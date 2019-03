L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 03H00 GMT (18/03)

"GILETS JAUNES"

DES MESURES DE MAINTIEN DE L'ORDRE PRÉSENTÉES LUNDI À MACRON

PARIS - Le Premier ministre Edouard Philippe présentera lundi des propositions relatives au maintien de l'ordre dans les manifestations après des "dysfonctionnements" constatés samedi lors de la 18e journée de mobilisation des "Gilets jaunes" à Paris, a annoncé dimanche Matignon.

Une réunion s'est tenue en urgence dimanche après-midi autour du chef du gouvernement avec la ministre de la Justice Nicole Belloubet, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et son secrétaire d’Etat Laurent Nunez pour faire le point après les violences et les dégâts matériels de samedi sur les Champs-Elysées, l'artère commerciale la plus célèbre de la capitale.

Une soixantaine de manifestants ont été blessés ainsi que 29 membres des forces de l'ordre, a précisé la préfecture de police de la capitale.

A l'issue des incidents, 250 personnes ont été placées en garde à vue, dont 21 mineurs, selon le parquet de Paris.

"L’analyse des événements d’hier a mis en évidence des insuffisances (...) qui n’ont pas permis de contenir les violences et de prévenir les agissements des casseurs" malgré un dispositif déjà modifié après les violences du 1er décembre, indique Matignon dans un communiqué.

Les mesures présentées à Emmanuel Macron seront rendues publiques "rapidement", est-il précisé.

Des entretiens sont prévus lundi à 11h30 entre Emmanuel Macron, Edouard Philippe, Nicole Belloubet, Christophe Castaner et Laurent Nunez, annonce l'Elysée publié dimanche soir.

Les sénateurs ont annoncé de leur côté leur intention d'interroger Christophe Castaner ainsi que le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, mardi après-midi.

---

FRANCE-LA RÉFORME DE LA SANTÉ LUNDI DEVANT LES DÉPUTÉS

PARIS - Réorganisation des hôpitaux et des études de médecine, mutualisation de certains moyens: la grande réforme du système de santé français voulue par le gouvernement est examinée à partir de lundi à l'Assemblée nationale.

Si un certain nombre de dispositions font consensus comme la fin du "numerus clausus", le quota décidé chaque année par l'Etat pour limiter le nombre d'étudiants habilités à poursuivre leurs études en deuxième année de médecine d'autres font polémique comme la réorganisation des hôpitaux et la création d'établissements labellisés "hôpitaux de proximité".

La suppression du numerus clausus, qui est de 8.500 pour la branche médecine - les capacités d'accueil seront désormais du ressort des universités - a pour but d'augmenter le nombre de médecins face à une population française vieillissante et considérée comme devant consommer davantage de soins.

---

BREXIT-TENSIONS ET CALCULS À L'ORÉE D'UNE SEMAINE CRUCIALE

LONDRES - A l'orée d'une nouvelle semaine de tous les dangers pour le processus du Brexit lancé par le référendum de juin 2016, le gouvernement britannique tente de rallier suffisamment d'élus à la Chambre des communes pour parvenir enfin à faire ratifier l'accord de retrait négocié avec les Européens.

Theresa May, conformément à la série de votes de la semaine passée aux Communes, a annoncé qu'elle se donnerait jusqu'à mercredi au plus tard pour tenter de faire approuver cet accord par le Parlement de Westminster, soit avant le Conseil européen des 21 et 22 mars. Le vote pourrait intervenir mardi, mais le conditionnel s'impose.

Par deux fois déjà, les Communes ont rejeté l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE (par 432 voix contre 202 le 15 janvier, puis par 391 voix contre 242 mardi dernier). May a besoin de convaincre 75 parlementaires pour renverser la donne.

---

LES ACCIDENTS D'ETHIOPIAN ET LION AIR SE RESSEMBLENT, DIT L'ETHIOPIE

ADDIS-ABEBA/PARIS - Il y a de "claires similarités" entre l'accident de l'Ethiopian Airlines du 10 mars et le crash d'un autre 737 MAX 8 survenu en octobre dernier en Indonésie, a déclaré dimanche le ministère des Transports éthiopien.

Les deux appareils se sont écrasés quelques minutes après le décollage. Les pilotes ont signalé des problèmes de contrôle de l'avion. Les Boeing 737 MAX ont été immobilisés dans de nombreux pays après la catastrophe en Ethiopie, qui a fait 157 morts.

"C'était le même cas de figure avec le crash indonésien (de la compagnie Lion Air)", a déclaré à Reuters le porte-parole du ministère éthiopien des Transports, Muse Yiheyis. "Il y a jusqu'ici de claires similarités entre les deux accidents."

Le Bureau français d'enquêtes et d'analyses (BEA), qui a reçu les deux boîtes noires du 737 MAX 8 d'Ethiopian, a annoncé dimanche que les données contenues dans le FDR (Flight Data Recorder) avaient été téléchargées avec succès.

Le département américain des Transports enquête sur la procédure de certification des Boeing BA.N 737 MAX par l'autorité de l'aviation civile (FAA), rapporte dimanche le Wall Street Journal, qui cite des sources proches de l'enquête.

---

PERQUISITIONS DE LA POLICE AUSTRALIENNE DANS L'ENQUÊTE SUR CHRISTCHURCH

SYNDEY - La police australienne a exécuté lundi deux mandats de recherche en Nouvelle-Galles du Sud dans le cadre de l'enquête sur la tuerie de Christchurch, vendredi dernier en Nouvelle-Zélande.

Une perquisition a été effectuée vers 08h30 (21h30 GMT dimanche) par la police antiterroriste dans une habitation de Sandy Beach, près de Coffs Harbour, sur la côte Est à mi-chemin entre Brisbane et Sydney. La seconde a été exécutée à Lawrence, près de Maclean, dans la même région.

"L'objectif principal est d'obtenir formellement du matériel qui pourrait aider la police néo-zélandaise", ont déclaré la police fédérale et la police de Nouvelle-Galles du Sud dans un communiqué conjoint.

Cinquante personnes sont mortes dans l'attaque de deux mosquées de Christchurch vendredi. L'auteur présumé de la tuerie, Brenton Harrison Tarrant, est un ressortissant australien et militant d'extrême droite âgé de 28 ans, qui a été inculpé de meurtres et sera maintenu en détention jusqu'à sa comparution devant la Haute Cour le 5 avril.

Le propriétaire d'une armurerie en Nouvelle-Zélande a déclaré lundi que le tireur présumé avait acheté les armes qu'il a utilisées lors de la tuerie sur le site internet de sa boutique.

---

ALGÉRIE-CONSULTATIONS EN VUE DU FUTUR GOUVERNEMENT

ALGER - Le nouveau Premier ministre algérien, Noureddine Bedoui, a entamé ses consultations en vue de former un gouvernement de "compétences nationales" qui reflétera la démographie de l'Algérie, rapporte dimanche l'agence de presse APS.

Le nouveau vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, participe à ces consultations.

La future équipe gouvernementale est l'une des propositions faites par le pouvoir pour tenter de mettre fin à la contestation contre une nouvelle candidature du président Abdelaziz Bouteflika.

---

VENEZUELA-MADURO PRÉPARE UN REMANIEMENT, SELON SA VICE-PRÉSIDENTE

CARACAS - Le président vénézuélien Nicolas Maduro prépare une "profonde réorganisation" de son gouvernement, a annoncé dimanche la vice-présidente Delcy Rodriguez, alors que le pays, plongé depuis des mois dans une grave crise politique, économique et sociale, se remet à peine d'une vaste panne électrique.