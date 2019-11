L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 03H00 GMT (16/11)

FRANCE-LES DÉPUTÉS REJETTENT L'AMENDEMENT CONTROVERSÉ SUR L'HUILE DE PALME

PARIS - Les députés ont massivement rejeté vendredi soir, contre l'avis du gouvernement, un amendement controversé visant à réintégrer les produits à base d'huile de palme dans la liste des biocarburants avec les avantages fiscaux qui en découlent.

L'adoption, jeudi soir dans des conditions confuses, de cet amendement au projet de loi de Finances 2020 a suscité l'ire de hauts responsables de La République en marche (LaRem) à l'image de Barbara Pompili, présidente de la Commission du développement durable, qui a exprimé le "sentiment extrêmement désagréable de s’être bien fait avoir".

Le Premier ministre, Edouard Philippe, a demandé un nouvel examen en raison de "l’absence d’un débat suffisant sur un sujet aussi important que l’huile de palme", a-t-on dit à Matignon. "Cette seconde délibération permettra aux parlementaires de nourrir un débat à la hauteur de l’enjeu".

Les membres de la commission des Finances ont approuvé le principe de la seconde délibération, qui a eu lieu en présence des ministres des Comptes publics et de la Transition écologique, Gérald Darmanin et Elisabeth Borne.

---

UKRAINE-SOMMET EN "FORMAT NORMANDIE" LE 9 DÉCEMBRE À PARIS-ELYSÉE

PARIS - Un sommet au "format Normandie" réunissant la France, l'Allemagne, la Russie et l'Ukraine se tiendra le 9 décembre à Paris, a annoncé vendredi la présidence française.

"Le sommet se tiendra alors que des avancées majeures sont intervenues depuis l’été dernier dans les négociations en vue du règlement du conflit dans l’Est de l’Ukraine, qui ont notamment permis le désengagement des troupes dans plusieurs zones de tension de la ligne de contact. Il permettra d’ouvrir une nouvelle séquence de mise en œuvre des accords de Minsk", dit l'Elysée dans un communiqué.

Selon la présidence ukrainienne, le chef de l'Etat français a appelé vendredi son homologue Volodimir Zelenski. "Emmanuel Macron a souligné que l'Ukraine pouvait compter sur le soutien de la France dans tous les domaines", dit-elle dans un communiqué.

Le dernier sommet en date réunissant chefs d'Etat et de gouvernement dans cette configuration avait eu lieu en octobre 2016.

---

"IMPEACHMENT"-UN TÉMOIN JUGE UN TWEET DE TRUMP "TRÈS INTIMIDANT"

WASHINGTON - Donald Trump s'en est pris très vivement vendredi sur Twitter à une ancienne ambassadrice américaine en Ukraine au moment même où elle témoignait au Congrès dans le cadre de l'enquête en vue de l'ouverture éventuelle d'une procédure de destitution du président des Etats-Unis.

Les démocrates ont immédiatement assimilé cette intervention présidentielle à une tentative d'intimidation de témoin.

Marie Yovanovitch, qui a été limogée au printemps, a dit ne rien avoir à se reprocher et a jugé que son éviction avait été très dommageable pour la diplomatie américaine.

"Partout où Marie Yovanovitch est allée, les choses ont mal tourné. Elle a commencé en Somalie et que s'est-il passé ?", a tweeté Donald Trump pendant son audition.

Adam Schiff, président démocrate de la commission du Renseignement de la Chambre des représentants, l'a ensuite invitée à réagir à ce tweet. Marie Yovanovitch l'a qualifié de "très intimidant".

Marie Yovanovitch a été démise de ses fonctions d’ambassadrice à Kiev en mai après avoir été mise en cause par Rudy Giuliani, l'avocat de Donald Trump, alors qu’il cherchait à obtenir des autorités ukrainiennes l'ouverture de deux enquêtes susceptibles de compromettre l'ancien vice-président Joe Biden, adversaire le plus en vue du chef de l'Etat pour la présidentielle de 2020.

Selon le Parti démocrate, la Maison Blanche a ordonné le limogeage de la diplomate pour permettre aux collaborateurs de Trump de persuader Kiev d'enquêter sur Hunter Biden, fils de Joe Biden, qui siégeait au conseil d'administration d'une compagnie d'énergie ukrainienne.

---

LA DETTE MONDIALE DÉPASSERA $255.000 MILLIARDS FIN 2019-ÉTUDE

LONDRES - L'ensemble de la dette mondiale devrait dépasser 255.000 milliards de dollars (230.000 milliards d'euros) cette année selon des estimations de l'Institute of International Finance (IIF) publiées vendredi, soit près de 32.500 dollars pour chacun des 7,7 milliards d'humains vivant sur Terre.

Ce montant, plus de trois fois supérieur à celui du produit intérieur brut (PIB) mondial, a augmenté de 7.500 milliards sur les six premiers mois de l'année et la tendance à la hausse n'a montré aucun signe de ralentissement ces derniers mois.

Environ 60% de la hausse du premier semestre est à mettre au compte des Etats-Unis et de la Chine. La seule dette des Etats devrait dépasser 70.000 milliards cette année, précise l'IIF.

Une autre étude, réalisée par Bank of America Merrill Lynch, conclut que depuis la faillite de la banque d'affaires Lehman Brothers en 2008, les Etats ont emprunté 30.000 milliards de dollars, les entreprises 25.000 milliards, les ménages 9.000 milliards et les banques 2.000 milliards.

---

FRANCE-DEUX ARRESTATIONS DANS L'ENQUÊTE SUR UN PROJET D'ATTENTAT CONTRE MACRON

PARIS - Deux hommes ont été arrêtés le 12 novembre dans le cadre de l'enquête ouverte il y a un an par le parquet de Paris pour un projet d'action violente contre Emmanuel Macron, a-t-on appris vendredi de source judiciaire, confirmant une information du Parisien.

Les suspects ont été interpellés le 12 novembre et devaient être présentés ce vendredi à un juge d'instruction en vue de leur mise en examen, a-t-on indiqué de même source à Reuters.

Selon Le Parisien, ils ont été arrêtés en Moselle. L'enquête avait été ouverte en novembre 2018 du chef d'"association de malfaiteurs terroriste criminelle".

Cinq hommes et une femme, âgés de 22 ans à 62 ans et présentés comme proches de l'ultra-droite, avaient alors été arrêtés par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Les arrestations étaient intervenues en Moselle, en Isère et en Ille-et-Vilaine.

---

MUNICIPALES-HIDALGO, GRIVEAUX ET DATI AU COUDE-À-COUDE À PARIS-OPINIONWAY

PARIS - La maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, le député La République en marche (LaRem) Benjamin Griveaux et la candidate Les Républicains (LR) Rachida Dati sont dans un mouchoir de poche en matière d'intentions de vote pour les élections municipales, selon un sondage OpinionWay publié vendredi.

Selon cette enquête commandée par l'équipe de Benjamin Griveaux et réalisée auprès de près de 3.000 personnes, la maire sortante recueille 19% des intentions de vote au premier tour de scrutin, prévu en mars, un score en baisse par rapport à de précédents sondages.

L'ancien porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux arrive ensuite, à 18%, suivi de près par l'ancienne ministre Rachida Dati (16%) désignée par LR la semaine dernière pour briguer l'hôtel de ville de la capitale.

La liste Europe Ecologie-Les Verts emmenée par David Belliard est à 13%, devant celle du candidat LaRem dissident Cédric Villani, créditée de 12%. Les listes La France insoumise et Rassemblement national, emmenées par Danielle Simonnet et Serge Federbush respectivement, sont à égalité, à 7%.