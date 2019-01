L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 03H00 GMT (02/01)

JAIR BOLSONARO PREND SES FONCTIONS A LA TÊTE DU BRÉSIL

BRASILIA - Jair Bolsonaro, premier président du Brésil issu de l'extrême droite depuis la dictature militaire, a prêté serment mardi à Brasilia, en s'engageant à lutter contre la corruption et la violence endémique et à défendre l'économie de marché.

L'accession au pouvoir de cet ancien officier âgé de 63 ans a été facilitée par le rejet dans l'électorat du Parti des travailleurs, la formation de gauche qui a dirigé le Brésil pendant treize des quinze dernières années avant d'être emportée par des scandales de corruption à répétition.

Jair Bolsonaro, qui est ouvertement nostalgique de la junte militaire au pouvoir de 1964 à 1985, a promis d'employer la manière forte contre les gangs de trafiquants de drogue qui gangrènent le pays.

Il entend aussi modifier le cap du Brésil en matière de politique étrangère, voulant diminuer l'engagement du pays dans les blocs régionaux comme le Mercosur pour privilégier les relations bilatérales, et aligner sa politique sur celle du président américain Donald Trump, notamment en matière environnementale.

---

TRENTE-SEPT CIVILS TUÉS DANS LE CENTRE DU MALI

BAMAKO - Trente-sept civils ont été massacrés par des individus armés dans le centre du Mali, théâtre d'un conflit intercommunautaire qui a fait des centaines de morts l'année dernière, a annoncé mardi le gouvernement de Bamako.

Les assaillants, habillés en chasseurs traditionnels Dozos, ont attaqué le village de Koulogon, dans la région de Mopti, vers 05h00 mardi matin, indique le gouvernement dans un communiqué. Certaines des victimes sont des enfants, précise-t-il.

Déstabilisé par les attaques djihadistes, le centre du Mali est aussi le théâtre depuis plusieurs années d'affrontements entre les ethnies bambara et dogon, pratiquant majoritairement l'agriculture, et les peuls, traditionnellement éleveurs.

Les miliciens Dozos sont en général dogons.

---

UNE ATTAQUE XÉNOPHOBE FAIT QUATRE BLESSÉS EN ALLEMAGNE

BERLIN - Un conducteur animé de sentiments xénophobes a foncé au volant de sa voiture sur un groupe de personnes, en blessant au moins quatre, dont des Syriens et des Afghans, quelques minutes après le passage à la nouvelle année, dans la ville allemande de Bottrop, ont déclaré mardi la police et le parquet d'Essen.

Le conducteur, un habitant d'Essen âgé de 50 ans, a pris à la fuite à bord d'une Mercedes mais a fini par être rattrapé par la police et arrêté. Au moment de son interpellation, il a tenu des propos racistes devant les policiers.

L'un blessés était toujours hospitalisé mardi soir.

---

ATTAQUE AU COUTEAU PEUT-ÊTRE "TERRORISTE" À MANCHESTER

MANCHESTER, Grande-Bretagne - La police antiterroriste britannique a ouvert une enquête après une attaque à l'arme blanche dans une gare de Manchester qui a fait trois blessés, dont un officier de police, a annoncé dans la nuit de lundi à mardi la police de Manchester, qui dit n'écarter aucune hypothèse.

Un suspect a été arrêté après l'attaque qui s'est produite lundi soir à la gare Victoria, a précisé la police. La gare a été fermée. L'état de deux des blessés est jugé "sérieux" mais leur vie n'est pas menacée, ont dit les autorités.

---

USA-LES AUTORITÉS DISPERSENT DES MIGRANTS PRÈS DE TIJUANA

MEXICO - Des agents du service des douanes américain ont tiré mardi matin du gaz lacrymogène à la clôture délimitant la frontière avec le Mexique afin d'empêcher plus de 150 migrants de franchir le point de passage entre Tijuana au Mexique et San Diego aux Etats-Unis, a constaté un journaliste de Reuters.

Donald Trump a promis d'empêcher les migrants venus d'Amérique centrale, dont il n'a eu de cesse de dénoncer la menace qu'ils constituent pour la sécurité nationale américaine, de franchir les 3.200 km de la frontière mexico-américaine.

Le président des Etats-Unis a demandé au Congrès de prévoir les fonds pour la construction d'un mur le long de la frontière, l'une de ses principales promesses électorales.

Cette demande, à laquelle s'opposent les démocrates mais aussi certains républicains, a provoqué avant les fêtes de fin d'année la fermeture partielle des services gouvernementaux américains ("shutdown").

Les autorités américaines avaient déjà eu recours en novembre à des tirs de gaz lacrymogène pour empêcher des migrants de franchir la clôture délimitant la frontière.

---

NUCLÉAIRE CORÉEN: KIM POURRAIT ENVISAGER UNE "NOUVELLE VOIE"

SEOUL - Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'est dit mardi toujours déterminé à oeuvrer à la dénucléarisation de la péninsule coréenne, tout en prévenant qu'il pourrait être contraint de choisir une "nouvelle voie" si les Etats-Unis continuent de demander des actions unilatérales de la part de la Corée du Nord.

A l'occasion de ses voeux pour la nouvelle année, Kim Jong-un s'est dit aussi disposé à rencontrer le président américain Donald Trump à tout moment pour la tenue d'un second sommet bilatéral.

La Corée du Nord n'aura pas d'autre choix que d'"explorer une nouvelle voie pour protéger sa souveraineté" si les Etats-Unis "maintiennent les sanctions et la pression à notre égard en dépit des promesses faites sous le regard du monde entier", a dit le dirigeant nord-coréen lors de son allocution, sans donner de précisions.

---

RUSSIE-LES RECHERCHES SE POURSUIVENT À MAGNITOGORSK

MOSCOU - Un bébé a été retrouvé en vie, mardi, après avoir passé 35 heures dans le froid glacial des décombres d'un immeuble qui s'est partiellement effondré aux premières heures de lundi à Magnitogorsk, dans l'Oural.

L'explosion à l'origine de l'effondrement, vraisemblablement due à une fuite de gaz, a endommagé ou détruit 48 appartements d'un immeuble de dix étages de cette ville industrielle, faisant au moins sept morts. On est par ailleurs toujours sans nouvelles de 36 personnes.

---

LA PRINCIPALE COALITION DE LA GAUCHE ISRAÉLIENNE SE DISLOQUE

JERUSALEM - L'Union sioniste, première coalition de gauche en Israël, s'est disloquée mardi, conduisant à la mise à l'écart de Tzipi Livni, l'une des principales figures de la vie politique israélienne, à quelques mois des élections législatives du 9 avril.

Alliant les travaillistes emmenés par Avi Gabbay et Hatnua, une petite formation emmenée par Tzipi Livni, l'Union sioniste était la principale force d'opposition au gouvernement de Benjamin Netanyahu et constituait le deuxième groupe parlementaire le plus important à la Knesset.

---

FIN DE NON-RECEVOIR AUX DÉPUTÉS PS SUR L'AFFAIRE BENALLA

PARIS - La présidente de la Commission des lois de l'Assemblée nationale a opposé mardi une fin de non-recevoir aux députés socialistes, qui réclamaient une réunion "en urgence" pour examiner les derniers rebondissements de l'affaire dite Benalla.

Dans un communiqué, Yaël Braun-Pivet (La République en marche) fustige l'initiative du PS, signe à ses yeux "de la volonté de l'opposition d'instrumentaliser à tout prix les dérives personnelles de Monsieur Benalla à des fins politiques".

Selon elle, les informations parues fin décembre, notamment sur l'usage qu'Alexandre Benalla a fait de ses passeports diplomatiques, ne relèvent pas des compétences de la commission, dont les travaux sur le sujet sont clos.

---

HOUELLEBECQ ET LES BLEUS OBTIENNENT LA LÉGION d'HONNEUR

PARIS - L'écrivain Michel Houellebecq et les 23 champions du monde de football sacrés en juillet 2018 ont été faits chevalier de la Légion d'honneur dans la traditionnelle promotion du 1er-Janvier.

Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a pour sa part été élevé au grade d'officier, de même que le président de la Fédération française de football, Noël le Graët.

La comédienne Nathalie Baye, l'animateur de télévision Stéphane Bern et l'ex-ministre Xavier Darcos figurent aussi dans cette promotion qui rassemble, selon un communiqué de la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur, 402 personnes "illustres ou inconnues du grand public".