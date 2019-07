L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 02H00 GMT (31/07)

LA CORÉE DU NORD A TIRÉ DES MISSILES BALISTIQUES À COURTE PORTÉE

SEOUL - La Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques à courte portée mercredi matin, a rapporté l'armée sud-coréenne, six jours après de précédents essais destinés à afficher le mécontentement de Pyongyang à l'égard d'exercices militaires conjoints prévus par les Etats-Unis et la Corée du Sud en août.

Ces tirs ont été effectués depuis la péninsule de Hodo, sur la côte est du pays d'où avaient aussi été lancés les missiles la semaine dernière, a indiqué l'état-major de l'armée sud-coréenne, précisant ensuite qu'il s'agissait de missiles balistiques et que ceux-ci ont parcouru environ 250 km en vol.

La Corée du Nord a décrit les tirs effectués la semaine dernière, auxquels a assisté le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, comme une mise en garde à l'égard de son voisin du Sud pour sa coopération militaire avec les Etats-Unis.

Kim Jong-un et le président américain Donald Trump sont convenus lors de leur rencontre à la frontière démilitarisée entre les deux Corées, le 30 juin dernier, de relancer les discussions sur la dénucléarisation de la péninsule qui sont dans l'impasse depuis le sommet de Hanoï de février dernier.

Donald Trump et son secrétaire d'Etat Mike Pompeo avaient minimisé les essais effectués par Pyongyang la semaine dernière, Pompeo continuant de se montrer optimiste quand à une sortie de crise diplomatique avec la Corée du Nord.

---

NUCLÉAIRE IRANIEN: LES USA VONT RENOUVELER LES EXEMPTIONS DE PROJETS DE NON-PROLIFÉRATION - PRESSE

WASHINGTON - Les Etats-Unis vont annoncer le renouvellement des exemptions de certains projets de non-prolifération liés à l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien qui autorisent Russie, Chine et plusieurs pays de l'Union européenne à poursuivre la coopération avec l'Iran, a rapporté mardi le Washington Post.

Selon le journal, faisant état d'une réunion la semaine dernière, le président Donald Trump s'est rangé derrière la position du secrétaire au Trésor Steven Mnuchin qui est favorable à une prolongation de ces dérogations, au détriment du secrétaire d'Etat Mike Pompeo et du conseiller à la Sécurité nationale John Bolton, opposés à une telle démarche.

Dans le cadre de l'accord international signé en 2015, que Donald Trump a dénoncé en mai 2018, l'Iran s'est engagé à transformer ses installations nucléaires d'Arak et de Fordow de façon à rendre plus difficile la production de matières fissiles utilisables à des fins militaires.

Mike Pompeo a prolongé en mai dernier des exemptions accordées à la Russie, la Chine et l'UE pour une durée de 90 jours - contre 180 auparavant.

---

RDC-UN DEUXIÈME CAS DE FIÈVRE EBOLA SIGNALÉ À GOMA

GOMA - Les autorités sanitaires de la République démocratique du Congo (RDC) ont annoncé mardi un cas de fièvre hémorragique Ebola à Goma, le deuxième enregistré en juillet dans cette ville d'un million d'habitants dans l'est du pays.

Goma se trouve à plus de 350 km de la région où un nouveau foyer de l'épidémie s'est déclaré l'été dernier. Le virus a infecté plus de 2.500 personnes, dont 1.600 ont trouvé la mort.

---

RUSSIE-LE MAIRE DE MOSCOU MET EN GARDE LES MANIFESTANTS

MOSCOU - Le maire de Moscou Sergueï Sobianine, un proche du président Vladimir Poutine, a averti mardi l'opposition qu'il ne laissera pas les manifestants plonger la capitale russe dans "l'anarchie".

Samedi dernier, la police est intervenue dans le centre de Moscou pour disperser une manifestation interdite. Il y a eu un millier d'interpellations et environ 70 blessés.

Commentant pour la première fois ces événements sur la chaîne de télévision TV Centre, Sergueï Sobianine a rendu hommage aux forces de sécurité pour leur "réaction appropriée" face à des "désordres sciemment préparés".

Les manifestants, a-t-il dit, "ont tenté de bloquer les routes, de bloquer les rues et d'attaquer les policiers. Ils ont forcé la police à faire usage de la force".

---

FRANCE-LA CROISSANCE RALENTIT À 0,2% AU DEUXIÈME TRIMESTRE

PARIS - La croissance de l'économie française a ralenti au deuxième trimestre sous l'effet d'une consommation des ménages qui reste poussive, son rebond espéré avec les gains récents de leur pouvoir d'achat tardant à se concrétiser.

L'investissement des entreprises a lui été plus dynamique que prévu au cours de trois derniers mois mais elles ont préféré réduire leurs stocks face aux incertitudes sur l'environnement international.

Selon la première estimation publiée mardi par l'Insee, le produit intérieur brut de la deuxième économie de la zone euro a augmenté de 0,2% sur la période avril-juin.

A ce niveau, une croissance de 0,5% sera nécessaire au cours des deux prochains trimestres, selon les calculs de Reuters, pour atteindre l'objectif de 1,4% du gouvernement, alors que l'Insee ne la voit pas dépasser 0,3% sur chaque période.

---

NOUVELLE JOURNÉE DE MOBILISATION DANS LES URGENCES

PARIS - Le collectif Inter Urgences, à l'initiative d'un mouvement de grève depuis près de quatre mois dans les hôpitaux, a annoncé une nouvelle journée de mobilisation mardi pour dénoncer l'engorgement des services malgré les mesures annoncées par le gouvernement.

La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a indiqué à la mi-juin qu'une enveloppe chiffrée à 70 millions d'euros serait débloquée pour soulager le personnel hospitalier, à bout de souffle face à la montée de l'insécurité dans les urgences et un manque de moyen humain pour soigner les patients.

Il y a une "nécessité absolue de stopper les fermetures de lits et de revoir l'enjeu du capacitaire comme nous le demandons à Mme Buzyn depuis plusieurs mois", répond le collectif dans un communiqué.

---

615.000 SIGNATURES POUR LE RÉFÉRENDUM SUR LA PRIVATISATION D'ADP

PARIS - La procédure de référendum sur la privatisation d'ADP lancée à la mi-juin a recueilli 615.000 signatures à la date du 30 juillet, selon un décompte publié mardi par le Conseil constitutionnel.

Les promoteurs du référendum ont neuf mois au total pour rassembler les quelque 4,7 millions de soutiens requis - 4.717.396 précisément, soit 10% du corps électoral.

---

LE CORPS RETROUVÉ DANS LA LOIRE EST CELUI DE STEVE CANIÇO

NANTES, Loire-Atlantique - Le corps retrouvé lundi à Nantes dans la Loire est bien celui de Steve Maïa Caniço, jeune homme de 24 ans disparu après une opération de police controversée le soir de la Fête de la musique, a annoncé mardi le procureur de la République de Nantes, Pierre Sennès.

Une autopsie effectuée dans la matinée à l'institut médico-légal de Nantes a permis d'établir formellement l'identité du jeune homme dont le corps était "dans un état de décomposition extrême", après 38 jours passés dans l'eau, indique une source proche du dossier.

Une information judiciaire "contre X" pour "homicide involontaire" a été ouverte mardi à Nantes. Deux magistrats instructeurs vont être saisis pour rechercher d'éventuelles responsabilités pénales.

Le Premier ministre, Edouard Philippe, a qualifié ce décès de "drame" et dit sa volonté de recevoir les parents du jeune homme, âgé de 24 ans, avec le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, "pour leur témoigner de (son) soutien et de (sa) volonté de transparence totale".

Il a cité les conclusions de l'enquête de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) sur les circonstances dans lesquelles les forces de l'ordre étaient intervenues, déclarant qu'"il ne peut être établi de lien entre l'intervention des forces de police et la disparition de M. Steve Maïa Caniço".

---

AIR FRANCE-KLM COMMANDE 60 A220 ET SE SÉPARE DE SES 10 A380

PARIS - Air France-KLM AIRF.PA a annoncé mardi une commande ferme de 60 A320-300 d'Airbus AIR.PA pour 5,5 milliards de dollars (4,9 milliards d'euros au prix catalogue) afin de remplacer la flotte A318 et A319 d'Air France à partir de septembre 2021.

La commande des A220-300 de 150 sièges, dont Reuters a révélé l'imminence il y a dix jours, est assortie de 30 options et 30 droits d'acquisition, précise le groupe franco-néerlandais dans un communiqué.

Air France-KLM précise aussi dans un communiqué qu'il sortira les 10 très gros porteurs A380 de la flotte d'Air France d'ici 2022 et qu'il étudie leur remplacement par des appareils de nouvelle génération.

Avec ses quatre réacteurs, l'A380 consomme 20% à 25% de carburant en plus par siège que les appareils long-courriers de nouvelle génération et émet plus de CO2, un argument de poids au moment où l'aérien est pointé du doigt pour son impact sur l'émission de gaz à effets de serre.