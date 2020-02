L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 03H00 GMT (04/02)

CORONAVIRUS-LE BILAN PORTÉ À 425 MORTS EN CHINE, PLUS DE 20.400 CAS

PEKIN - La Chine a déclaré mardi qu'elle accepterait l'aide des Etats-Unis pour lutter contre l'épidémie de coronavirus 2019-nCoV, après avoir accusé Washington d'avoir contribué à créer une atmosphère de panique, alors que le nombre de victimes en Chine s'élevait lundi soir à 425 morts.

Soixante-quatre nouveaux décès ont été signalés dans la province du Hubei, foyer de l'épidémie, selon le dernier bilan arrêté au soir du 3 février, a annoncé la Commission nationale de la Santé.

Par ailleurs, 3.235 nouveaux cas ont été recensés lundi, portant le total à 20.438, a-t-elle précisé.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié d'urgence de santé publique de portée internationale l'épidémie du virus 2019-nCoV.

Le coronavirus de Wuhan, dont les premiers cas ont semble-t-il un lien avec un marché d'animaux vivants de la ville, le Huanan South China Seafood Market, pourrait être d'origine animale, bien que la source initiale de contamination n'ait pas été formellement identifiée à ce jour.

Un patient âgé de 39 ans ayant contracté le coronavirus 2019-nCoV est décédé à Hong Kong, a rapporté mardi la chaîne de télévision locale TVB, le second cas mortel en dehors de la Chine continentale.

---

UN HOMME BLESSÉ APRÈS L'AGRESSION D'UN GENDARME EN MOSELLE, LA PISTE TERRORISTE PAS EXCLUE

PARIS - Un homme armé d'un couteau a été blessé par balles lundi en Moselle après s'être attaqué à un gendarme qu'il a blessé a la main, a déclaré à Reuters un porte-parole de la Gendarmerie nationale.

Selon le procureur de Metz, Christian Mercuri, qui s'est adressé à la presse, un homme se réclamant de l'Etat islamique avait auparavant appelé la gendarmerie.

"Il faut mettre en rapport les faits avec un appel reçu par le centre opérationnel de la gendarmerie peu avant dans lequel un individu a déclaré qu’il était militaire, qu’il allait y avoir un carnage à Dieuze et qu’il se revendiquait de l’État islamique", a-t-il déclaré, selon l'AFP.

Le Parquet national antiterroriste (PNAT) ne s'est pas saisi de l'affaire pour le moment, a-t-on appris de source judiciaire. L'individu n'est pas connu des services de lutte contre le terrorisme, a-t-on ajouté.

L'incident s'est déroulé vers 15h00 (14h00 GMT) dans un bâtiment de la caserne de gendarmerie de Dieuze, à 70 km environ au sud-est de Metz.

"Le gendarme a fait usage de son arme de service à deux reprises et a touché l'agresseur à l'abdomen", a précisé le porte-parole de la Gendarmerie.

L'homme a été transporté à l’hôpital de Mercy, dans la banlieue de Metz. On ignore son état de santé.

Agé de 19 ans, originaire du Puy-de-Dôme, l'agresseur est stagiaire au centre d'instruction militaire de Dieuze depuis quelques semaines, rapporte le Républicain Lorrain, ajoutant que plusieurs sources assurent qu'il a revendiqué un acte terroriste.

---

USA 2020-PREMIER TEST POUR LES DÉMOCRATES AVEC LES CAUCUS DE L'IOWA

DES MOINES, Iowa - Les caucus de l'Iowa donnent le coup d'envoi ce lundi du marathon des primaires du Parti démocrate, qui s'étendront jusqu'en juin, pour désigner le candidat qui affrontera le président républicain Donald Trump en novembre prochain.

L'Etat rural de l'Iowa, majoritairement blanc, est le premier test pour les onze candidats démocrates. Un quarté de tête se dégage dans les dernières enquêtes d'opinion, avec le sénateur du Vermont Bernie Sanders et l'ancien vice-président Joe Biden au coude-à-coude, suivis de près par la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren et l'ancien maire de South Bend (Indiana), Pete Buttigieg.

Après plus d'un an de pré-campagne électorale et plus de 800 millions de dollars de dépenses, les résultats des caucus de l'Iowa pourraient fournir certaines réponses à un parti qui essaie désespérément de trouver un moyen de battre Donald Trump le 3 novembre prochain.

Les électeurs vont-ils se tourner vers un candidat qui s'appuient sur les centristes, les indépendants et les républicains mécontents, comme les modérés Joe Biden, Pete Buttigieg et la sénatrice Amy Klobuchar ? Ou la balance penchera-t-elle plutôt vers l'aile gauche du Parti démocrate, avec les progressistes Bernie Sanders et Elizabeth Warren ?

Plus de 1.600 écoles et lieux publics de cet Etat du Midwest ont accueilli les participants à partir de 19h00 locales (mardi 01h00 GMT), et les résultats sont attendus dans les heures qui suivent.

---

LE SÉNAT S'APPRÊTE À ACQUITTER TRUMP APRÈS UN PROCÈS CONTROVERSÉ

WASHINGTON - Donald Trump s'apprête à tourner cette semaine la page la plus sombre de sa présidence alors que le Sénat aborde ce lundi la dernière phase d'un procès en destitution dont l'issue apparaît inéluctable.

Les 100 sénateurs entendront les dernières plaidoiries, celles de la défense et celles de l'accusation, et rendront leur décision mercredi, très vraisemblablement un verdict d'acquittement.

Les démocrates accusent le président républicain d'avoir fait pression sur l'Ukraine afin qu'elle ouvre une enquête contre Joe Biden, possible rival de Trump à l'élection présidentielle de novembre prochain.

Ils ont fait de Donald Trump, après Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1998, le troisième président des Etats-Unis à subir un procès en destitution au Sénat en votant le 18 décembre dernier à la Chambre des représentants sa mise en accusation pour abus de pouvoir et entrave au Congrès.

Toutes ces accusations sont réfutées par le président américain qui dénonce une chasse aux sorcières ourdie par le Parti démocrate afin de l'empêcher d'être réélu en novembre prochain.

---

EN POLOGNE, MACRON PLAIDE POUR L'EUROPE DE LA DÉFENSE

VARSOVIE - Emmanuel Macron a plaidé lundi pour un renforcement de l'Europe de la défense lors d'un déplacement en Pologne, un pays qui s'inquiète, comme les autres anciens satellites de l'URSS, d'une montée en puissance militaire de la Russie.

La consolidation des liens entre pays de l'UE dans ce domaine est, selon lui, la condition d'une Europe plus viable.

"Je serai heureux le jour où les Polonaises et les Polonais se diront 'Le jour où je suis attaqué, je sais que l'Europe me protège'", a déclaré le président français lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue, Andrzej Duda. "Parce que là, le sentiment européen sera indestructible."

"L'Europe de la défense, ce n'est pas une alternative à l'Otan, c'est son complément indispensable", a-t-il ajouté.

Le chef d'Etat français s'est également efforcé de rassurer la Pologne, où certains regardent avec un brin d'inquiétude la proximité nouvelle avec Vladimir Poutine qu'il a affichée ces derniers mois.

Les relations entre Paris et Varsovie se sont rafraîchies en 2016, lorsque le gouvernement aux mains du parti Droit et justice (PiS) a tiré un trait sur une commande de 50 hélicoptères militaires à Airbus, un contrat de 3,13 milliards d'euros que la France croyait largement acquis.

---

WORLDLINE RACHÈTE INGENICO POUR CRÉER UN CHAMPION DES PAIEMENTS

PARIS - Worldline a annoncé lundi le projet de rachat amical de son concurrent français Ingenico pour 7,8 milliards d'euros en vue de créer un champion européen dans un secteur des paiements en pleine effervescence qui aiguise l'appétit des géants du numérique.

L'utilisation accrue des smartphones pour effectuer des paiements en ligne a renforcé la compétition et ouvert le marché à de nouveaux acteurs comme les géants du numérique, qui livrent bataille avec les SSII et les banques pour capter la manne des données des consommateurs.

Le rachat d'Ingenico par Worldline, ancienne filiale d'Atos, intervient après une série de rapprochements l'an dernier aux Etats-Unis où les deux leaders du secteur ont conforté leurs positions.

Fidelity National Information Services (FIS) a racheté Worldpay pour 35 milliards de dollars (31,6 milliards d'euros) et Fiserv Inc a fait l'acquisition de First Data Corp pour 22 milliards.