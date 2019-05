L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 02H00 GMT (30/05)

ISRAËL

LA KNESSET DISSOUTE, DE NOUVELLES LÉGISLATIVES EN SEPTEMBRE

JERUSALEM - Les députés israéliens ont décidé dans la nuit de mercredi à jeudi de dissoudre le Parlement après que le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu a échoué à former un gouvernement de coalition dans le délai qui lui était imparti.

Il s'agit d'un bouleversement sans précédent dans l'histoire politique du pays et d'une sévère déconvenue pour Benjamin Netanyahu, qui ambitionnait d'accomplir un cinquième mandat à la tête du gouvernement suite à la courte victoire de son parti, le Likoud, aux élections législatives du 9 avril dernier.

Un nouveau scrutin aura lieu le 17 septembre prochain.

Le vote de la Knesset, dont les députés se sont prononcés à 74 voix contre 45 en faveur d'une dissolution, a eu lieu quelques minutes après minuit et l'expiration du délai fixé à Netanyahu pour former un gouvernement.

Le Premier ministre sortant n'a pas été en mesure de trouver une majorité absolue à la Knesset, faute d'être parvenu à s'entendre avec les partis de droite, d'extrême droite et ultraorthodoxes. --- LA CE DEMANDE À L'ITALIE DE S'EXPLIQUER SUR SON DÉFICIT BRUXELLES - La Commission européenne a demandé officiellement mercredi à l'Italie de s'expliquer sur la détérioration de ses finances publiques, a-t-on appris de source officielle de l'Union, une démarche qui pourrait aboutir dès la semaine prochaine à l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre Rome.

L'envoi d'une lettre de demande d'explications est prévu par les règles communautaires lorsque la dette publique d'un pays de l'Union dépasse le seuil de 60% du produit intérieur brut (PIB) et que le gouvernement ne la réduit pas.

La lettre à Rome a été envoyée après la réunion du collège des commissaires européens mercredi, a précisé un responsable de l'UE à Reuters. Le gouvernement italien a jusqu'à vendredi pour y répondre.

Interrogé sur l'éventualité de mesures de réduction du déficit en réponse à la demande de Bruxelles, le vice-président du Conseil italien Matteo Salvini a répondu que le gouvernement n'augmenterait jamais les prélèvements obligatoires.

---

UNION-LA CANDIDATURE DE WEBER "N'A PAS LIEU D'ÊTRE", CROIT NDIAYE

PARIS - La candidature du conservateur allemand Manfred Weber, soutenu par Angela Merkel, à la présidence de la Commission européenne "n'a pas lieu d'être", a déclaré mercredi la porte-parole du gouvernement français qui appelle Berlin "au compromis".

Les négociations sur les postes-clés de l'UE, qui ont débuté mardi à la suite des élections européennes, ont mis en lumière de nouvelles divergences entre la chancelière allemande et Emmanuel Macron.

La France rejette la règle du "Spitzenkandidat" qui veut que la "tête de liste" du groupe arrivé en tête aux élections au Parlement européen prenne la présidence de la Commission. En l'occurrence, il s'agit de Manfred Weber, tête de liste du Parti populaire européen (PPE) qui reste la première force à Strasbourg.

"Je crois que cette candidature n'a pas lieu d'être", a déclaré Sibeth Ndiaye sur France Inter.

VOIR AUSSI

LE POINT sur les élections européennes

RÉSULTATS pays par pays

TABLEAU des estimations du Parlement européen

---

BREXIT: JOHNSON RENVOYÉ DEVANT UN TRIBUNAL POUR MENSONGE

LONDRES - Boris Johnson, candidat à la succession de Theresa May à la tête du gouvernement britannique, devra répondre devant la justice d'accusations de mensonges lors de la campagne et après le référendum de juin 2016 sur le Brexit.

Dans un arrêt rendu mercredi, la juge Margot Coleman, de la Westminster Magistrates' Court de Londres, a estimé que les plaintes déposées contre l'ancien ministre des Affaires étrangères et ex-maire de la capitale étaient recevables.

Les plaignants, qui lui reprochent un manquement aux exigences d'une charge publique, l'accusent d'avoir menti en affirmant que l'appartenance à l'Union européenne coûtait chaque semaine 350 millions de livres sterling à la Grande-Bretagne.

Dans son arrêt, la juge Coleman ne se prononce pas sur le fond mais estime qu'un procès doit avoir lieu.

VOIR AUSSI

ENCADRE-Onze candidats à la succession de Theresa May

LE POINT sur les négociations du Brexit

---

UN SEPTIÈME DJIHADISTE FRANÇAIS CONDAMNÉ À MORT EN IRAK

BAGDAD - Un Français et un Tunisien ont été condamnés à mort mercredi à Bagdad pour avoir rejoint les rangs de l'État islamique, a annoncé un procureur irakien interrogé par Reuters.

Ce verdict porte à sept le nombre de ressortissants français condamnés à la peine capitale en Irak, a-t-il précisé, ajoutant que cinq autres en sont passibles et connaîtront probablement le même sort.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a assuré mardi que Paris faisait le nécessaire pour éviter la peine capitale à ses ressortissants.

---

USA/ENQUÊTE RUSSE

IL ÉTAIT IMPOSSIBLE D'INCULPER TRUMP, DIT MUELLER

WASHINGTON - Le procureur spécial Robert Mueller, qui a enquêté pendant près de deux ans sur les ingérences russes dans l'élection présidentielle américaine de 2016, a déclaré mercredi qu'il était impossible d'inculper Donald Trump dans cette affaire en raison des règles en vigueur au département de la Justice.

Ces règles prévoient qu'un président en exercice bénéficie d'une immunité qui le protège contre des poursuites pénales.

"Inculper le président pour un motif criminel n'était pas une option que nous pouvions envisager", a déclaré Robert Mueller, qui s'exprimait publiquement pour la première fois depuis la remise de son rapport en avril.

"Nous avons conclu que nous ne pourrions parvenir à une intime conviction, ni dans un sens, ni dans l'autre sur la question de savoir si le président avait commis un délit", a-t-il ajouté.

L'ancien directeur du FBI a ajouté que, s'il avait acquis la certitude que Donald Trump n'avait pas commis de délit, il l'aurait indiqué dans son rapport.

Donald Trump affirme pour sa part que ce rapport l'innocente totalement et a écrit sur Twitter que "l'affaire est close".

---

USA-LES ÉLUS DE LOUISIANE ADOPTENT UN TEXTE RÉFORMANT L'IVG

La Chambre des représentants de Louisiane, contrôlée par les républicains, a adopté mercredi un projet de loi interdisant l'avortement dès lors que des battements du coeur de l'embryon sont décelables, une évolution dans le développement in utero qui peut intervenir dès la sixième semaine.

Le texte devait être soumis au gouverneur démocrate de Louisiane, John Bel Edwards, qui avait auparavant laissé entendre qu'il le promulguerait en loi.

Seize Etats américains ont déjà reformé cette année la législation sur l'avortement, dans le cadre d'une campagne nationale ayant pour but d'amener la Cour suprême des Etats-Unis à revenir sur ce droit constitutionnel reconnu depuis 1973.

---

LE CDG EXPRESS NE SERA PAS PRÊT POUR LES JO DE 2024

PARIS - La mise en service de la future ligne ferroviaire CDG Express est reportée à fin 2025 pour "limiter l'impact des travaux" sur les populations concernées et ne sera donc pas effective pour les Jeux olympiques de Paris en 2024 comme annoncé initialement, a annoncé mercredi la ministre des Transports.

Ce projet de liaison entre la gare de l'Est, à Paris, et le terminal 2 de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle est contesté par des habitants et élus d'Ile-de-France qui font notamment valoir les incidences du chantier sur le trafic du RER B (900.000 usagers par jour).

Dans un rapport remis le 18 avril au gouvernement, le préfet d'Ile-de-France Michel Cadot souligne "l'extrême difficulté à conduire l'ensemble des travaux dans leur programmation actuelle, c'est-à-dire pour décembre 2023".

---

NISSAN NE VOIT PAS D'ASPECTS NÉGATIFS AU PROJET RENAULT-FIAT

TOKYO - Hiroto Saikawa, le directeur général de Nissan 7201.T, a déclaré mercredi ne pas voir d'aspects négatifs particuliers dans le projet de fusion proposé par Fiat Chrysler Automobiles (FCA) à Renault.

S'exprimant devant la presse à l'issue d'une rencontre entre le constructeur japonais et ses deux partenaires d'alliance que sont Renault et Mitsubishi, il a ajouté voir des opportunités dans ce projet.

Renault a annoncé lundi qu'il allait étudier avec intérêt l'ambitieux projet de fusion que lui a présenté Fiat Chrysler Automobiles et qui donnerait naissance au troisième constructeur automobile mondial.