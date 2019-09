L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 02H00 GMT (30/09)

HOMMAGE SOLENNEL À JACQUES CHIRAC À SAINT-SULPICE

PARIS - Un hommage solennel sera rendu ce lundi, journée de deuil national en France, à l'ancien président de la république Jacques Chirac en présence d'Emmanuel Macron et de plusieurs dizaines de chefs d'Etat et de gouvernement.

Le président russe Vladimir Poutine, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, le président allemand Frank-Walter Steinmeier sont notamment annoncés.

Des milliers de personnes se sont recueillies dimanche devant la dépouille de Jacques Chirac à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, à Paris.

Selon un sondage Ifop publié dans Le Journal du Dimanche, Jacques Chirac a été le meilleur président de la Ve République pour 30% des Français, à égalité avec le général de Gaulle.

Marine Le Pen a annoncé dimanche qu'elle ne se rendrait pas à l'hommage solennel qui sera rendu lundi à Jacques Chirac en l'église Saint-Sulpice.

"C'est avec regret que nous prenons acte du refus de la famille Chirac de respecter les usages républicains, en permettant à tous les représentants élus du peuple français de se rendre demain à la cérémonie d'hommage à l'ancien Président", a écrit la dirigeante du Rassemblement national sur Twitter.

---

SITUATION "GRAVE" À ROUEN, CONCÈDE DARMANIN, QUI PROMET TOUTE LA TRANSPARENCE

PARIS - L'action des pouvoirs publics est à la hauteur de la gravité de la situation à Rouen, où les conséquences sanitaires et écologiques de l'incendie de l'usine Lubrizol, classée Seveso, inquiètent la population, a déclaré dimanche Gérald Darmanin.

Le préfet de Seine-Maritime a assuré samedi que la qualité de l'air dans l'agglomération rouennaise était "normale" trois jours après le violent sinistre, qui a amené les autorités à décider des mesures de précaution sanitaires, telles que le gel des cultures et des récoltes.

De nombreux riverains, des associations de défense de l'environnement mais aussi les partis écologiste et de gauche reprochent au gouvernement un manque de transparence dans la gestion de l'incident. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a réclamé samedi sur Twitter la création d'une commission d'enquête parlementaire.

---

ÉLECTIONS ANTICIPÉES EN AUTRICHE, LES CONSERVATEURS VICTORIEUX

VIENNE - Les conservateurs de l'ÖVP emmenés par chancelier Sebastian Kurz ont enregistré un très large succès lors des élections législatives anticipées organisées dimanche en Autriche et dont le résultat ouvre la voie à une reconduction du jeune dirigeant à la tête du gouvernement.

La coalition formée par l'ÖVP et le FPÖ (extrême droite) a volé en éclats après la démission du vice-chancelier Heinz-Christian Strache, provoquée par la diffusion d'une vidéo, tournée en caméra cachée en 2017, dans laquelle on le voit proposer, en échange d'un soutien politique et financier, des contrats publics à une femme se disant la nièce d'un oligarque russe.

Crédité de 37,% des voix par le sondeur SORA, l'ÖVP sort indemne de ce scandale et affiche une progression de près de 5 points par rapport aux législatives de 2017, ce qui devrait lui permettre de négocier aisément la formation d'une nouvelle coalition gouvernementale.

Le FPÖ, au contraire, se situe autour de 16%, et accuse ainsi une baisse de près de dix points par rapport au dernier scrutin.

Avec 21,8% des suffrages, les sociaux-démocrates du SPÖ arrivent en deuxième position, tout en enregistrant un recul de près de quatre points. Les écologistes ont quant à eux réuni 14,1% des voix, devant les libéraux pro-européens de NEOS (8%).

---

RUSSIE-L'OPPOSITION SE MOBILISE EN MASSE À MOSCOU

MOSCOU - Quelque 20.000 personnes, selon la police, se sont rassemblées dimanche à Moscou pour protester contre la répression policière du mouvement de contestation lancé à la mi-juillet contre le Kremlin, accusé d'avoir faussé le scrutin municipal du 8 septembre, a rapporté Interfax.

Plusieurs manifestants ont été arrêtés depuis juillet, et certains condamnés à des peines d'emprisonnement allant jusqu'à quatre ans. Ils protestaient contre l'exclusion de candidats de l'opposition russe des récentes élections locales.

La manifestation de dimanche a été autorisée par la municipalité de Moscou. Les participants entendaient faire pression sur l'exécutif russe pour obtenir la libération des opposants emprisonnés.