L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 02H00 GMT (29/09)

LA QUALITÉ DE L'AIR EST "NORMALE" À ROUEN, ASSURE LE PRÉFET

PARIS - Le préfet de Seine-Maritime a assuré samedi que la qualité de l'air à Rouen était "normale" et "habituelle" trois jours après le violent incendie de l'usine Lubrizol, dont les conséquences sanitaires et écologiques inquiètent la population.

Le sinistre qui s'est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi dans cette fabrique d'additifs pour lubrifiants - classée Seveso en raison de la dangerosité des produits qu'elle abrite - a été éteint vendredi par les pompiers, mais les conséquences en sont toujours prégnantes dans Rouen et son agglomération.

Une odeur incommodante persiste et des suies noires se sont déposées un peu partout, y compris sur les cultures, parfois en petites galettes, telles des galettes de goudron. L'origine de l'incendie n'est toujours pas déterminée.

Le procureur de la République de Rouen, Pascal Prache, a annoncé samedi dans un communiqué que l'enquête ouverte jeudi pour "destructions involontaires par l'effet d'une explosion ou d'un incendie" était élargie à "mise en danger d'autrui" à la suite de plaintes "portées à la connaissance du parquet".

Les analyses effectuées pour détecter dans l'air d'éventuelles concentrations d'oxyde d'azote et de soufre, de monoxyde de carbone et d'hydrogène sulfuré notamment, sont "encourageantes", a déclaré samedi après-midi le préfet, Pierre-André Durand, lors d'un point de presse.

"Nous sommes à un état habituel de la qualité de l'air à Rouen", a-t-il indiqué. La situation est "normale" à l'exception du site Seveso, proche de la Seine, où "une présence de benzène" a été détectée.

Venue sur place vendredi, la ministre de la Santé Agnès Buzyn avait estimé que Rouen était "clairement polluée".

---

MARION MARÉCHAL ENTRETIENT LES SPÉCULATIONS SUR SON AVENIR

PARIS - Marion Maréchal a envoyé samedi un nouveau signe de sa volonté de peser dans le débat politique, sans faire encore le retour que guettent ses soutiens impatients, en réunissant à Paris des figures du conservatisme français, quitte à irriter son parti d'origine, le Rassemblement national.

Cette très médiatisée "convention de la droite", comme l'ont baptisée les organisateurs, permet à la nièce de Marine Le Pen de continuer à exister dans le coeur de ses sympathisants et de mettre en musique son grand dessein : réaliser l'union des droites en abattant la cloison entre Les Républicains et l'extrême droite.

Dans ce but, ont été conviés le polémiste Eric Zemmour, l'autre vedette du jour, un eurodéputé RN en la personne de Gilbert Collard, un député LR, Xavier Breton, le maire de Béziers, Robert Ménard, et une vingtaine d'autres intellectuels et hommes politiques habitués à naviguer dans les mêmes eaux.

"Je crois que le grand basculement politique auquel nous aspirons s'opérera précisément par ce type d'initiatives, par la multiplication des îlots de résistance au sein de la société civile", a déclaré Marion Maréchal, balayant la perspective d'"un homme providentiel" ou d'"une femme providentielle".

"J'entends les impatiences et les frustrations (...) mais qui peut sincèrement imaginer que nos idées arriveront au pouvoir sans avoir préalablement brisé les barrières partisanes d'hier?", a-t-elle poursuivi en appelant à "bâtir sur le roc" non "sur des coups médiatiques".

Marion Maréchal, qui n'a pas évoqué 2022, a invité à "rompre définitivement avec la droite des experts-comptables". "Ce ne sont pas seulement des ambitions de droite, ce sont des ambitions françaises", a-t-elle lancé.

---

THOMAS COOK FRANCE EN CESSATION DE PAIEMENT

PARIS - Thomas Cook France, filiale du voyagiste britannique en faillite Thomas Cook, a annoncé vendredi soir dans un communiqué avoir déposé une déclaration de cessation de paiements auprès du tribunal de commerce de Nanterre.

Cette déclaration est un préalable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Une audience est prévue mardi au tribunal de commerce, dit Thomas Cook France qui emploie 780 collaborateurs, dispose de 172 agences de voyages en propre et réalise un chiffre d’affaires de 425 millions d'euros.

Thomas Cook France dit compter actuellement un peu plus de 7.000 clients en vacances.

Thomas Cook, la plus vieille agence de voyage de la planète, a annoncé lundi sa mise en liquidation judiciaire, forçant les autorités à rapatrier des centaines de milliers de voyageurs à travers le monde.

---

AFGHANISTAN-TRÈS FAIBLE PARTICIPATION À LA PRÉSIDENTIELLE

KABOUL - Les bureaux de vote ont fermé samedi soir en Afghanistan au terme d'une journée émaillées de violences en ce jour de premier tour d'élection présidentielle marqué par une très faible participation.

Les premiers résultats ne sont pas attendus avant le 17 octobre et les chiffres définitifs devraient être communiqués le 17 novembre. Si aucun candidat n'obtient 51% des suffrages, un second tour sera organisé ultérieurement.

La journée a été jalonnée de violences commises par les taliban dans plusieurs villes du pays, dissuadant les électeurs de se rendre aux urnes.

Plus de 100.000 soldats et policiers ont été déployés pour protéger les bureaux de vote avant le scrutin que les insurgés ont promis de perturber par des attentats suicides et des tirs de roquettes.

---

AFFAIRE UKRAINIENNE

LES DÉMOCRATES À LA CHAMBRE RÉCLAMENT DES DOCUMENTS À MIKE POMPEO

WASHINGTON - Les démocrates à la Chambre des représentants, qui ont lancé une procédure d'"impeachment" contre le président Donald Trump, ont poursuivi leur enquête vendredi en assignant à comparaître le secrétaire d'Etat Mike Pompeo afin qu'il transmette des documents concernant des contacts avec le gouvernement ukrainien.

A la suite d'un signalement transmis en août par un membre du renseignement américain à sa hiérarchie sur un entretien téléphonique du 25 juillet - au cours duquel Donald Trump a demandé au président ukrainien Volodimir Zelenski d'ouvrir une enquête sur Joe Biden, son potentiel rival démocrate pour 2020 - les parlementaires cherchent à déterminer si les actes de Donald Trump ont menacé la sécurité nationale et l'intégrité des élections américaines.

Les commissions des Affaires étrangères, du Renseignement et de la Surveillance ont programmé les auditions de cinq fonctionnaires du département d'Etat au cours des deux prochaines semaines, dont quatre d'entre eux ont été nommés dans la plainte du lanceur d'alerte.

Le 4 octobre, la commission du Renseignement va auditionner à huis clos l'inspecteur général du renseignement, Michael Atkinson, nommé par Donald Trump. Ce dernier avait estimé que la plainte du lanceur d'alerte était crédible.

Les commissions à la Chambre des représentants ont émis ces assignations après que l'administration Trump a dépassé la date limite de jeudi pour fournir des documents et des informations sur ses contacts avec les responsables ukrainiens, ainsi que sur l'appel téléphonique du 25 juillet.