuters.

Selon ce décompte, plus de 56.000 Américains sont décédés des suites du COVID-19, la maladie provoquée par le coronavirus apparu en décembre dernier en Chine.

Près de 30% des cas ont été enregistrés dans l'Etat de New York, épicentre américain de l'épidémie.

D'après un modèle élaboré par l'Université de Washington, plus de 74.000 Américains pourraient périr d'ici le 4 août, une prévision plus élevée que celle fournie par l'établissement le 22 avril quand il anticipait plus de 67.000 morts.

---

SYRIE-AU MOINS 40 CIVILS TUÉS DANS UNE EXPLOSION DANS LE NORD DU PAYS, SELON LA TURQUIE

ANKARA - Au moins 40 civils, dont 11 enfants, ont été tués mardi par l'explosion d'une bombe sur un camion citerne à Afrin, dans le nord de la Syrie, a déclaré le ministère turc de la Défense, attribuant cet attentat aux YPG, un mouvement kurde syrien.

La Turquie considère les YPG comme une organisation terroriste liée au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) présent sur son sol. Elle intervient militairement dans le nord de la Syrie pour les éloigner de sa frontière.

L'explosion survenue mardi est l'une des plus meurtrières survenues dans la région depuis que les forces soutenues par la Turquie en ont pris le contrôle.

Les YPG affirment ne pas prendre des civils pour cibles.

---

LIBAN-HEURTS LORS DE MANIFESTATIONS CONTRE LE COÛT DE LA VIE, UN MORT

TRIPOLI, Liban - Des manifestations contre les difficultés économiques croissantes au Liban ont éclaté à Tripoli, ville du nord du pays située à 80 km de la capitale Beyrouth, et se sont étendues mardi à d'autres villes, donnant lieu pour la deuxième nuit consécutive à des heurts et à l'incendie de banques.

Un manifestant a été tué dans la nuit de lundi à mardi à Tripoli, selon des sources sécuritaires et médicales, alors que la crise économique a alimenté le mouvement de contestation et de remise en cause des élites accusées de corruption qui a émergé en octobre dernier. Les circonstances de ce décès n'ont pas été établies pour le moment.

Le confinement instauré dans le but d'enrayer la propagation du coronavirus a accentué la pression sur l'économie du Liban, l'un des pays les plus lourdement endettés du monde, avec un effondrement de la monnaie, une inflation grandissante et un taux de chômage croissant.

---

BREXIT-DISCUSSIONS DANS L'IMPASSE SELON BRUXELLES - SOURCES

BRUXELLES - Les négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur leurs futures relations sont dans l'impasse sur fond de désaccords persistants, dans un contexte de pandémie de nouveau coronavirus, a-t-on appris de sources à Bruxelles.

Les laborieuses discussions autour du Brexit, qui ont repris la semaine dernière après avoir été suspendues au début de la flambée épidémique, ont rapidement achoppé, ont dit les sources.

"Nous sommes dans une impasse", a dit un diplomate qui suit les négociations visant à définir les futures relations commerciales entre l'UE et le Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni a quitté officiellement le bloc le 31 janvier après trois ans de discussions délicates qui n'ont par ailleurs pas permis d'aboutir à une solution définitive sur la question de la frontière irlandaise - seule frontière terrestre entre l'UE et le Royaume-Uni.

---

CÔTE D'IVOIRE-GUILLAUME SORO CONDAMNÉ À 20 ANS DE PRISON

ABIDJAN - Guillaume Soro, candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, a été condamné mardi par contumace à 20 ans de prison pour détournement de fonds, a annoncé le juge chargé de son procès.

Le verdict a été prononcé à l'issue d'un procès de quelques heures auquel ont refusé de participer les avocats de l'ancien rebelle. La défense affirme que les accusations portées contre Soro, actuellement en exil en Europe, visent à l'empêcher de participer au scrutin présidentiel d'octobre prochain.

---

LE BOEING 737MAX CLOUÉ AU SOL AU MOINS JUSQU'EN AOÛT-SOURCES WASHINGTON - Le 737 MAX devrait rester cloué au sol au moins jusqu'en août, Boeing rencontrant toujours des difficultés pour résoudre des problèmes informatiques, a-t-on appris de plusieurs sources proches du dossier.

Le très gros porteur est interdit de vol depuis mars 2019 et deux catastrophes aériennes meurtrières.

Son retour en service pourrait même attendre l'automne, ont dit les sources.