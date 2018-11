L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 03H00 GMT (11/11)

Cent ans après, l'armistice de la Grande Guerre célébré à Paris

PARIS - Cent ans après la fin de la Première Guerre mondiale, quelque 70 dirigeants dont Vladimir Poutine, Donald Trump et Angela Merkel ont célébré dimanche à Paris le retour, en 1918, d'une paix aujourd'hui menacée selon Emmanuel Macron par les "démons" du passé et un retour des nationalismes.

Sous une pluie fine au pied de l'arc de Triomphe, l'émouvante cérémonie a été ouverte par une "Sarabande" de Bach interprétée par le violoncelliste américain Yo-Yo Ma et conclue par le "Boléro" de Ravel joué par l'orchestre des jeunes de l'Union européenne.

Devant un parterre de dirigeants réunis sous une tente, des lycéens ont lu, en différentes langues, des témoignages des combattants de la "Grande Guerre" qui a mobilisé 70 millions de soldats, fait 10 millions de morts et 20 millions de blessés parmi les combattants.

---

Incendies meurtriers en Californie, le bilan s'alourdit à 31 morts.

PARADISE, Californie - Trente-et-une personnes sont mortes dans les incendies qui ravagent le nord et le sud de la Californie, où des vents violents, à la fois chauds et secs, se sont levés, rendant difficile la lutte contre les flammes.

Six nouveaux corps ont été retrouvés dans la nord de la Californie, ravagé par l'incendie baptisé "Camp Fire", a annoncé dimanche soir le shériff du Comté de Butte, Kory Honea. Plus de 200 personnes sont toujours portées disparues, a-t-il ajouté.

L'incendie a détruit plus de 6.700 habitations et commerces à Paradise, une ville de 26.000 habitants, ce qui est sans précédent en Californie. Dimanche, les flammes avaient parcouru plus de 44.000 hectares.

C'est aussi l'un des plus meurtriers avec 29 morts depuis jeudi. Seuls les incendies de Griffith Park en 1933 et de Tunnel en 1991 ont fait encore plus de victimes.

Huit cents kilomètres au sud, le "Woolsey Fire" qui fait rage sur les hauteurs de Malibu, près de Los Angeles, a tué deux personnes.

---

Opération israélienne dans la bande de Gaza contre un chef du Hamas

GAZA - Les forces de sécurité israéliennes ont tué sept Palestiniens dimanche dans la bande de Gaza lors de frappes aériennes et d'une opération clandestine visant un commandant du Hamas, au cours de laquelle un soldat israélien a été tué.

Des roquettes ont été tirées en territoire israélien en guise de représailles, sans faire de victimes ni dégâts.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a écourté sa visite à Paris, effectuée à l'occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, en raison de ces violences, a déclaré un porte-parole du gouvernement. Le chef du gouvernement israélien devait s'entretenir lundi matin avec le président Emmanuel Macron.

---

Theresa May repousse une réunion gouvernementale sur le Brexit

LONDRES - La Première ministre britannique Theresa May a dû abandonner l'idée de réunir son gouvernement lundi pour approuver un texte sur le Brexit, rapporte The Independent dimanche sur son site en citant une source gouvernementale.

Ce texte ne devrait pas être prêt d'ici mardi, ce qui rend de moins en moins probable la tenue d'un conseil européen extraordinaire en novembre pour finaliser un accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, programmé dans moins de cinq mois. Theresa May a décidé de ne pas réunir son gouvernement après s'être heurtée à des résistances au sein même de son cabinet ainsi qu'à Bruxelles.

Le Sunday Times a rapporté ce week-end que quatre ministres britanniques favorables au maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne menaçaient de quitter le gouvernement sur la question du Brexit.

---

En Allemagne, Seehofer prêt à quitter la présidence de la CSU

MUNICH - Horst Seehofer a informé dimanche de hauts responsables de l'Union chrétienne-sociale (CSU) qu'il était prêt à démissionner de la présidence du parti conservateur bavarois, a-t-on appris de plusieurs sources au sein de la CSU.

Seehofer a également fait savoir qu'il souhaitait quitter son poste de ministre fédéral de l'Intérieur avant la fin de la l'actuelle législature en 2021.

Un tel départ pourrait apaiser les tensions au sein de la coalition gouvernementale allemande, Horst Seehofer ayant critiqué à maintes reprises la décision d'Angela Merkel d'accueillir des centaines de milliers de réfugiés en Allemagne lors de la crise migratoire de 2015.

---

Bruno Le Maire presse l'Allemagne d'avancer sur la zone euro

BERLIN - Bruno Le Maire souhaite que l'Allemagne et la France parviennent rapidement à un compromis sur l'union bancaire et des marchés de capitaux, indispensable selon lui pour protéger la zone euro contre de futures crises.

Dans une interview au quotidien allemand Handelsblatt, le ministre français de l'Economie et des Finances réclame également que les pays membres de la zone euro autorisent la transformation du Mécanisme européen de stabilité (MES) en Fonds de résolution unique, un instrument visant à régler de manière ordonnée les défaillances bancaires.

"Sans cette convergence, la zone euro ne survivra pas sur le long terme", juge Bruno Le Maire dans cet entretien dont le Handelsblatt a diffusé des extraits dimanche. "Nous avons discuté suffisamment longtemps. Il est temps maintenant de prendre des décisions."

---

Conférence en Italie pour mettre fin à la crise politique en Libye

PALERME, Italie - L'Italie accueille ce lundi à Palerme une conférence sur la Libye pour tenter de sortir le pays de la crise et entamer un processus électoral l'année prochaine.

En mai dernier à Paris, les principaux acteurs de la crise politique libyenne s'étaient convenus de la tenue d'élections présidentielle et parlementaires le 10 décembre prochain dans le cadre d'une feuille de route qui vise à sortir la Libye du chaos.

Mais la semaine dernière, l'émissaire des Nations unies pour la Libye, Ghassan Salamé, a annoncé que l'Onu abanonnait l'idée d'entamer le processus d'élections nationales à cette date, en raison des violences et du blocage politique entre pouvoirs rivaux.

---

Jeremy Hunt dans le Golfe pour mettre fin au conflit au Yémen

LONDRES - Le ministre britannique des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, va se rendre lundi en Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis pour appeler à la fin du conflit au Yémen, qui dure depuis 2015.

Le Royaume-Uni, appuyé par les Etats-Unis, a demandé la semaine dernière un cessez-le-feu au Yémen et tente de faire pression sur l'Arabie saoudite, montrée du doigt par la communauté internationale après le meurtre du journaliste et opposant saoudien Jamal Khashoggi le 2 octobre au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul.

Le secrétaire du Foreign Office va profiter de son passage à Ryad pour demander aux autorités saoudiennes de coopérer pleinement dans le cadre de l'enquête dirigée par la Turquie sur la mort de Khashoggi.

---

Bruxelles pourrait ne pas aimer la réponse de Rome sur le budget, prévient Salvini

ROME - La Commission européenne pourrait bien ne pas se satisfaire de la réponse de l'Italie à ses critiques du projet de budget pour 2019 présenté par Rome, a déclaré dimanche le vice-président du Conseil Matteo Salvini.

"Je pense qu'ils ne vont pas bien le prendre mais nous ne voulons pas de confrontation avec l'UE. J'aimerais qu'ils nous laissent travailler, les résultats parleront d'eux-mêmes", a dit Salvini, chef de la Ligue (extrême droite) à un groupe d'étudiants.

L'exécutif européen a rejeté le mois dernier le projet initial de budget pour 2019 présenté par le gouvernement formé en juin par la Ligue et le mouvement antisystème 5 Etoiles (M5S), projet qui remet en cause les engagements de Rome en matière de baisse du déficit budgétaire et de la dette publique.

Le gouvernement italien a jusqu'à mardi pour modifier son projet, mais a jusqu'ici exclu de faire la moindre concession.