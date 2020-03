L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 03H00 GMT (07/03)

CORONAVIRUS-PLUS 100.000 CAS DANS LE MONDE, LES MARCHÉS S'AFFOLENT

LONDRES/LOS ANGELES - Plus de 100.000 personnes ont contracté le nouveau coronavirus à l'échelle mondiale depuis son apparition dans le centre de la Chine, en décembre, et la maladie, qui a fait près de 3.500 morts, est désormais présente dans plus de 90 pays.

Pour l'Organisation mondiale de la santé (OMS), tous les Etats doivent faire de la lutte contre la propagation du virus la première de leurs priorités.

En France, le bilan s'élève à 613 cas, soit 190 de plus que jeudi, et neuf décès. Le Premier ministre, Edouard Philippe, a annoncé la fermeture pour 15 jours des crèches, des maternelles, des collèges et des lycées de l'Oise et du Bas-Rhin, où se trouvent les deux foyers de contamination les plus importants. Le président de la République Emmanuel Macron a jugé jeudi qu'une épidémie en France était "inexorable".

L'Italie, pays européen le plus touché, compte, elle, 4.636 cas et 197 décès.

Aux Etats-Unis, 57 nouveaux cas ont été confirmés, ce qui porte le total à 230, dont 15 ont été mortels. Le virus a en outre fait son apparition dans le Colorado, le Maryland, le Tennessee et le Texas, ainsi qu'à San Francisco.

Donald Trump a promulgué un projet de loi qui prévoit le déblocage de 8,3 milliards de dollars pour accélérer entre autre la production de tests de dépistage.

L'Union européenne envisage quant à elle un assouplissement temporaire de ses règles sur les aides publiques ainsi que des prêts européens aux secteurs économiques les plus durement touchés par l'épidémie de coronavirus.

---

L'UE CONDAMNE L'UTILISATION DES MIGRANTS PAR ANKARA "À DES FINS POLITIQUES"

ZAGREB - La décision de la Turquie de ne plus retenir les réfugiés sur son territoire est inacceptable et l'Union européenne rejettera toute pression politique de ce genre, ont déclaré vendredi les ministres des Affaires étrangères des Vingt-Sept réunis à Zagreb.

"L'UE réaffirme sa profonde inquiétude concernant la situation à la frontière gréco-turque et rejette vivement l'utilisation par la Turquie de cette pression migratoire à des fins politiques", déclarent-ils dans un communiqué.

"La situation à la frontière extérieure de l'UE n'est acceptable", poursuivent les ministres qui ajoutent, à l'attention d'Ankara: "Les migrants ne doivent pas être encouragés à tenter d'entrer illégalement par terre ou par mer."

Alors que les ministres se retrouvaient à Zagreb, de nouvelles tensions ont éclaté vendredi matin, comme les jours précédents, à la frontière entre la Grèce et la Turquie où des gaz lacrymogènes ont été tirés du côté turc en direction de garde-frontières grecs mobilisés pour repousser des migrants.

La frontière terrestre entre les deux pays a basculé dans la crise depuis que la Turquie a annoncé le 28 février dernier qu'elle ne retiendrait plus les réfugiés syriens sur son territoire, se désengageant d'un accord conclu en 2016 avec l'Union européenne.

Plusieurs milliers de migrants ont tenté depuis de passer en Grèce.

---

EXPLOSION PRÈS DE L'AMBASSADE DES USA À TUNIS, UN POLICIER TUÉ

TUNIS - Deux activistes circulant à moto se sont fait exploser vendredi près de l'ambassade des Etats-Unis à Tunis, tuant un policier et en blessant cinq autres dans ce qui constitue la plus importante attaque de ce type depuis des mois en Tunisie.

L'explosion a eu lieu près de l'entrée principale de l'ambassade, où un journaliste de Reuters a vu la carcasse calcinée d'un deux-roues et un véhicule de police endommagé. La chaussée était encombrée de débris tandis que les forces de l'ordre étaient déployées sur le site, survolé par un hélicoptère.

Le ministère de l'Intérieur a déclaré que les deux auteurs de l'attaque avaient été tués et que cinq policiers étaient blessés, ainsi qu'un civil légèrement. L'agence de presse TAP a fait état d'un policier tué.

L'ambassade américaine a recommandé sur Twitter d'éviter le secteur, situé dans le quartier des Berges du Lac.

---

LE PAPE FRANÇOIS ACCEPTE LA DÉMISSION DU CARDINAL BARBARIN

LYON/PARIS, 6 mars (Reuters) - Le pape François a accepté vendredi la démission du cardinal Philippe Barbarin, qui a été mêlé à un scandale de pédophilie dans l'Eglise, de son poste d'archevêque de Lyon, annonce le président de la conférence des évêques de France dans un communiqué.

"Ce vendredi 6 mars 2020 à 12h00, le pape François a accepté la démission du cardinal Philippe Barbarin, jusqu'ici archevêque de Lyon", écrit Mgr Eric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, dans ce communiqué.

Le cardinal Philippe Barbarin a été relaxé fin janvier en appel du chef de "non dénonciation d'agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans" pour lequel il avait été condamné en première instance à six mois de prison avec sursis en mars 2019 en marge de l'affaire Bernard Preynat, du nom d'un ancien prêtre jugé pour abus sexuels.

Après cette décision de justice, il a renouvelé en ce début d'année sa demande de démission du diocèse de Lyon, qui avait été refusée une première fois par le souverain pontife "au nom de la présomption d’innocence" en mars 2019.

---

UNE RÉFLEXION STRATÉGIQUE PSA-FCA "POUR RÉUSSIR EN CHINE"

RUEIL-MALMAISON, Hauts-de-Seine - PSA et Fiat Chrysler Automobiles devront réfléchir à leur stratégie en Chine après la finalisation de leur fusion pour y redresser leurs ventes, a déclaré vendredi le président du directoire de PSA.

"Nous allons nous poser des questions stratégiques importantes une fois que la fusion avec FCA sera une réalité, il sera aussi dans l'intérêt de nos amis de FCA de se reposer la même question. Mais entre le signing et le closing, le système est extrêmement encadré, donc nous sommes tenus d'attendre le closing pour aborder ce sujet", a dit Carlos Tavares lors d'une rencontre organisée par l'Association des journalistes économiques et financiers (Ajef).

"Nous sommes en Chine pour y rester, il faut qu'on trouve la formule pour y réussir", a-t-il ajouté.

Le marché chinois, premier marché automobile mondial, a été le fer de lance de l'internationalisation à marche forcée de PSA après sa quasi-faillite de 2012-2013, mais les ventes du constructeur automobile français y ont lourdement chuté au cours des années passées à cause d'un dispositif commercial et industriel inadapté pour faire face à la concurrence accrue des marques chinoises.

Alors que la Chine avait dépassé la France courant 2014 comme premier marché du groupe, les ventes de PSA en Chine ont encore chuté de 55,4% à 117.084 unités en 2019, très loin du million de voitures par an pour lequel le dispositif de production local du groupe était taillé.