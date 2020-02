L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 03H00 GMT (05/02)

CORONAVIRUS

LE BILAN EN CHINE PORTÉ À 490 MORTS, PLUS DE 24.300 CAS

SHANGHAI/PEKIN - L'épidémie de coronavirus a fait 490 morts en Chine depuis qu'elle s'y est déclarée, ont indiqué mercredi les autorités sanitaires chinoises, au lendemain de l'annonce d'un second cas mortel hors de Chine continentale.

Dans un communiqué, la Commission nationale chinoise de la santé a déclaré que près de 24.324 cas ont été recensés dans le pays, selon le bilan arrêté au 4 février au soir, soit 3.887 supplémentaires par rapport à la veille.

Cette annonce intervient alors que plusieurs pays continuent d'organiser des opérations de rapatriement.

Le département d'Etat américain a déclaré mardi qu'il pourrait affréter des avions supplémentaires jeudi pour rapatrier des ressortissants américains se trouvant à Wuhan, où l'épidémie s'est officiellement déclarée en décembre.

A Londres, le Foreign Office a annoncé qu'un nouvel avion serait affrété dimanche pour évacuer les ressortissants britanniques de la ville chinoise.

Un second cas mortel a été recensé hors de Chine continentale, à Hong Kong, alimentant les craintes pour la croissance mondiale.

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a dit mardi avoir écrit à tous les ministres de la Santé pour les inviter à améliorer le partage des données sur le coronavirus et a annoncé l'envoi en Chine d'une équipe d'experts internationaux.

---

USA 2020: BUTTIGIEG DONNÉ EN TÊTE DES CAUCUS DE L'IOWA APRÈS DES HEURES DE CONFUSION

DES MOINES, Iowa - Pete Buttigieg a émergé en tête des caucus démocrates de l'Iowa dont les premiers résultats encore partiels ont été diffusés mardi par les instances locales du parti après une très longue et chaotique attente.

Avec 26,9% des délégués qui étaient en jeu dans cet Etat rural du Midwest, l'ancien maire de South Bend, dans l'Indiana, devance de justesse le sénateur du Vermont Bernie Sanders (25,1%) et plus largement la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren (18,3%).

Ces résultats portent sur 62% des lieux de vote.

Avec 15,6% des délégués, Joe Biden, qui fut l'ex-président de Barack Obama, arrive en quatrième position d'une consultation marquée par la plus grande confusion.

Les caucus de l'Iowa, comme de tradition, devaient lancer lundi le marathon des primaires du Parti démocrate en vue de l'élection présidentielle de novembre. Ils ont surtout été l'occasion d'un faux départ dû à un embarrassant bug informatique.

---

USA/"IMPEACHMENT"-ACQUITTER TRUMP POUR STOPPER LA "FIÈVRE CLANIQUE", PLAIDE MCCONNELL

WASHINGTON - A la veille du vote au Sénat, et à quelques heures du discours annuel de Donald Trump sur l'état de l'Union, les ténors républicains du Sénat ont exhorté mardi la chambre haute du Congrès à acquitter le président républicain pour faire tomber la "fièvre clanique".

"Nous devons voter pour rejeter l'abus de pouvoir commis par la Chambre des représentants, voter pour protéger nos institutions, voter pour rejeter de nouveaux précédents qui réduiraient en ruine l'oeuvre des Rédacteurs (ndlr, de la Constitution), voter pour empêcher que la fièvre clanique n'entre en ébullition et ne brûle notre république", a lancé Mitch McConnell, le chef de la majorité républicaine au Sénat.

Pour que "l'impeachment" soit approuvé, il faudrait une majorité des deux tiers, soit 67 voix. Or, aucun des 53 sénateurs républicains n'a fait part de sa volonté de rompre les rangs. Mais le procès a illustré la polarisation du pays, exacerbée par l'ouverture des primaires en vue de l'élection présidentielle de novembre prochain où Trump briguera un second mandat.

Dans le camp démocrate, Edward Markey, sénateur démocrate du Massachusetts, a prévenu que si les républicains l'acquittent, "une majorité dans cette assemblée aura fait du président Trump un dictateur".

Le vote est prévu mercredi vers 16h00 (21h00 GMT).

---

ANKARA NE LAISSERA PAS LES FORCES D'ASSAD AVANCER DANS LA RÉGION D'IDLIB

ANKARA - La Turquie ne laissera pas les forces syriennes progresser dans la région d'Idlib, a déclaré mardi Recep Tayyip Erdogan, au lendemain de la mort de sept militaires et un civil turcs dans une attaque dans cette province du nord-ouest de la Syrie attribuée par Ankara aux forces de Bachar al Assad.

S'exprimant dans l'avion qui le ramenait d'Ukraine, le président turc, cité par CNN Türk, a ajouté qu'il n'était pas nécessaire pour la Turquie de se placer en situation de "grave confrontation" avec la Russie au sujet des derniers événements en Syrie.

Ankara et Moscou, qui soutiennent des camps ennemis dans le conflit syrien, vont discuter de ces questions "sans colère", a dit Recep Tayyip Erdogan.

---

FRANCE/MUNICIPALES-CASTANER REVOIT LE "NUANÇAGE"

PARIS - Quatre jours après le "doute sérieux" émis par le Conseil d'Etat, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a annoncé mardi une révision de sa circulaire sur l'attribution des nuances politiques aux élections municipales de mars, objet d'un bras de fer avec plusieurs partis de l'opposition.

La première version de la circulaire, adressée le 10 décembre aux préfets, demandait notamment aux représentants de l'Etat de n'attribuer de nuance politique aux candidats et listes déclarés que dans les communes d'au moins 9.000 habitants.

En dessous de ce seuil, les listes n'auraient pas été "marquées" politiquement et n'auraient donc pu être prises en compte dans les totalisations des voix au niveau national.

Publiée mardi matin, la nouvelle circulaire prend en compte "l'ensemble des remarques faites par le Conseil d'Etat", a souligné Christophe Castaner à l'Assemblée nationale. Le seuil d'attribution sera donc fixé à 3.500 habitants et plus et le nuançage ira des listes divers gauche, divers centre à divers droite, a-t-il précisé.

---

ENQUÊTE OUVERTE APRÈS LES ACCUSATIONS DE LA PATINEUSE FRANÇAISE SARAH ABITBOL

PARIS - Le procureur de la République de Paris a annoncé mardi avoir ouvert une enquête préliminaire après la publication du livre de la patineuse française Sarah Abitbol qui a accusé de viols et d'agressions sexuelles son ancien entraîneur Gilles Beyer.

Dans son livre, Sarah Abitbol, 44 ans, dix fois championne de France de patinage artistique en couple et médaillée de bronze aux championnats du monde en 2000, accuse son ancien entraîneur Gilles Beyer de l'avoir violée et agressée sexuellement plusieurs fois entre 1990 et 1992 - des faits prescrits.

Dans une déclaration à l'AFP vendredi dernier, Gilles Beyer a reconnu "des relations intimes" avec la patineuse, et a indiqué avoir "conscience de ce que, compte tenu de mes fonctions et de son âge à l'époque, ces relations étaient en tout état de cause inappropriées".