L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 03H00 GMT (01/03)

CORONAVIRUS

LA FRANCE ANNULE LES GRANDS RASSEMBLEMENTS, 100 CAS CONFIRMÉS

PARIS - Les autorités françaises ont annoncé samedi de nouvelles mesures de restriction pour freiner la propagation du coronavirus, dont l'annulation jusqu'à nouvel ordre dans l'Hexagone de tous les rassemblements de plus de 5.000 personnes en milieu confiné.

Le bilan de la maladie en France samedi à 18h00 a atteint la barre symbolique des 100 cas confirmés, dont 86 personnes hospitalisées - neuf dans un état grave - 12 personnes guéries et deux décès, a déclaré Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, lors de son point de presse quotidien.

"Tous les rassemblements de plus de 5.000 personnes en milieu confiné seront annulés", a annoncé pour sa part Olivier Véran plus tôt dans l'après-midi, à l'issue d'un conseil de défense et d'un conseil des ministres présidés par Emmanuel Macron pour faire le point sur l'épidémie.

"Les préfets recevront des indications pour annuler également en lien avec les maires les rassemblements y compris en milieu ouvert quand ils conduisent à des mélanges de populations issues de zones où le virus circule sensiblement."

Concernant les grands événements à venir, Olivier Véran a mentionné l'annulation du semi-marathon de Paris, programmé dimanche, de même que la dernière journée du salon de l'Agriculture, également dimanche.

A Cannes, le salon international de l'immobilier Mipim, programmé du 10 au 13 mars, a été reporté début juin. Le carnaval d'Annecy, qui devait avoir lieu le week-end prochain, est lui annulé. Le match de football de Ligue 1 dimanche soir entre Lyon et Saint-Etienne est en revanche maintenu car "il se situe en dehors des zones de regroupement des cas et des lieux confinés", a précisé Olivier Véran.

LA CHINE FAIT ÉTAT DE 573 NOUVEAUX CAS CONFIRMÉS

PEKIN/SHANGHAI - Les autorités sanitaires chinoises ont déclaré dimanche avoir confirmé la veille 573 nouveaux cas de contamination au coronavirus en Chine continentale, portant à 79.824 le nombre de cas recensés dans le pays depuis que l'épidémie y est apparue en décembre dernier.

Dans son point quotidien, la Commission nationale de la santé a fait état de 35 décès supplémentaires liés au virus. Le bilan est désormais de 2.870 morts dans le pays, a-t-elle précisé.

Parmi ces nouveaux décès, 34 ont été signalés dans la province de Hubei, dans le centre du pays, berceau de l'épidémie.

UN PREMIER DÉCÈS RECENSÉ AUX ETATS-UNIS

Les responsables de la santé de l'État de Washington ont fait part samedi du premier décès aux Etats-Unis d'un patient ayant contracté le coronavirus.

La victime est un homme âgé de 50 ans, qui avait déjà des problèmes de santé.

Plus de 60 personnes infectées par le coronavirus ont été à ce jour recensées aux Etats-Unis. Dans la plupart des cas, il s'agit de voyageurs en provenance de la Chine, pays d'origine de l'épidémie.

Le président Donald Trump a évoqué samedi une possible fermeture de la frontière sud des Etats-Unis avec le Mexique pour limiter la propagation du virus.

---

FRANCE-LE GOUVERNEMENT CHOISIT L'ADOPTION SANS VOTE DE LA RÉFORME DES RETRAITES

PARIS - Edouard Philippe a annoncé samedi son choix de recourir à l'article 49.3 de la Constitution pour valider sans vote le projet de loi ordinaire sur la réforme des retraites, contestée dans la rue depuis trois mois.

C'est la première fois que la majorité issue de l'élection d'Emmanuel Macron utilise cette procédure, considérée comme une forme de brutalité par l'opposition de droite comme de gauche.

"Après en avoir obtenu l'autorisation du conseil des ministres le 29 février, j'ai décidé d'engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi instituant un système universel de retraite. Non pour mettre fin aux débats mais pour mettre fin à cet épisode de non-débat", a déclaré le Premier ministre à l'Assemblée nationale où le projet de loi ordinaire est en débat depuis le 17 février.

Le 49.3 avait été utilisé pour la dernière fois en 2016 à propos de la loi travail.

Deux motions de censure seront débattues mardi, la première émanant du groupe Les Républicains et la seconde de l'opposition de gauche composée de La France insoumise, du Parti communiste et du Parti socialiste. Elles n'ont toutefois aucune chance de déboucher sur un renversement du gouvernement, compte tenu de l'équilibre des forces au sein de la chambre basse, largement dominée par La République en marche (LaRem).

Jean-Luc Mélenchon, le président du groupe La France Insoumise (LFI) à l'Assemblée nationale a dénoncé le caractère "déloyal" du procédé utilisé par le gouvernement consistant à engager en plein week-end le 49.3.

Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, a dénoncé pour sa part un "coup de force".

---

SYRIE-EMMANUEL MACRON APPELLE À UNE CESSATION IMMÉDIATE DES HOSTILITÉS

PARIS - Emmanuel Macron demande la cessation immédiate des hostilités dans la province d’Idlib, située dans le nord de la Syrie, et appelle la Russie et la Turquie à établir un cessez-le-feu "durable et vérifiable" dans cette région, lit-on samedi dans un communiqué de l'Elysée.

Le chef de l'Etat s'est entretenu dans la journée à ce sujet avec le président russe Vladimir Poutine, le président turc Recep Tayyip Erdogan et la chancelière allemande Angela Merkel.

Le président turc a déclaré samedi avoir demandé à Vladimir Poutine de retirer la Russie du champ de bataille syrien, où 34 soldats turcs ont trouvé la mort cette semaine, et de laisser Ankara s'occuper seule du régime de Damas.

"Le Président de la République a souligné l’impératif d’une cessation immédiate des hostilités et appelé la Russie et la Turquie à établir un cessez-le-feu durable et vérifiable conformément aux engagements pris devant la France et l’Allemagne lors du Sommet quadripartite d’Istanbul à l’automne 2018", souligne l'Elysée.

Le chef de l'Etat appelle également la Russie "à prendre ses responsabilités de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies en mettant sans délai un terme à l’offensive militaire dans le nord-ouest syrien et à respecter le droit international humanitaire, la protection des populations civiles, des personnels et des accès humanitaires".

---

ACCORD ENTRE USA ET TALIBAN SUR LE RETRAIT AMÉRICAIN D'AFGHANISTAN

KABOUL/DOHA - Les Etats-Unis et les taliban afghans ont signé samedi à Doha un accord qui doit ouvrir la voie au retrait des troupes américaines d'Afghanistan et à des négociations de paix entre les insurgés islamistes et le gouvernement de Kaboul.

Cet accord prévoit le retrait complet des contingents américain et de l'Otan dans un délai de 14 mois, à condition que les taliban respectent leurs engagements.

Au cours des 135 prochains jours, les Etats-Unis s'engagent à ramener leurs effectifs de 13.000 hommes actuellement à 8.600.

Les taliban offrent en échange la garantie qu'ils ne permettront pas à des organisations djihadistes comme Al Qaïda d'opérer en Afghanistan.

L'accord, qui fait suite à une trêve partielle d'une semaine sur le terrain, a été paraphé dans la capitale du Qatar par l'émissaire américain pour l'Afghanistan, Zalmay Khalilzad, et le chef politique des taliban, le mollah Abdul Ghani Baradar.

Les Etats-Unis et le gouvernement afghan s'engagent également à libérer avant le 10 mars jusqu'à 5.000 prisonniers taliban, les insurgés promettant de leur côté de relâcher un millier de détenus. Le gouvernement américain accepte en outre de retirer d'ici au mois d'août les sanctions visant des responsables taliban.

---

USA 2020

JOE BIDEN DONNÉ VAINQUEUR EN CAROLINE DU SUD

GREENVILLE, Caroline du Sud - L'ancien vice-président Joe Biden est donné vainqueur de la primaire démocrate en Caroline du Sud, une victoire qui relance sa campagne après des résultats décevants lors des premiers scrutins et freine l'élan de Bernie Sanders, qui semblait se diriger vers une deuxième place.

Les projections des chaînes de télévision américaines et de l'institut Edison Research, qui a réalisé des sondages à la sortie des urnes en Caroline du Sud, donnent Biden vainqueur dès la fermeture des bureaux de vote de cet Etat du sud-est des Etats-Unis.

Les sondages sortie des urnes montrent l'ex-colistier de Barack Obama devant le sénateur socialiste Bernie Sanders parmi un large panel de groupes démographiques et idéologiques.

Selon des résultats partiels portant sur près de la moitié des bureaux de vote, Joe Biden est crédité de 51% des voix, loin devant Bernie Sanders, à 19%. Le milliardaire Tom Steyer arrive troisième à 12%. Réalisant pourtant sa meilleure performance depuis le début des primaires, Steyer a retiré sa candidature à l'investiture démocrate.

Cette victoire en Caroline du Sud - quatrième Etat à voter afin de désigner l'adversaire de Donald Trump lors de la présidentielle de novembre prochain - donne un nouvel élan à sa campagne, trois jours avant le "Super Tuesday", au cours duquel 14 Etats se prononceront.