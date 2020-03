L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 02H00 GMT (30/03)

CORONAVIRUS

LA FRANCE ENREGISTRE 292 MORTS DE PLUS

PARIS - Le nouveau coronavirus a fait 2.606 morts en milieu hospitalier en France depuis le 1er mars, a déclaré dimanche le directeur général de la Santé, soit 292 de plus que la veille, la progression quotidienne la moins importante en quatre jours.

Le nombre de personnes contaminées dans le pays atteint désormais 40.174 contre 37.575 dans le précédent bilan fourni samedi, a dit Jérôme Salomon.

Quelque 7.132 personnes sont sorties guéries de l'hôpital et 19.354 sont encore hospitalisées, dont 4.632 dans un état grave dans les services de réanimation, soit 359 de plus que la veille.

Jérôme Salomon a souligné que l'évolution du nombre d'admissions dans les services de réanimation serait un facteur primordial pour mesurer l'efficacité du confinement de la population en vigueur depuis le 17 mars, soit presque deux semaines, la durée moyenne d'incubation et d'évolution des symptômes.

Ce confinement, prolongé jusqu'au 15 avril, doit permettre de ralentir la propagation du coronavirus et donc d'éviter une saturation du système de soins.

"C'est ce nombre quotidien d'entrées en réanimation que nous allons analyser pour évaluer l'impact initial du confinement national dès la fin de cette semaine", a dit le directeur général de la Santé.

L'AMENDE CONFINEMENT FIXÉE À 200 EUROS EN FRANCE EN CAS DE RÉCIDIVE

PARIS - L'amende pour non-respect du confinement en France a été fixée à 200 euros en cas de récidive dans les 15 jours, qui correspond à une contravention de 5e classe, montre un décret gouvernemental publié dimanche au Journal officiel.

"Les montants de l'amende forfaitaire et de l'amende forfaitaire majorée s'élèvent respectivement à 200 et 450 euros", indique ce décret "relatif à la forfaitisation de la contravention de la 5e classe réprimant la violation des mesures édictées en cas de menace sanitaire grave et de déclaration de l'état d'urgence sanitaire".

Le montant de l'amende pour une première infraction, qui correspond à une contravention de 4e classe, est maintenu à 135 euros avec une majoration à 375 euros en cas de non-paiement dans les délais, a précisé le ministère de l'Intérieur.

ENVIRON 2,2 MILLIONS DE SALARIÉS FRANÇAIS EN CHÔMAGE PARTIEL - PÉNICAUD

PARIS - Environ 220.000 entreprises françaises avaient demandé vendredi à bénéficier du chômage partiel en raison de l'épidémie de coronavirus et 2,2 millions de salariés sont concernés, a déclaré dimanche la ministre du Travail Muriel Pénicaud. "A la date de vendredi soir, nous avions 220.000 entreprises qui avaient demandé le chômage partiel pour tout ou partie de leurs salariés, 65.000 de plus que la veille", a dit Muriel Pénicaud lors du Grand Jury RTL/LCI/Le Figaro. "Cela concerne 2,2 millions de salariés, 600.000 de plus que la veille."

"Je rappelle que le but du chômage partiel, (...) c'est d'éviter les licenciements", a-t-elle ajouté.

Les principaux domaines concernés sont l'industrie, l'hébergement, la restauration, la construction, le commerce non-alimentaire et les garages, a précisé la ministre du Travail.

Le dispositif de "chômage partiel" mis en place par l'Etat prévoit une indemnisation des salariés correspondant à 70% de leur rémunération brute horaire et une allocation pour les entreprises - 7,74 euros par heure chômée pour celles employant jusqu’à 250 salariés et de 7,23 euros pour celles comptant 251 salariés et plus.

LE BILAN EN ITALIE PASSE À 10.779 MORTS, PRÈS DE 100.000 CONTAMINÉS

ROME - Le bilan de l'épidémie de coronavirus en Italie s'est élevé à 10.779 morts, soit 756 de plus que la veille, a annoncé dimanche l'Agence de la protection civile.

Il s'agit de la deuxième baisse consécutive du nombre de morts quotidien après le record de 919 décès signalés vendredi, puis 889 samedi.

Le nombre de personnes contaminées s'établit désormais à 97.689 dans le pays, le plus touché d'Europe, contre 92.472 auparavant. Cela représente la plus faible progression en un jour depuis mercredi.

Sur l'ensemble des personnes contaminées, 13.030 étaient complètement guéries dimanche, contre 12.384 samedi. Quelque 3.906 personnes se trouvent en soins intensifs, contre 3.856 la veille.

LE BILAN AU ROYAUME-UNI S'ALOURDIT À 1.228 MORTS

LONDRES - Le bilan du coronavirus au Royaume-Uni s'est alourdi à 1.228 décès, soit 209 morts de plus que la veille, selon les chiffres fournis dimanche par les autorités.

Ce bilan a été arrêté samedi à 17h00 GMT.

Le pays a annoncé samedi avoir franchi la barre des 1.000 morts (1.019) après avoir enregistré 260 nouveaux décès en 24 heures.

TRUMP ABANDONNE L'IDÉE DE ROUVRIR LES ENTREPRISES D'ICI MI-AVRIL

WASHINGTON -Donald Trump a annoncé dimanche qu'il allait prolonger jusqu'au 30 avril les recommandations visant à ralentir la propagation du nouveau coronavirus dans le pays, abandonnant l'idée de faire repartir l'économie américaine d'ici mi-avril.

Ce revirement du président américain intervient alors que le bilan a franchi les 2.400 mort aux Etats-Unis, soit un quasi-doublement en trois jours.

Les Etats-Unis sont déjà le pays le plus touché au monde avec plus de 141.000 cas de contamination au coronavirus responsable de la maladie Covid-19, selon un décompte de Reuters.

"Le pic du taux de mortalité devrait avoir lieu dans deux semaines", a déclaré Donald Trump lors d'une conférence de presse à la Maison blanche.

Plus tôt samedi, Anthony Fauci, directeur de l'Institut national des maladies allergiques et infectieuses, a estimé sur CNN que la pandémie née en Chine pourrait provoquer la mort de 100.000 à 200.000 personnes aux Etats-Unis.

La proposition de Donald Trump de rouvrir l'économie d'ici le 12 avril, à Pâques, a été vivement critiquée de la part des gouverneurs des Etats faisant face à un nombre croissant de nouveaux cas d'infection.

Interrogé lors de sa conférence de presse si l'idée de lever les mesures de restrictions à la mi-avril était une erreur, Donald Trump a répondu qu'il s'agissait d'un "simple voeu" et qu'il pensait désormais que le pays pourrait être sur la voie de la reprise d'ici le 1er juin.

LE BILAN EN IRAN GRIMPE À 2.640 MORTS

DUBAI - Le bilan des décès dus au coronavirus en Iran s'élève désormais à 2.640 et le nombre de personnes infectées à 38.309, rapportent dimanche les autorités sanitaires.

"Au cours des dernières 24 heures, nous avons eu 123 morts et 2.901 personnes ont été infectées", a précisé sur Twitter Alireza Vahabzadeh, conseiller du ministère de la Santé, ajoutant que 12.391 personnes étaient guéries.

Le porte-parole du ministère de la Santé a déclaré à la télévision publique que 3.467 personnes étaient dans un état critique. "La moyenne d'âge des personnes décédées est de 69 ans", a ajouté Kianush Jahanpur.

Une interdiction des déplacements interurbains a été décrétée jeudi en Iran alors que les festivités du Nouvel an perse, Norouz, ont commencé le 20 mars. Les Iraniens sont appelés à rester chez eux et les écoles, universités, centres culturels et sportifs ont été temporairement fermés