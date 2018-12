L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 03H00 GMT (10/12)

"GILETS JAUNES"

DÉCLARATION SOLENNELLE DE MACRON POUR APAISER LES "GILETS JAUNES"

PARIS - Sommé de toutes parts d'apporter une réponse politique à la crise des "Gilets jaunes", qui menace son quinquennat, Emmanuel Macron adressera lundi à 20h00 à la Nation une "déclaration solennelle", a annoncé dimanche la présidence de la République.

Le chef de l'Etat, qui fera cette déclaration de l'Elysée, aura reçu dans la matinée les organisations syndicales et patronales représentatives, les présidents des trois chambres et des associations d'élus territoriaux.

"Le Président de la République a souhaité réunir l'ensemble des forces politiques, territoriales, économiques et sociales dans ce moment grave que traverse la Nation, afin d'entendre leurs voix, leurs propositions et avec pour objectif de les mobiliser pour agir", précise l'Elysée.

PRÈS DE 2.000 INTERPELLATIONS SAMEDI EN FRANCE

PARIS - Quelque 136.000 personnes ont participé samedi en France aux manifestations liées au mouvement des "Gilets jaunes", qui ont donné lieu sur tout le territoire à 1.939 interpellations, dont 1.709 gardes à vue, selon un bilan consolidé diffusé dimanche par le ministère de l'Intérieur.

En nombre de manifestants, c'est l'équivalent des manifestations du 1er décembre, précise le ministère, qui fait par ailleurs état sur son compte Twitter de 264 personnes blessées, dont 39 policiers et gendarmes.

A Paris, les manifestations liées au mouvement des gilets jaunes ont réuni environ 10.000 personnes et donné lieu à 1.082 interpellations et plus de 900 gardes à vue, selon la préfecture de police et le parquet de Paris.

LE MAIRE S'ATTEND A UN RALENTISSEMENT DE L'ÉCONOMIE

PARIS - L'impact du mouvement des "Gilets jaunes" sur l'économie française est "sévère" et il faut s'attendre à un nouveau ralentissement de la croissance économique de la France à la fin de l'année, a déclaré dimanche le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire.

Les troubles qui accompagnent depuis la mi-novembre le mouvement sont une "très mauvaise nouvelle pour l'économie française", a-t-il dit en marge d'une visite dans un quartier parisien touché par les violences de samedi.

Dans la matinée, il avait estimé que les troubles déclenchés par le mouvement des "Gilets jaunes" étaient une "catastrophe" pour l'économie française.

LE DRIAN PRIE TRUMP DE NE PAS SE MÊLER DES AFFAIRES FRANÇAISES

PARIS - Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a prié dimanche Donald Trump de ne pas se mêler des affaires intérieures de la France, après un nouveau tweet du président américain sur le mouvement des "Gilets jaunes".

"L'accord de Paris ne marche pas si bien pour Paris. Manifestations et émeutes dans toute la France", a notamment écrit samedi matin sur Twitter le président américain, ajoutant que les manifestants scandaient "Nous voulons Trump !".

Invité du Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro, Jean-Yves Le Drian a ironisé sur ce slogan "We want Trump" tiré d'une vidéo tournée à Londres il y a plusieurs mois, avant d'appeler le président des Etats-Unis à ne pas se mêler des affaires françaises comme Paris s'abstient de commenter les affaires intérieures américaines.

---

PLUS DE 150 PAYS À MARRAKECH POUR SIGNER LE PACTE DE L'ONU SUR LES MIGRATIONS

MARRAKECH - Plus de 150 pays se retrouvent lundi et mardi à Marrakech pour adopter le Pacte mondial des Nations unies sur les migrations, a indiqué dimanche la représentante spéciale du secrétaire général de l’ONU pour les migrations internationales, Louise Arbour.

Le texte, qui n'est pas contraignant, a été validé en juillet dernier par l'ensemble des 193 pays membres de l'Onu sauf les Etats-Unis.

Il recense 23 objectifs de coopération, des ambitions communes et responsabilités partagées en matière de migrations et précise noir sur blanc que chaque Etat est libre de décider qui il souhaite accueillir, ce qui n'a pas empêché de nombreux responsables de droite et d'extrême droite, y compris en France, de le présenter comme un encouragement à l'immigration massive.

Plusieurs pays, comme Israël, l'Australie, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie, l'Autriche et la Pologne ont déjà annoncé qu'ils ne le signeraient pas. Le Chili s'est ajouté dimanche à la liste des pays qui refusent de signer le texte.

Le pacte a par ailleurs provoqué ce week-end le départ des nationalistes flamands de la N-VA de la coalition au pouvoir en Belgique.

---

L'INCERTITUDE PRÉVAUT TOUJOURS AVANT LE VOTE SUR LE BREXIT

LONDRES - "Le vote est pour mardi." A quarante-huit heures d'une étape cruciale pour la suite du Brexit, le gouvernement britannique a dû de nouveau s'employer dimanche à écarter les rumeurs d'un report du calendrier.

Dans son édition du jour, le Sunday Times, citant des ministres et des conseillers, indique pourtant que Theresa May s'apprête à repousser ce vote et à retourner à Bruxelles pour tenter d'obtenir un meilleur accord.

Pour autant, le ministre du Brexit, Stephen Barclay, a été clair: "Le vote est pour mardi", a-t-il dit en fin de matinée sur la BBC. "La Première ministre se bat pour nous et restera en poste", a-t-il ajouté.

---

GRÈVE DANS LES CHEMINS DE FER ALLEMANDS LUNDI

BERLIN - Le syndicat des chemins de fer EVG appelle à une grève des trains lundi en Allemagne, après l'échec de négociations salariales avec la direction de la compagnie Deutsche Bahn, a-t-on déclaré dimanche de sources syndicales.

EVG réclame une hausse des salaires de 7,5% et a formulé également des revendications sur le temps de travail et les congés. Ce syndicat, qui représente la majeure partie des employés des chemins de fer, avait déclaré samedi que des grèves d'avertissement seraient inévitables, ce qui laisse craindre des perturbations dans le trafic ferroviaire autour de Noël.

---

LÉGISLATIVES EN ARMÉNIE, LE BLOC DE PACHINIAN EN TÊTE DES RÉSULTATS PARTIELS

EREVAN - Le bloc conduit par le Premier ministre sortant Nikol Pachinian était en tête dimanche soir des élections législatives en Arménie, selon des résultats partiels communiqués par la Commission centrale électorale.

L'alliance électorale "Mon pas", qui comprend notamment le Parti Contrat Civil dirigé par Pachinian, est créditée de 70% des suffrages selon un décompte portant sur plus de 50% des bureaux de vote.

Désigné Premier ministre en mai après des semaines de manifestations contre la corruption et le népotisme, Nikol Pachinian, 43 ans, a démissionné le 16 octobre afin de provoquer la dissolution du Parlement et la tenue de ce scrutin anticipé.

---

LES TENSIONS AVEC LE QATAR ONT DOMINÉ LE SOMMET DU CONSEIL DE COOPÉRATION DU GOLFE

RYAD - Le sommet annuel du Conseil de coopération du Golfe (CCG) s'est conclu dimanche à Ryad sur un appel à l'unité régionale malgré les tensions persistantes résultant de la crise diplomatique qui oppose le Qatar et plusieurs pays de la région.

L'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn et l'Egypte (qui ne fait pas partie du CCG) imposent depuis juin 2017 un embargo économique et diplomatique à l'émirat, qu'ils jugent trop proche de l'Iran, grand rival régional de Ryad, et qu'ils accusent de soutenir le terrorisme en raison de sa bienveillance envers les Frères musulmans.

Le roi Salman d'Arabie saoudite avait néanmoins invité l'émir du Qatar à assister au sommet alors que Doha a annoncé la semaine dernière son retrait à la fin du mois de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep). Mais l'émir Tamim ben Hamad al Thani a décliné l'invitation, préférant envoyer à Ryad son ministre des Affaires étrangères.

Les tensions avec le Qatar ont éclipsé les autres sujets de discussions portant notamment sur le conflit au Yémen et l'influence de l'Iran dans la région, ainsi que sur la politique énergétique.