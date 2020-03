L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 03H00 GMT (16/03)

FRANCE-DES MUNICIPALES INFECTÉES PAR LE CORONAVIRUS, SECOND TOUR EN SUSPENS

PARIS - Le premier tour des élections municipales a été marqué dimanche en France par une forte abstention dans un pays mis à l'arrêt par l'épidémie de coronavirus, faisant planer le doute sur la tenue du second tour, dimanche prochain, si la situation sanitaire s'aggravait encore.

Les résultats, et notamment l'élection de certains ministres dès le premier tour, ont été largement éclipsés par la crise liée à la propagation du virus, qui a fait selon le dernier décompte 127 morts et 5.423 personnes contaminées, et imposé des conditions sanitaires strictes dans les bureaux de vote.

Dans ce contexte, le taux d'abstention a atteint sans surprise un nouveau record sous la Ve République et pourrait atteindre, selon les estimations, entre 53,5 et 56% - contre 36,45% lors des dernières élections municipales de 2014. A 17h, le taux de participation s'élevait à 38,77%.

Au Havre (Seine-Maritime), le Premier ministre Edouard Philippe est arrivé en tête avec 43% des voix, devant le député communiste Jean-Paul Lecoq (34%) selon des estimations Harris Interactive-Agence Epoka pour TF1, LCI et RTL.

"C'est un bon score dans un contexte très particulier", a déclaré sur TF1 la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye.

Le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin - qui avait annoncé qu'il quitterait le gouvernement en cas de victoire - et celui de la Culture, Franck Riester, ont quant à eux été élus au premier tour des élections municipales à Tourcoing (Nord) et Coulommiers (Seine-et-Marne).

Au regard des estimations, la majorité était en mauvaise posture à Paris et Lyon, où la maire socialiste sortante Anne Hidalgo et l'écologiste David Doucet sont arrivés en tête avec respectivement 30,2% et 29% des voix.

Les Verts et le Rassemblement national ont marqué des points dans ce scrutin..

CORONAVIRUS

LA FRANCE PRÉPARE UN DÉCRET LIMITANT ENCORE LES DÉPLACEMENTS

PARIS - Le gouvernement français prépare un décret enjoignant les Français à rester chez eux et à limiter encore davantage leurs déplacements pour tenter de contenir la progression du coronavirus dans l'Hexagone, a-t-on appris dimanche auprès de sources proches du dossier.

A ce jour, l'épidémie de coronavirus a fait en France 127 morts et 5.423 personnes contaminées et poussé les autorités à annoncer samedi soir, à la veille du premier tour des élections municipales, la fermeture des bars, restaurants et commerces non indispensables.

La ministre de la Transition chargée des transports, Elisabeth Borne, a annoncé dimanche lors d'un point de presse que les transports allaient être progressivement réduits pour limiter la propagation du coronavirus en France.

Un conseil de défense consacré à l'épidémie doit se tenir lundi à l'Elysée.

Le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a chiffré dimanche à "plusieurs dizaines de milliards d'euros" le coût de l'aide de l'Etat aux acteurs économiques affectés par l'épidémie de coronavirus.

Il a déclaré par ailleurs qu'il n'y aurait aucune pénurie sur les biens essentiels pour les Français, appelant à ne pas se précipiter dans les magasins pour constituer des stocks mais à adopter au contraire des "comportements responsables".

CONTRÔLES RENFORCÉS À LA FRONTIÈRE FRANCO-ALLEMANDE

PARIS - La France et l'Allemagne ont mis en place des contrôles renforcés le long de leur frontière commune afin de limiter les échanges non-nécessaires et lutter ainsi contre la propagation du coronavirus, a annoncé samedi le ministre français de l'Intérieur, précisant que la frontière restait ouverte.

"La France mène déjà des contrôles ciblés à ses frontières avec l'ensemble des pays limitrophes", indique Christophe Castaner dans un communiqué. "Ces contrôles français et allemands ne constituent pas une fermeture de notre frontière commune", ajoute le ministre.

Plusieurs médias allemands avaient rapporté un peu plus tôt samedi que l'Allemagne se préparait à fermer ses frontières avec la France mais aussi avec l'Autriche et la Suisse à partir de lundi.

EN ITALIE, 1.809 DÉCÈS COMPTABILISÉS, UN RECORD

ROME - L'épidémie de coronavirus a provoqué un nombre record de 1809 décès en Italie, le pays le plus touché d'Europe, soit 368 morts de plus en 24 heures, ont annoncé dimanche les autorités locales.

Le nombre total de cas confirmés de coronavirus en Italie s'élève à 24.747, contre 21.157 samedi, a-t-on précisé de même source.

LE BILAN S'ALOURDIT À 65 MORTS AUX USA, DES LIEUX PUBLICS FERMÉS À NEW YORK

WASHINGTON - L'épidémie de coronavirus a contaminé près de 3.000 personnes et causé 65 décès aux Etats-Unis, ont indiqué dimanche les autorités sanitaires américaines, qui disposent de capacités limitées pour procéder à des tests de dépistage.

Le maire de New York, Bill de Blasio, a annoncé dimanche qu'il ordonnait aux restaurants, bars et cafés de ne pas servir leurs clients sur place, mais seulement en vente à emporter ou en livraison. Il a par ailleurs demandé la fermeture des boîtes de nuit, cinémas, et des salles de concert.

Le Pr. Anthony Fauci, le plus éminent expert du pays en maladies infectieuses, a déclaré que les Etats-Unis entraient dans une nouvelle phase de dépistage du coronavirus, mais a prévenu que "le pire est à venir".

Donald Trump a été contrôlé négatif au coronavirus, ont indiqué dimanche les médecins du président américain.

ISRAËL-GANTZ VA ÊTRE CHARGÉ DE FORMER UN GOUVERNEMENT

JERUSALEM - Le président israélien Reuven Rivlin a déclaré dimanche qu'il demanderait au chef de file des centristes, Benny Gantz, de former un nouveau gouvernement, alimentant l'hypothèse que l'ancien chef d'état-major parvienne à évincer le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu.

Il s'agit d'un revers pour Netanyahu, qui joue sa survie politique alors qu'il doit être jugé pour corruption, des accusations qu'il rejette. Son procès, qui devait s'ouvrir mardi, a été repoussé au 24 mai à cause de l'épidémie de coronavirus.

Mais il est pour l'heure difficile de déterminer si Gantz, à la tête du parti Bleu et Blanc, peut parvenir à rompre l'impasse politique après trois élections législatives en moins d'un an n'ayant permis de dégager aucune majorité à la Knesset.

Ni Netanyahu, au pouvoir depuis 2009, ni Gantz n'étaient parvenus à former une coalition gouvernementale à l'issue des scrutins d'avril et de septembre derniers.

Les services du président israélien ont annoncé que celui-ci chargerait en premier lieu Gantz de former un nouveau gouvernement consécutif aux élections du 2 mars dernier, après que Gantz a obtenu dimanche le soutien de deux formations clé.

LA FED BAISSE LES TAUX ET RELANCE LE QE, LES BANQUES CENTRALES MOBILISÉES

WASHINGTON - La Réserve fédérale américaine (Fed) a annoncé dimanche une nouvelle baisse surprise de ses taux d'intérêt, la relance de ses achats de titres sur les marchés et une action coordonnée avec les autres grandes banques centrales pour fournir des liquidités en dollars aux marchés, de nouvelles mesures d'urgence destinées à soutenir l'économie mondiale face à la propagation du coronavirus.

Plus surprenant encore, ce qui illustre l'ampleur de la menace, la banque centrale américaine a appelé les établissements de crédit à puiser dans les centaines de milliards de dollars de fonds propres et de liquidités mis en réserve depuis la crise financière pour accroître leurs prêts aux entreprises et aux ménages.

"Le virus a un impact profond sur les gens, aux Etats-Unis et dans le monde entier", a déclaré le président de la Fed, Jerome Powell, lors d'une téléconférence dimanche.

"Nous allons vraiment utiliser nos outils pour faire ce que nous devons faire", a-t-il ajouté, en soulignant que la banque centrale entendait agir "fort" et qu'elle pourrait augmenter ses achats de titres et recourir à d'autres instruments pour assurer le bon fonctionnement des marchés et du crédit.

La fourchette de taux des "fed funds" est réduite de 100 points de base pour revenir entre 0% et 0,25%. La Fed va en outre acheter pour au moins 700 milliards de dollars de bons du Trésor et de prêts immobiliers titrisés (MBS) sur les marchés au cours des semaines à venir.

Parallèlement, la Fed, la Banque centrale européenne, la Banque du Japon, la Banque d'Angleterre, la Banque du Canada et la Banque nationale suisse vont agir de concert afin d'améliorer l'approvisionnement des marchés en liquidités libellées en dollars des Etats-Unis.